Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025. Часть I

Каждый лауреат премии получил легендарную собачку — статуэтку, вручную выполненную в редкой технике пате-де-вер. Вручали награды главный редактор Собака.ru Яна Милорадовская, главный редактор сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк, креативный директор Ксения Гощицкая, а также приглашенные звезды, чьи имена держались в секрете до самого начала церемонии.

Награду прима-балерине Мариинского театра Ренате Шакировой вручили телеведущая, легендарная гимнастка Ляйсан Утяшева и Алина Миева, директор по маркетингу и стилю мультибрендовой сети Rendez-Vous — признанного эксперта в ретейле обуви, сумок, аксессуаров и одежды.

Прима-балерина Театра балета Бориса Эйфмана Мария Абашова получила статуэтку от премьера Мариинского театра Кима Кимина и подарок от Valmont — всемирно известного швейцарского бренда люксовой уходовой косметики, который уже 40 лет разрабатывает уникальные формулы на основе клеточных технологий, в лице Инны Ассекритовой, директора по коммуникациям MBG Beauty