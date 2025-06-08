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Репортажи

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Лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025

Собака.ru провела XX церемонию  «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025! В этом году торжественный вечер прошел в Елагином дворце — летней императорской резиденции, построенной архитектором Карлом Росси. Сочетающий пышную парадность и легкость усадьбы дворец и окружающий его парк уже второй раз принимают лауреатов, героев и друзей Собака.ru. Награждение по сложившейся традиции вели главный редактор Собака.ru Яна Милорадовская, главный редактор сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк и креативный директор Ксения Гощицкая. Каждый лауреат получил не только заветную статуэтку, но и заслуженные аплодисменты — от редакции и гостей вечера.

Михаил Стацюк, Яна Милорадовская
Яна Милорадовская, Михаил Стацюк
Максим Матвеев
Максим Матвеев
Максим Матвеев
Максим Матвеев
Карина Разумовская
Карина Разумовская
Тихон Жизневский
Тихон Жизневский
Юлия Матвиенко, Тихон Жизневский
Юлия Матвиенко, Тихон Жизневский
Лев Додин
Лев Додин
Лев Додин. Студенты школы-студии мастера
Лев Додин, Студенты школы-студии мастера
Студенты школы-студии Льва Додина

Студенты школы-студии Льва Додина

Алексей Учитель
Алексей Учитель

Лауреаты 2025 в номинации «Музыка» и сенсация Петербурга  концептуальный любительский хор Attaque de panique представил гостям классическую арию Монтеверди, превращающуюся в песню Татьяны Булановой «Мой ненаглядный».

Attaque de Panique

Attaque de Panique

Виктор Улаев и Дмитрий Шелковин

Виктор Улаев и Дмитрий Шелковин

Рената Шакирова
Рената Шакирова
Ляйсан Утяшева, Рената Шакирова. Алина Миева
Рената Шакирова, Ляйсан Утяшева, Алина Миева
Рената Шакирова, Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева, Рената Шакирова
Алина Миева, Rendez-Vous

Алина Миева, Rendez-Vous

Аркадий Водахов
Аркадий Водахов
Аркадий Водахов, Марина Кравец
Аркадий Водахов, Марина Кравец
Аркадий Водахов, Марина Кравец
Аркадий Водахов, Марина Кравец
Михаил Стацюк, Аркадий Водахов. Дмитрий Барканов (ASKO)
Михаил Стацюк, Аркадий Водахов, Дмитрий Барканов (ASKO)
Аркадий Водахов, Павел Воля, Ляйсан Утяшева
Марина Кравец, Аркадий Водахов, Павел Воля, Ляйсан Утяшева
Елизавета Туктамышева, Покрас Лампас. Никита Ломагин
Елизавета Туктамышева, Покрас Лампас, Никита Ломагин
Михаил Стацюк
Михаил Стацюк

Прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова получила статуэтку от Ляйсан Утяшевой, телеведущей и легенды художественной гимнастики, и Алины Миевой,  возглавляющей маркетинг бренда Rendez-Vous — мультибрендовой сети магазинов обуви, сумок, аксессуаров и одежды, ставшей партнером премии «ТОП50» — 2025.

Второй раз премию поддерживает мировой премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники ASKO, от имени которого Дмитрий Барканов вручил подарок лауреату «ТОП50» — 2025 в номинации «Бизнес» — генеральному продюсеру телеканала ТНТ Аркадию Водахову (истинному петербуржцу и выпускнику филфака СПбГУ!).

Яркое сияние вечеру подарила ювелирная компания Parure Atelier. Бренд не просто представил свои украшения, но и создал визуальный акцент: изысканную зону с витринами и аркой, утопающей в алых розах.

Ольга Таратынова
Ольга Таратынова
Рената Джало

Рената Джало

Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая
Дмитрий Сыендук

Дмитрий Сыендук

Дарья Карпова, Дмитрий Сыендук

Дарья Карпова, Дмитрий Сыендук

Константин Бронзит
Константин Бронзит
Константин Бронзит. с дочерьми Элиной и Полиной Бронзит и супругой Екатериной Кругловой
Константин Бронзит, с дочерьми Элиной и Полиной Бронзит и супругой Екатериной Кругловой
Кристина Березовская
Кристина Березовская
Ксения Гощицкая, Сергей Лимонов
Сергей Лимонов, Ксения Гощицкая
Сергей Лимонов
Сергей Лимонов
Нестор Энгельке
Нестор Энгельке
Александра Гарт
Александра Гарт
Александр Дашевский. Рубен Монахов
Александр Дашевский, Рубен Монахов

Галина и Илья Линники, основатели одного из лучших клубных малоэтажных жилых комплексов «Моменты.Репино» от ООО «СЗ» Ленинское», которое входит в группу компаний «RESPECT» стали партнерами номинации «Наука и жизнь». Свои статуэтки от них получили команда биотехнологической компании BIOCAD, историк и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Никита Ломагин, ученый и профессор СПбГУ Николай Кузнецов и главный внештатный онколог Северо-Западного Федерального округа Алексей Беляев. 

