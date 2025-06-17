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Репортажи

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Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025. Часть III

В Елагином дворце состоялась XX премия Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». В этот особенный вечер мы чествовали лауреатов и героев нашего июньского коллекционного (и самого большого в истории!) номера в девяти номинациях. В течение вечера мы создавали новые межкультурные связи и делали этот праздник по-настоящему запоминающимся. Посмотрите на наших замечательных гостей — их присутствие наполнило событие особым теплом и энергией!

Кимин Ким, Янис Чамалиди, Рената Шакирова
Кимин Ким, Янис Чамалиди, Рената Шакирова
Марина Никишина, Дмитрий Викулин

Марина Никишина, Дмитрий Викулин

Дмитрий Сыендук
Дмитрий Сыендук
Анна Бойко

Анна Бойко

Леонид Алексеев, Сергей Луковский
Леонид Алексеев, Сергей Луковский
Ольга Таратынова
Ольга Таратынова
Лев Авербах. Виктория Флер
Лев Авербах, Виктория Флер
Даниил Шульгин
Даниил Шульгин
Юлия Ружицкая
Юлия Ружицкая
Наталья Шумакова. Юрий Шумаков
Наталья Шумакова, Юрий Шумаков
Андрей Коровко, Лиза Серпова. Пелагея Астахова
Лиза Серпова, Андрей Коровко, Пелагея Астахова
Ирина Оганова
Ирина Оганова
Ольга Глушкова

Ольга Глушкова

Глаша Гурьянова
Глаша Гурьянова
Антон Исаков. Ольга Шанина
Антон Исаков, Ольга Шанина
Федор Балабанов. Анастасия Балабанова
Федор Балабанов, Анастасия Балабанова
Екатерина Попова
Екатерина Попова
Мария Грудина, Галина Голованова (Дворянкина), Рената Шакирова
Галина Голованова (Дворянкина), Рената Шакирова, Мария Грудина
Сергей Филипович, Алиса Рейфер
Алиса Рейфер, Сергей Филипович
Валерий Шубинский
Валерий Шубинский
Евгения Нагимова
Евгения Нагимова
Екатерина Золотова, Александра Ульянова

Екатерина Золотова, Александра Ульянова

Дмитрий Барканов

Дмитрий Барканов

Алена Лазарева

Алена Лазарева

Инна Анащенко, Роман Меркушин

Инна Анащенко, Роман Меркушин

Александра Генералова
Александра Генералова
Максим Болонкин
Максим Болонкин

Лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025

Хор Attaque de Panique

Хор Attaque de Panique

Валентин Блох
Валентин Блох
Константин Бронзит
Константин Бронзит
Екатерина Калентьева

Екатерина Калентьева 

Дарья Скаянская
Дарья Скаянская
Марсова Яна, Акимова Елизавета

Марсова Яна, Акимова Елизавета

Мария Ситник
Мария Ситник
Татьяна Андреева. Елена Бучина
Татьяна Андреева, Елена Бучина
Екатерина Кузнецова

Екатерина Кузнецова

Андрей Стряпихин. Валерия Глушкина
Андрей Стряпихин, Валерия Глушкина
Сергей Бугаев-Африка
Сергей Бугаев-Африка
Анжелика Смирнова
Анжелика Смирнова
Анна Абашина

Анна Абашина

Сиу Нгуен
Сиу Нгуен
Янис Чамалиди
Янис Чамалиди
Оксана Ивашкина

Оксана Ивашкина

Dj Vakulenko. Юлия Вакуленко
Dj Vakulenko, Юлия Вакуленко
Валерия Дьячкова

Валерия Дьячкова

Евгения Казакова, Алексей Логвиченко

Евгения Казакова, Алексей Логвиченко

Марина Наумова, Игорь Суханов
Марина Наумова, Игорь Суханов
Анита Фазли
Анита Фазли
Неля Ахмадуллина

Неля Ахмадуллина

Александра Федо
Александра Федо
Михаил Ляско

Михаил Ляско

Лена Голова
Лена Голова
Наталья Сиверина
Наталья Сиверина
Анна Митина

Анна Митина

Любовь Леонтьева. Игорь Осовский, Марк Алексеенко
Любовь Леонтьева, Игорь Осовский, Марк Алексеенко
Ольга Маталыцкая

Ольга Маталыцкая

Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025. Часть I

Артем Лепков

Артем Лепков

Алексей Мочнов. Оксана Мочнова
Алексей Мочнов, Оксана Мочнова
Ирина Горбунова, Ануш Саркисян

Ирина Горбунова, Ануш Саркисян

Рада Русских, Юрий Пелин, Евгения Годунова
Юрий Пелин, Евгения Годунова, Сергей Бондарев, Рада Русских
Дарья Якушевич

Дарья Якушевич

Марина Гисич. Ольга Каргина, Наталья Шарипина, Елена Бадмаева
Марина Гисич, Ольга Каргина, Наталья Шарипина, Елена Бадмаева
Нурай Ахмедова

Нурай Ахмедова

Диана Акгаева, Фёдор Кустов-Южаков

Диана Акгаева, Фёдор Кустов-Южаков

Дарья Белова. Матвей Мазепа
Дарья Белова, Матвей Мазепа
Кирилл Нагиев, Мария Грудина, Светлана Мельникова. Юлия Нагиева
Мария Грудина, Кирилл Нагиев, Светлана Мельникова, Юлия Нагиева
Екатерина и Евгений Емельяновы

Екатерина и Евгений Емельяновы

Вита Копосова
Вита Копосова
Хор Attaque de Panique

Хор Attaque de Panique

Ирина Веселова

Ирина Веселова

Алина Кондратова, Мария Зосимова, Серафима Янелис

Алина Кондратова, Мария Зосимова, Серафима Янелис

Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025. Часть II

Ученики школы-студии Льва Додина

Ученики школы-студии Льва Додина

Дарина Козлова

Дарина Козлова

Музыканты оркестра musicAeterna

Музыканты оркестра musicAeterna

Регина Долинская

Регина Долинская

Павел Романов

Павел Романов

Татьяна Любимова

Татьяна Любимова

София Парфенова

София Парфенова

Виталий Пушницкий. Пушницкая Ксения
Виталий Пушницкий, Пушницкая Ксения
Мария Михлина, Сергей Тарасов

Мария Михлина, Сергей Тарасов

Наталья Новгородова

Наталья Новгородова

Антон Лиссов, Александр Малич
Антон Лиссов, Александр Малич
Ольга Кузнецова

Ольга Кузнецова

Анастасия Зарицкая

Анастасия Зарицкая

Зульфия Даева, Новоузова Лейла, Анастасия Скиба

Зульфия Даева, Новоузова Лейла, Анастасия Скиба

Фотографы: Анастасия Большакова, Ася Минеева, Дмитрий Егоров, Дмитрий Многолет, Лиза Медунецкая, Артем Котелевец, Виталий Коликов, Иван Матрос

Собака.ru благодарит за поддержку
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