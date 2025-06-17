Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025. Часть III

В Елагином дворце состоялась XX премия Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». В этот особенный вечер мы чествовали лауреатов и героев нашего июньского коллекционного (и самого большого в истории!) номера в девяти номинациях. В течение вечера мы создавали новые межкультурные связи и делали этот праздник по-настоящему запоминающимся. Посмотрите на наших замечательных гостей — их присутствие наполнило событие особым теплом и энергией!
Марина Никишина, Дмитрий Викулин
Анна Бойко
Ольга Глушкова
Екатерина Золотова, Александра Ульянова
Дмитрий Барканов
Алена Лазарева
Инна Анащенко, Роман Меркушин
Хор Attaque de Panique
Екатерина Калентьева
Марсова Яна, Акимова Елизавета
Екатерина Кузнецова
Анна Абашина
Оксана Ивашкина
Валерия Дьячкова
Евгения Казакова, Алексей Логвиченко
Неля Ахмадуллина
Михаил Ляско
Анна Митина
Ольга Маталыцкая
Артем Лепков
Ирина Горбунова, Ануш Саркисян
Дарья Якушевич
Нурай Ахмедова
Диана Акгаева, Фёдор Кустов-Южаков
Екатерина и Евгений Емельяновы
Хор Attaque de Panique
Ирина Веселова
Алина Кондратова, Мария Зосимова, Серафима Янелис
Ученики школы-студии Льва Додина
Дарина Козлова
Музыканты оркестра musicAeterna
Регина Долинская
Павел Романов
Татьяна Любимова
София Парфенова
Мария Михлина, Сергей Тарасов
Наталья Новгородова
Ольга Кузнецова
Анастасия Зарицкая
Зульфия Даева, Новоузова Лейла, Анастасия Скиба
Фотографы: Анастасия Большакова, Ася Минеева, Дмитрий Егоров, Дмитрий Многолет, Лиза Медунецкая, Артем Котелевец, Виталий Коликов, Иван Матрос
Собака.ru благодарит за поддержку
партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
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