Илья Линник, Галина Линник, Анна Владимирова. Дмитрий Сивокоз, Юлия Линькова, Павел Яковлев, Анна Владимирова, Ирина Лучинина
Галина Линник, Илья Линник, Дмитрий Морозов, Анна Владимирова, Дмитрий Сивокоз, Юлия Линькова, Павел Яковлев, Анна Владимирова, Ирина Лучинина
Анна Владимирова, Дмитрий Морозов. Ирина Лучинина, Юлия Линькова, Дмитрий Сивокоз, Павел Яковлев
Дмитрий Морозов, Анна Владимирова, Ирина Лучинина, Юлия Линькова, Дмитрий Сивокоз, Павел Яковлев
Галина Линник, Илья Линник
Галина Линник, Илья Линник
Никита Ломагин

Никита Ломагин

Галина Линник, Илья Линник, Михаил Стацюк. Николай Кузнецов
Михаил Стацюк, Галина Линник, Илья Линник, Николай Кузнецов
Алексей Беляев

Алексей Беляев

Мария Миногарова, Леонид Алексеев
Мария Миногарова, Леонид Алексеев
Леонид Алексеев
Леонид Алексеев
Ксения Прихотько, Илья Куруч
Ксения Прихотько, Илья Куруч
Наталья Сухотерина

Наталья Сухотерина

Глеб Костин
Глеб Костин
Глеб Костин, Даниил Шульгин
Даниил Шульгин, Глеб Костин
Даниил Шульгин
Даниил Шульгин
Александр Салахутдинов / FORTUNA 812

Александр Салахутдинов / FORTUNA 812

Александр Салахутдинов / FORTUNA 812, Даниил Козлов

Александр Салахутдинов / FORTUNA 812, Даниил Козлов

Nocow
Nocow
Nocow. Юлия Никитина
Nocow, Юлия Никитина

Прима-балерина Театра балета Бориса Эйфмана Мария Абашова получила статуэтку от премьера Мариинского театра Кима Кимина и подарок от Valmont — всемирно известного швейцарского бренда люксовой уходовой косметики, который уже 40 лет разрабатывает уникальные формулы на основе клеточных технологий, в лице Инны Ассекритовой, директора по коммуникациям MBG Beauty.

Мария Абашова
Мария Абашова
Ким Кимин
Ким Кимин
Инна Ассекритова

Инна Ассекритова

Мария Абашова. Инна Ассекритова
Мария Абашова, Инна Ассекритова

В номинации «Театр и шоу» в 2025 статуэтку получила хореограф Ксана Ковалева, которая вместе с Pink Dance Company превратила залы дворца в сцену перформативного искусства прямо во время церемонии.
 

Оркестр musicAeterna

Оркестр musicAeterna

Оркестр musicAeterna

Оркестр musicAeterna

Вероника Арутюнян, Варвара Баранова, Алёна Платонова. Дарья Молчанова
Алиса Преснецова, Вероника Арутюнян, Ангелина Карпухина, Алёна Платонова, Варвара Баранова, Дарья Молчанова
Алиса Преснецова
Алиса Преснецова
Юлия Сенина. Екатерина Пантелеева
Юлия Сенина, Екатерина Пантелеева
Валерий Шубинский

Валерий Шубинский

Алиса Рейфер, Сергей Филипович

Алиса Рейфер, Сергей Филипович

Алексей Конаков

Алексей Конаков

Ксана Ковалева

Ксана Ковалева

Ксана Ковалева и Pink Dance Company

Ксана Ковалева и Pink Dance Company

Pink Dance Company

Pink Dance Company

Pink Dance Company

Pink Dance Company

Пространство Елагиного дворца было переосмыслено с помощью неожиданных материалов: серебра, латекса, строительных ограждений и других урбанистических элементов. Так родился джентрифицированный микрокосмос, в котором сталкивались роскошь и индустриальная эстетика. Режиссеру премии Артему Злобину хотелось рассмотреть красоту в привычных, порой нарочито грубых и «некрасивых» объектах, ориентируясь на идею future industry — размышления о будущем с опорой на диалог с настоящим.

Визуальную часть проекта курировала художница Алена Ромашкина, разработавшая эклектичный, намеренно диссонирующий визуальный язык: от подбора текстур и тканей до мельчайших декоративных решений.

Артем Злобин
Артем Злобин
Алена Ромашкина

Алена Ромашкина

Фотографы: Анастасия Большакова, Ася Минеева, Дмитрий Егоров, Дмитрий Многолет, Лиза Медунецкая, Артем Котелевец, Виталий Коликов

Собака.ru благодарит за поддержу
партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
 

Rendez-Vous - мультибрендовую сеть магазинов обуви, сумок, аксессуаров и одежды

Ювелирный бренд Parure Atelier

ASKO — мировой скандинавский премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники

«Моменты. Repino» — клубный малоэтажный жилой комплекс ООО «СЗ «Ленинское» входит в группу компаний «RESPECT»

Valmont —  всемирно известный швейцарский бренд клеточной косметики

Сhateau Tamagne. Вина бренда создаются в современном винодельческом комплексе - Центре энологии Chateau Tamagne.

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Теги:
ТОП 50 2025 СПБ
Люди:
Аркадий Водахов, Глеб Костин, Ксения Прихотько Анна Владимирова, Алёна Платонова, Сергей Лимонов, Галина Линник, Юлия Сенина, Илья Линник, Даниил Шульгин, Илья Куруч, Мария Абашова, Кристина Березовская, Варвара Баранова, Ангелина Карпухина, Вероника Арутюнян, Алиса Преснецова, Nocow, Артем Злобин, Михаил Стацюк, Карина Разумовская, Мария Миногарова, Юлия Матвиенко, Ксения Гощицкая, Александра Гарт, Леонид Алексеев, Ким Кимин, Дмитрий Морозов, Алексей Учитель, Александр Дашевский, Нестор Энгельке, Ольга Таратынова, Рената Шакирова, Тихон Жизневский, Марина Кравец, Покрас Лампас, Ляйсан Утяшева, Лев Додин, Константин Бронзит, Яна Милорадовская, Елизавета Туктамышева, Максим Матвеев, Павел Воля

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