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Репортажи

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Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025. Часть I

Где еще можно встретить в одном месте художников и предпринимателей, урбанистов и меценатов, рэперов и академических музыкантов, врачей и ученых, звезд кино и дизайнеров? Только на премии Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»! В этом году премия состоялась в двадцатый раз. Мы вновь объединили самых ярких представителей города — чтобы вдохновлять, знакомить и создавать новые культурные связи. Весь июнь мы посвящаем героям «ТОП50». Редакция традиционно выпустила коллекционный номер журнала — самый масштабный в истории, 400 полос! В нем — пятьдесят интервью и съемок с нашими лауреатами, которые сегодня определяют лицо Петербурга. Репортаж о награждении лауреатов смотрите здесь.

5 июня в Елагиноостровском дворце прошла юбилейная XX (!) премия Собака.ru «ТОП50». Дворцовые залы наполнили идеи future industry и арт-объекты, в которые дизайнеры превратили партнерские зоны. Роскошные залы Елагина дворца были переосмыслены с помощью неожиданных материалов: серебра, латекса, строительных ограждений и других урбанистических элементов. Так родился джентрифицированный микрокосмос, в котором сталкивались роскошь и индустриальная эстетика. 

Юлия Матвиенко
Юлия Матвиенко
Тихон Жизневский. Ксения Жизневская
Тихон Жизневский, Ксения Жизневская
Анна Ялова
Анна Ялова
Алексей Учитель
Алексей Учитель
Дмитрий Морозов, Михаил Баженов
Дмитрий Морозов, Михаил Баженов
Дмитрий Морозов, Анна Владимирова. Ирина Лучинина, Юлия Линькова, Дмитрий Сивокоз, Павел Яковлев
Дмитрий Морозов, Анна Владимирова, Ирина Лучинина, Юлия Линькова, Дмитрий Сивокоз, Павел Яковлев
Юлия Машнич
Юлия Машнич
Александр Малич
Александр Малич
Мария Абашова
Мария Абашова
Ирина Оганова
Ирина Оганова
Анастасия Климова, Анатолий Тимощук
Анатолий Тимощук, Анастасия Климова
Алина Миева, директор по маркетингу и стилю Rendez-Vous, Кира Ким

Алина Миева, директор по маркетингу и стилю Rendez-Vous, Кира Ким

Михаил Стацюк, Мария Абашова. Инна Ассекритова
Михаил Стацюк, Мария Абашова, Инна Ассекритова

Арт-инсталляция скандинавского премиум-бренда по производству бытовой и профессиональной техники ASKO и архитектурного бюро MAXIM KASHIN ARCHITECTS была реализована как визуальный манифест в духе русского авангарда — чистые формы, скульптурные линии, эстетика супрематизма. 

Покрас Лампас
Покрас Лампас
Максим Кашин, Дмитрий Барканов

Максим Кашин, Дмитрий Барканов

Юлдус Бахтиозина
Юлдус Бахтиозина
Анна Нова
Анна Нова
Кирилл Соловейчик
Кирилл Соловейчик
Янис Чамалиди
Янис Чамалиди
Ксения Лапина, Марк Лапин
Марк Лапин, Ксения Лапина
Инесса Гаевская
Инесса Гаевская
Екатерина Попова. Сергей Попов
Екатерина Попова, Сергей Попов
Екатерина Попова, Ксения Гощицкая, Леонид Алексеев
Леонид Алексеев, Екатерина Попова, Ксения Гощицкая
Леонид Алексеев
Леонид Алексеев
Марика Коротаева. Александр Бобков
Марика Коротаева, Александр Бобков
Нестор Энгельке, Джессика. Любовь Марченко
Нестор Энгельке, Джессика , Любовь Марченко
Сергей Лимонов
Сергей Лимонов
Мария Грудина
Мария Грудина
Галина Голованова (Дворянкина), Рената Шакирова, Мария Грудина
Галина Голованова (Дворянкина), Рената Шакирова, Мария Грудина
Антон Лиссов. Анжелика Лиссова
Антон Лиссов, Анжелика Лиссова
Наталья Сухотерина

