Настоящие глыбы! Статуэтки для премии «Петербурга будущего» — 2026 NWGlass.lab сделали из редкого эрклеза

Эрклез — это не декоративное стекло и не специально созданный материал, а побочный результат остановки или ремонта стекловаренных печей: расплавленная стекломасса застывает в тигле, образуя монолитную глыбу, которую затем разбивают. Так возникают фрагменты с непредсказуемой формой, плотностью и внутренним рисунком. Эрклез не поддается стандартизации — каждый фрагмент единственный в своем роде объект, в котором зафиксирован момент его возникновения. По этой логике были созданы статуэтки для премии «Петербург будущего» — 2026: в основании «собачки» переработанное прозрачное бутылочное стекло, а сама фигурка выполнена методом моллирования — спекания и сплавления в формах фрагментов эрклеза, привезенных из разных регионов России. Различие цветов, плотности и фактуры стекла стало принципиальной частью замысла: каждая статуэтка получилась уникальной, отражая главный замысел премии — исследовать то, что выделяется и меняет окружающую действительность.