Радий Хабиров объяснил проведение Фольклориады и WorldSkills Russia в разгар пандемии

Всего этим летом, когда в республике начался рост заболеваемости Covid-19, в Уфе прошло три крупных мероприятия: Всемирная фольклориада, первенство мира по спортивной борьбе и финал национального чемпионата WorldSkills Russia.
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worldskills.ru
Суммарно во всех мероприятиях участвовало порядка шести тысяч человек, в том числе множество зарубежных гостей, не считая зрителей.
«Каждое такое решение – это своя история. Каждое мероприятие было вырвано в конкурентной борьбе, потому что оно несет пользу. Мы исходили из нашей текущей эпидситуации, и она была не столь трагичной.
Всякий раз мы ищем баланс между возможным вредом и возможной пользой. Исходили из того, что пока пользы от проведения мероприятий было больше.
О нашей республике говорили, 37 стран к нам приехали на Фольклориаду, и на чемпионат мира по спортивной борьбе 55 стран приехали, это развитие спорта», – сказал Радий Хабиров.
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