Наталья Сухотерина

Алексей Фурсов, Мария Фурсова
Алексей Фурсов, Мария Фурсова
Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева
Илья Куруч, Мария Миногарова
Мария Миногарова, Илья Куруч
Ляйсан Утяшева, Павел Воля
Павел Воля, Ляйсан Утяшева
Женя Любич, Аркадий Водахов, Марина Кравец. Вера Дровенникова, Евгений Чебатков
Женя Любич, Марина Кравец, Аркадий Водахов, Вера Дровенникова, Евгений Чебатков
Катя Сергеева, Матвей Ларионенко
Матвей Ларионенко, Катя Сергеева
Дарья Гладких
Дарья Гладких

Одним из главных фотоспотов вечера стала золотая арка, утопающая в алых розах в окружении витрин с драгоценностями, — изысканное решение для представления ювелирного дома Parure Atelier.

Ольга Таратынова
Ольга Таратынова
Настя Паутова
Настя Паутова
Евгения Сероусова, Антон Рудзат
Евгения Сероусова, Антон Рудзат
Влад Прахт, Анна Прахт
Анна Прахт, Влад Прахт
Екатерина Агапова
Екатерина Агапова
Юлия Сенина, Ксения Прихотько
Юлия Сенина, Ксения Прихотько
Алексей Беляев. Маргарита Беляева
Алексей Беляев, Маргарита Беляева
Александра Гарт, Александра Генералова
Александра Генералова, Александра Гарт
Екатерина Пономарева, Михаил Соколов
Михаил Соколов, Екатерина Пономарева
Мария Элькина
Мария Элькина
Валентин Блох. Татьяна Блох
Валентин Блох, Татьяна Блох
Татьяна Блох

Татьяна Блох

Евгений Чебатков, Вера Дровенникова

Евгений Чебатков, Вера Дровенникова

Сергей Бугаев-Африка
Сергей Бугаев-Африка
Настя Соломеина, Лиза Серпова, Сергей Бугаев-Африка. Дарья Гилева
Лиза Серпова, Настя Соломеина, Сергей Бугаев-Африка, Дарья Гилева
Лиза Серпова
Лиза Серпова
Гилева Дарья

Гилева Дарья

Светлана Бекасова, Александра Новоселова, Анна Балагурова. Марк Алексеенко
Светлана Бекасова, Александра Новоселова, Анна Балагурова, Марк Алексеенко
Наталия Текоева
Наталия Текоева
Александр Вознесенский. Екатерина Вознесенская
Александр Вознесенский, Екатерина Вознесенская
Вероника Арутюнян, Алиса Преснецова, Алёна Платонова. Дарья Молчанова
Алиса Преснецова, Алёна Платонова, Вероника Арутюнян, Ангелина Карпухина, Варвара Баранова, Дарья Молчанова
Кристина Сасонко
Кристина Сасонко
Настя Паутова. Варвара Орлова, Дарья Молчанова
Настя Паутова, Варвара Орлова, Дарья Молчанова
Женя Любич, Мария Абашова. Дмитрий Кончаковский, Артем Лепков
Мария Абашова, Женя Любич, Дмитрий Кончаковский, Артем Лепков
Кирилл Авелев. Елизавета Авелева
Кирилл Авелев, Елизавета Авелева
Светлана Сергеева
Светлана Сергеева
Александр Басалыгин. Евгения Писаренко
Александр Басалыгин, Евгения Писаренко

Каждый лауреат премии получил легендарную собачку — статуэтку, вручную выполненную в редкой технике пате-де-вер. Вручали награды главный редактор Собака.ru Яна Милорадовская, главный редактор сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк, креативный директор Ксения Гощицкая, а также приглашенные звезды, чьи имена держались в секрете до самого начала церемонии.

Награду прима-балерине Мариинского театра Ренате Шакировой вручили телеведущая, легендарная гимнастка Ляйсан Утяшева и Алина Миева, директор по маркетингу и стилю мультибрендовой сети Rendez-Vous — признанного эксперта в ретейле обуви, сумок, аксессуаров и одежды.

