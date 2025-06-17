Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025. Часть III

В Елагином дворце состоялась XX премия Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». В этот особенный вечер мы чествовали лауреатов и героев нашего июньского коллекционного (и самого большого в истории!) номера в девяти номинациях. В течение вечера мы создавали новые межкультурные связи и делали этот праздник по-настоящему запоминающимся. Посмотрите на наших замечательных гостей — их присутствие наполнило событие особым теплом и энергией!