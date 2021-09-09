Радий Хабиров объяснил проведение Фольклориады и WorldSkills Russia в разгар пандемии

Суммарно во всех мероприятиях участвовало порядка шести тысяч человек, в том числе множество зарубежных гостей, не считая зрителей.

«Каждое такое решение – это своя история. Каждое мероприятие было вырвано в конкурентной борьбе, потому что оно несет пользу. Мы исходили из нашей текущей эпидситуации, и она была не столь трагичной.

Всякий раз мы ищем баланс между возможным вредом и возможной пользой. Исходили из того, что пока пользы от проведения мероприятий было больше.

О нашей республике говорили, 37 стран к нам приехали на Фольклориаду, и на чемпионат мира по спортивной борьбе 55 стран приехали, это развитие спорта», – сказал Радий Хабиров.