Прима-балерина Театра балета Бориса Эйфмана Мария Абашова получила статуэтку от премьера Мариинского театра Кима Кимина и подарок от Valmont — всемирно известного швейцарского бренда люксовой уходовой косметики, который уже 40 лет разрабатывает уникальные формулы на основе клеточных технологий, в лице Инны Ассекритовой, директора по коммуникациям MBG Beauty

Марина Шульц
Марина Шульц
Ольга Гусева
Ольга Гусева
Ростислав Павлов, Александра Павлова
Александра Павлова, Ростислав Павлов
Рената Шакирова
Рената Шакирова
Нана Гвичия. Екатерина Аксёнова
Нана Гвичия, Екатерина Аксёнова
Юрий Пелин, Евгения Годунова
Юрий Пелин, Евгения Годунова
Анастасия Контарович
Анастасия Контарович
Nocow. Юлия Никитина
Nocow, Юлия Никитина
Полина Шевцова
Полина Шевцова
Максим Има. Алиса Куняшева
Максим Има, Алиса Куняшева
Марина Краснова
Марина Краснова
Вадим Брагилев. Ирина Брагилева
Вадим Брагилев, Ирина Брагилева
Сергей Брагилев. Ксения Брагилева
Сергей Брагилев, Ксения Брагилева

В чествовании лауреатов в номинации «Наука и жизнь» приняли участие партнеры премии Галина и Илья Линник — основатели премиального проекта загородной недвижимости семейные урбан-виллы «Моменты.Репино». Статуэтки получили команда биотехнологической компании BIOCAD, профессор истории Никита Ломагин, ведущий ученый и профессор Николай Кузнецов, а также главный внештатный онколог СЗФО Алексей Беляев.

Галина Линник, Илья Линник
Галина Линник, Илья Линник
Юнона Незванкина
Юнона Незванкина
Сергей Луковский, Мария Абашова
Сергей Луковский, Мария Абашова
Павел Иванов, Мария Иванова
Мария Иванова, Павел Иванов
Ксана Ковалева, Леонид Алексеев
Ксана Ковалева, Леонид Алексеев
Рада Русских. Зейн Мукаиршоев
Рада Русских, Зейн Мукаиршоев
Виктория Леврана

Виктория Леврана

Кристина Аксенова-Шабловская (Кокшарова), Виталий Аксенов-Шабловский
Виталий Аксенов-Шабловский, Кристина Аксенова-Шабловская (Кокшарова)
Алексей Румянцев

Алексей Румянцев

Рубен Монахов, Виталий Пушницкий, Александр Дашевский. Ксения Пушницкая
Александр Дашевский, Рубен Монахов, Виталий Пушницкий, Ксения Пушницкая
Ксения Бастракова, Луиза Ягубова, Анастасия Бачина

Ксения Бастракова, Луиза Ягубова, Анастасия Бачина

Антон Исаков
Антон Исаков
Юлия Суслова
Юлия Суслова

Репортаж награждения лауреатов «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025

Кирилл Раневский

Кирилл Раневский

Ольга Гинзбург, Ник Брусковский. Артем Кожевин
Ник Брусковский, Ольга Гинзбург, Артем Кожевин
Ольга Гинзбург
Ольга Гинзбург
Ученики школы-студии Льва Додина

Ученики школы-студии Льва Додина

Екатерина Горшкова
Екатерина Горшкова
Рената Джало

Рената Джало

Виолетта Драйгор. Анна Шалаева
Виолетта Драйгор, Анна Шалаева
Константин Набель
Константин Набель
Елизавета Замарина
Елизавета Замарина
Федор Балабанов, Елена Анисимова. Анастасия Балабанова
Федор Балабанов, Елена Анисимова, Анастасия Балабанова
Эльмира Тулебаева
Эльмира Тулебаева
Яна Аверьянова

Яна Аверьянова

Партнером премии в этом году стал винный бренд Chateau Tamagne. Центр первичного виноделия Chateau Tamagne считается одним из самых инновационных в России. Каждая бутылка - это современные тенденции виноделия, аутентичный терруар и мастерство виноделов. Гости вечера с удовольствием оценили легкость и оригинальность, насыщенность и смелость вина, которое Chateau Tamagne выбрал для них из своего многогранного ассортимента.

