Настоящие глыбы! Статуэтки для премии «Петербурга будущего» — 2026 NWGlass.lab сделали из редкого эрклеза

Наградные статуэтки для лауреатов нашей главной визионерской премии созданы петербургским экспериментальным производством из материала, который долгое время оставался (незаслуженно!) на периферии дизайнерского и художественного внимания. Для редакции Собаки выбор NWGlass.lab стал логичным продолжением темы премии — мастера лаборатории сами были лауреатами «Петербурга будущего» — 2023. Мы подробно рассказывали, как искусствовед из Петербурга Никита Андреев возродил утерянную в 1930-х технологию Фальконье — ручное производство стеклянных кирпичей, которые использовали и Ле Корбюзье, и архитектор Карл Шмидт для дома Фаберже на Большой Морской улице.
Эрклез — это не декоративное стекло и не специально созданный материал, а побочный результат остановки или ремонта стекловаренных печей: расплавленная стекломасса застывает в тигле, образуя монолитную глыбу, которую затем разбивают. Так возникают фрагменты с непредсказуемой формой, плотностью и внутренним рисунком. Эрклез не поддается стандартизации — каждый фрагмент единственный в своем роде объект, в котором зафиксирован момент его возникновения. По этой логике были созданы статуэтки для премии «Петербург будущего» — 2026: в основании «собачки» переработанное прозрачное бутылочное стекло, а сама фигурка выполнена методом моллирования — спекания и сплавления в формах фрагментов эрклеза, привезенных из разных регионов России. Различие цветов, плотности и фактуры стекла стало принципиальной частью замысла: каждая статуэтка получилась уникальной, отражая главный замысел премии — исследовать то, что выделяется и меняет окружающую действительность.
Фото: Дмитрий Многолет, Никита Мурузи
Комментарии (0)