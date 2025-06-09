Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025. Часть I

Где еще можно встретить в одном месте художников и предпринимателей, урбанистов и меценатов, рэперов и академических музыкантов, врачей и ученых, звезд кино и дизайнеров? Только на премии Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»! В этом году премия состоялась в двадцатый раз. Мы вновь объединили самых ярких представителей города — чтобы вдохновлять, знакомить и создавать новые культурные связи. Весь июнь мы посвящаем героям «ТОП50». Редакция традиционно выпустила коллекционный номер журнала — самый масштабный в истории, 400 полос! В нем — пятьдесят интервью и съемок с нашими лауреатами, которые сегодня определяют лицо Петербурга. Репортаж о награждении лауреатов смотрите здесь.
5 июня в Елагиноостровском дворце прошла юбилейная XX (!) премия Собака.ru «ТОП50». Дворцовые залы наполнили идеи future industry и арт-объекты, в которые дизайнеры превратили партнерские зоны. Роскошные залы Елагина дворца были переосмыслены с помощью неожиданных материалов: серебра, латекса, строительных ограждений и других урбанистических элементов. Так родился джентрифицированный микрокосмос, в котором сталкивались роскошь и индустриальная эстетика.
Алина Миева, директор по маркетингу и стилю Rendez-Vous, Кира Ким
Арт-инсталляция скандинавского премиум-бренда по производству бытовой и профессиональной техники ASKO и архитектурного бюро MAXIM KASHIN ARCHITECTS была реализована как визуальный манифест в духе русского авангарда — чистые формы, скульптурные линии, эстетика супрематизма.
Максим Кашин, Дмитрий Барканов
Наталья Сухотерина
Одним из главных фотоспотов вечера стала золотая арка, утопающая в алых розах в окружении витрин с драгоценностями, — изысканное решение для представления ювелирного дома Parure Atelier.
Татьяна Блох
Евгений Чебатков, Вера Дровенникова
Гилева Дарья
Каждый лауреат премии получил легендарную собачку — статуэтку, вручную выполненную в редкой технике пате-де-вер. Вручали награды главный редактор Собака.ru Яна Милорадовская, главный редактор сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк, креативный директор Ксения Гощицкая, а также приглашенные звезды, чьи имена держались в секрете до самого начала церемонии.
Награду прима-балерине Мариинского театра Ренате Шакировой вручили телеведущая, легендарная гимнастка Ляйсан Утяшева и Алина Миева, директор по маркетингу и стилю мультибрендовой сети Rendez-Vous — признанного эксперта в ретейле обуви, сумок, аксессуаров и одежды.
Прима-балерина Театра балета Бориса Эйфмана Мария Абашова получила статуэтку от премьера Мариинского театра Кима Кимина и подарок от Valmont — всемирно известного швейцарского бренда люксовой уходовой косметики, который уже 40 лет разрабатывает уникальные формулы на основе клеточных технологий, в лице Инны Ассекритовой, директора по коммуникациям MBG Beauty
В чествовании лауреатов в номинации «Наука и жизнь» приняли участие партнеры премии Галина и Илья Линник — основатели премиального проекта загородной недвижимости семейные урбан-виллы «Моменты.Репино». Статуэтки получили команда биотехнологической компании BIOCAD, профессор истории Никита Ломагин, ведущий ученый и профессор Николай Кузнецов, а также главный внештатный онколог СЗФО Алексей Беляев.
Виктория Леврана
Алексей Румянцев
Ксения Бастракова, Луиза Ягубова, Анастасия Бачина
Кирилл Раневский
Ученики школы-студии Льва Додина
Рената Джало
Яна Аверьянова
Партнером премии в этом году стал винный бренд Chateau Tamagne. Центр первичного виноделия Chateau Tamagne считается одним из самых инновационных в России. Каждая бутылка - это современные тенденции виноделия, аутентичный терруар и мастерство виноделов. Гости вечера с удовольствием оценили легкость и оригинальность, насыщенность и смелость вина, которое Chateau Tamagne выбрал для них из своего многогранного ассортимента.
Вика Чума
Алена и Константин Новиковы
Алиса Гюнтнер
Регина Балагутдинова
Екатерина Васильева
Нина Квасняк
Ситдикова Юлия и Чекунов Антон
Ильгиз Фазулзянов
Нина Филимонова, Ирина Труфанова
Елена Жилина
Наталия и Владимир Куксины
Иветта Баевская
Елена Гулевич
Екатерина Аридова
Владислав и Диана Багирян
Екатерина Емельянова
Коктейли специально для премии разработали титулованные Perfect Bar Team — мастера миксологии и победители нашей премии «Что где есть в Петербурге» — 2024 (бары «Полторы Комнаты», «Цветочки», «Ultramen!», «Oy!», а теперь и новое пространство «Ruc's Heaven»). Команда представила авторский взгляд на классику: белая сангрия приобрела новые нотки благодаря добавлению юдзу и ананаса. Тем, кто не употребляет алкоголь, наливали мятно-сливовые коктейли с добавлением игристого безалкогольного вина и особый гастрономический привет из Азии — коктейль на основе сакуры.
А за яркие футуристичные закуски на фуршете отвечала команда Caramel Catering, добавив вечеру гастрономического блеска (и вкуса!).
После завершения церемонии каждый гость получил в подарок приятные сюрпризы и специальные предложения от бренда Rendez-Vous, буклет от жилого комплекса «Моменты.Репино», а также июньский гастрогид Собака.ru «Что где есть в Петербурге» — 2025.
Attaque de Panique
Attaque de Panique
Фотографы: Анастасия Большакова, Ася Минеева, Дмитрий Егоров, Дмитрий Многолет, Лиза Медунецкая, Артем Котелевец, Виталий Коликов, Иван Матрос
Собака.ru благодарит за поддержу
партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
Rendez-Vous - мультибрендовую сеть магазинов обуви, сумок, аксессуаров и одежды
Ювелирный бренд Parure Atelier
ASKO — мировой скандинавский премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники
«Моменты. Repino» — клубный малоэтажный жилой комплекс ООО «СЗ «Ленинское» входит в группу компаний «RESPECT»
Valmont — всемирно известный швейцарский бренд клеточной косметики
Сhateau Tamagne. Вина бренда создаются в современном винодельческом комплексе - Центре энологии Chateau Tamagne
Caramel catering - ваш надежный партнер по кейтерингу
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