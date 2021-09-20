Радий Хабиров заявил, что жалоб на выборы было мало

«Хотел бы поблагодарить коллег из МВД, Росгвардии, Минздрава и Роспотребнадзора, у них тоже была очень большая нагрузка, потому что все мы старались создать комфортные и безопасные условия для голосования граждан.

Количество жалоб за день ненамного увеличилось. Оно небольшое, их все надо отработать, будем ждать решения судов, если они будут. В целом выборы состоялись», – сказал Радий Хабиров.

По состоянию на утро 20 сентября подсчитана большая часть голосов, лидирует «Единая Россия» (67,81%) с огромным отрывом, на втором месте КПРФ (14,95%).