 

Евгения Сероусова, Антон Рудзат
Евгения Сероусова, Антон Рудзат
Вика Чума

Вика Чума

Алена и Константин Новиковы

Алена и Константин Новиковы

Юлия Немчина
Юлия Немчина
Илья Бурнасов. Анна Авилова
Илья Бурнасов, Анна Авилова
Вадим Тишин
Вадим Тишин
Надежда Третьякова
Надежда Третьякова
Алиса Гюнтнер

Алиса Гюнтнер

Татьяна Миронова, Вадим Навоенко
Татьяна Миронова, Вадим Навоенко
Регина Балагутдинова

Регина Балагутдинова

Самые модные гости  ТОП50 2025. Часть I.

Дмитрий Абрамов. Анна Зотова
Дмитрий Абрамов, Анна Зотова
Александра Решетова
Александра Решетова
Екатерина Васильева

Екатерина Васильева

Вероника Носкова. Екатерина Калентьева
Вероника Носкова, Екатерина Калентьева 
Нина Квасняк

Нина Квасняк

Кристина Массон, Тима Шоки
Кристина Массон, Тима Шоки
Ольга Рузакова
Ольга Рузакова
Алёна Антончик
Алёна Антончик
Ульяна Ким
Ульяна Ким
Ситдикова Юлия и Чекунов Антон

Ситдикова Юлия и Чекунов Антон 

Светлана Соколова
Светлана Соколова
Ильгиз Фазулзянов

Ильгиз Фазулзянов

Нина Филимонова, Ирина Труфанова

Нина Филимонова, Ирина Труфанова

Елена Жилина

Елена Жилина

Кирилл Нагиев
Кирилл Нагиев
Екатерина Атоян-Милюкова
Екатерина Атоян-Милюкова
Али Мамедов, Ольга Зелинская
Али Мамедов, Ольга Зелинская
Ирина Пономаренко
Ирина Пономаренко
Анастасия Контарович. Владимир Куксин, Павел Савченко
Анастасия Контарович, Владимир Куксин, Павел Савченко
Наталия и Владимир Куксины

Наталия и Владимир Куксины

Иветта Баевская

Иветта Баевская

Елена Гулевич

Елена Гулевич

Екатерина Аридова

Екатерина Аридова

Владислав и Диана Багирян

Владислав и Диана Багирян

Екатерина Емельянова

Екатерина Емельянова

Константин Набель. Виктор Лукин, Элеонора Баканова, Андрей Кочетков
Константин Набель, Виктор Лукин, Элеонора Баканова, Андрей Кочетков
Кристина Массон
Кристина Массон

Коктейли специально для премии разработали титулованные Perfect Bar Team — мастера миксологии и победители нашей премии «Что где есть в Петербурге» — 2024 (бары «Полторы Комнаты», «Цветочки», «Ultramen!», «Oy!», а теперь и новое пространство «Ruc's Heaven»). Команда представила авторский взгляд на классику: белая сангрия приобрела новые нотки благодаря добавлению юдзу и ананаса. Тем, кто не употребляет алкоголь, наливали мятно-сливовые коктейли с добавлением игристого безалкогольного вина и особый гастрономический привет из Азии — коктейль на основе сакуры.

А за яркие футуристичные закуски на фуршете отвечала команда Caramel Catering, добавив вечеру гастрономического блеска (и вкуса!).

Диана Агеева

Диана Агеева

После завершения церемонии каждый гость получил в подарок приятные сюрпризы и специальные предложения от бренда Rendez-Vous, буклет от жилого комплекса «Моменты.Репино», а также июньский гастрогид Собака.ru «Что где есть в Петербурге» — 2025.

