Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • Петербург будущего 2026
Город

Поделиться:

Настоящие глыбы! Статуэтки для премии «Петербурга будущего» — 2026 NWGlass.lab сделали из редкого эрклеза

Наградные статуэтки для лауреатов нашей главной визионерской премии созданы петербургским экспериментальным производством из материала, который долгое время оставался (незаслуженно!) на периферии дизайнерского и художественного внимания. Для редакции Собаки выбор NWGlass.lab стал логичным продолжением темы премии — мастера лаборатории сами были лауреатами «Петербурга будущего» — 2023. Мы подробно рассказывали, как искусствовед из Петербурга Никита Андреев возродил утерянную в 1930-х технологию Фальконье — ручное производство стеклянных кирпичей, которые использовали и Ле Корбюзье, и архитектор Карл Шмидт для дома Фаберже на Большой Морской улице.

Эрклез — это не декоративное стекло и не специально созданный материал, а побочный результат остановки или ремонта стекловаренных печей: расплавленная стекломасса застывает в тигле, образуя монолитную глыбу, которую затем разбивают. Так возникают фрагменты с непредсказуемой формой, плотностью и внутренним рисунком. Эрклез не поддается стандартизации — каждый фрагмент единственный в своем роде объект, в котором зафиксирован момент его возникновения. По этой логике были созданы статуэтки для премии «Петербург будущего» — 2026: в основании «собачки» переработанное прозрачное бутылочное стекло, а сама фигурка выполнена методом моллирования — спекания и сплавления в формах фрагментов эрклеза, привезенных из разных регионов России. Различие цветов, плотности и фактуры стекла стало принципиальной частью замысла: каждая статуэтка получилась уникальной, отражая главный замысел премии — исследовать то, что выделяется и меняет окружающую действительность.

NWGlass.lab — экспериментальное производство на Петроградской стороне, где команда энтузиастов возрождает утраченную в 1930-х годах технологию стеклянного кирпича Фальконье. Эти кирпичи использовались, в частности, Ле Корбюзье и архитектором Шмидтом при строительстве дома Фаберже. Большая часть продукции мастерской создается из переработанного стекла — материала, который можно переплавлять неограниченное количество раз без потери качества.

Фото: Дмитрий Многолет, Никита Мурузи

Теги:
Петербург будущего 2026

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: