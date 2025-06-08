Лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025

Прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова получила статуэтку от Ляйсан Утяшевой, телеведущей и легенды художественной гимнастики, и Алины Миевой, возглавляющей маркетинг бренда Rendez-Vous — мультибрендовой сети магазинов обуви, сумок, аксессуаров и одежды, ставшей партнером премии «ТОП50» — 2025.

Второй раз премию поддерживает мировой премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники ASKO, от имени которого Дмитрий Барканов вручил подарок лауреату «ТОП50» — 2025 в номинации «Бизнес» — генеральному продюсеру телеканала ТНТ Аркадию Водахову (истинному петербуржцу и выпускнику филфака СПбГУ!).

Яркое сияние вечеру подарила ювелирная компания Parure Atelier. Бренд не просто представил свои украшения, но и создал визуальный акцент: изысканную зону с витринами и аркой, утопающей в алых розах.