Attaque de Panique

Attaque de Panique

Attaque de Panique

Attaque de Panique

Дмитрий Шелковин, Виктор Улаев. и коллектив хора Attaque de Panique
Виктор Улаев, Дмитрий Шелковин, и коллектив хора Attaque de Panique
Елена Шевченко. Антон Гусев
Елена Шевченко, Антон Гусев

Фотографы: Анастасия Большакова, Ася Минеева, Дмитрий Егоров, Дмитрий Многолет, Лиза Медунецкая, Артем Котелевец, Виталий Коликов, Иван Матрос

Собака.ru благодарит за поддержу
партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025

Rendez-Vous - мультибрендовую сеть магазинов обуви, сумок, аксессуаров и одежды

Ювелирный бренд Parure Atelier

ASKO — мировой скандинавский премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники

«Моменты. Repino» — клубный малоэтажный жилой комплекс ООО «СЗ «Ленинское» входит в группу компаний «RESPECT»

Valmont — всемирно известный швейцарский бренд клеточной косметики

Сhateau Tamagne. Вина бренда создаются в современном винодельческом комплексе - Центре энологии Chateau Tamagne

Caramel catering - ваш надежный партнер по кейтерингу

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Теги:
ТОП 50 2025 СПБ
Люди:
Вадим Навоенко, Ксана Ковалева, Дмитрий Шелковин Виктор Улаев, Алексей Беляев, Рубен Монахов, Аркадий Водахов, Александра Павлова, Ксения Прихотько, Екатерина Горшкова, Анна Владимирова, Алёна Платонова, Сергей Лимонов, Нана Гвичия, Галина Линник, Юлия Сенина, Александра Решетова, Илья Линник, Инесса Гаевская, Кирилл Соловейчик, Елена Анисимова, Джессика , Александра Генералова, Галина Голованова (Дворянкина), Юнона Незванкина, Али Мамедов, Ирина Пономаренко, Алёна Антончик, Дарья Гладких, Кристина Аксенова-Шабловская (Кокшарова), Полина Шевцова, Ольга Зелинская, Вероника Носкова, Виолетта Драйгор, Юлия Суслова, Наталия Текоева, Александр Малич, Юлия Машнич, Илья Куруч, Мария Иванова, Кирилл Авелев, Кристина Массон, Мария Абашова, Светлана Сергеева, Александр Басалыгин, Татьяна Миронова, Сергей Бугаев-Африка, Варвара Баранова, Ангелина Карпухина, Вероника Арутюнян, Алиса Преснецова, Екатерина Попова, Анастасия Климова, Светлана Соколова , Рада Русских, Екатерина Пономарева, Евгения Сероусова, Антон Рудзат, Лиза Серпова, Антон Исаков, Елена Шевченко, Виталий Аксенов-Шабловский, Федор Балабанов, Юлия Немчина, Nocow, Влад Прахт, Анна Прахт, Ростислав Павлов, Вадим Брагилев, Сергей Брагилев, Екатерина Агапова, Эльмира Тулебаева, Илья Бурнасов, Анна Ялова, Марика Коротаева, Настя Соломеина, Анна Балагурова, Мария Грудина, Юлдус Бахтиозина, Елизавета Замарина, Марина Краснова, Ксения Лапина, Михаил Стацюк, Мария Миногарова, Марк Лапин, Мария Фурсова, Вадим Тишин, Ольга Рузакова, Антон Лиссов, Ольга Гинзбург, Юлия Матвиенко, Ксения Гощицкая, Александра Гарт, Леонид Алексеев, Ирина Оганова, Светлана Бекасова, Настя Паутова, Максим Има, Кирилл Нагиев, Дмитрий Морозов, Анна Нова, Анатолий Тимощук, Алексей Фурсов, Алексей Учитель, Александр Дашевский, Александр Вознесенский, Константин Набель, Павел Иванов, Кристина Сасонко , Нестор Энгельке, Екатерина Атоян-Милюкова, Ник Брусковский, Мария Элькина, Ольга Таратынова, Михаил Соколов, Сергей Луковский, Рената Шакирова, Матвей Ларионенко, Марина Шульц, Тихон Жизневский, Марина Кравец, Валентин Блох, Покрас Лампас, Янис Чамалиди, Михаил Баженов, Ляйсан Утяшева, Катя Сергеева, Тима Шоки, Виталий Пушницкий, Елизавета Туктамышева, Женя Любич, Анастасия Контарович, Александра Новоселова, Ольга Гусева, Евгения Годунова, Юрий Пелин, Ульяна Ким, Павел Воля

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