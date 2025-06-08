Лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025

Собака.ru провела XX церемонию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025! В этом году торжественный вечер прошел в Елагином дворце — летней императорской резиденции, построенной архитектором Карлом Росси. Сочетающий пышную парадность и легкость усадьбы дворец и окружающий его парк уже второй раз принимают лауреатов, героев и друзей Собака.ru. Награждение по сложившейся традиции вели главный редактор Собака.ru Яна Милорадовская, главный редактор сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк и креативный директор Ксения Гощицкая. Каждый лауреат получил не только заветную статуэтку, но и заслуженные аплодисменты — от редакции и гостей вечера.
Студенты школы-студии Льва Додина
Лауреаты 2025 в номинации «Музыка» и сенсация Петербурга концептуальный любительский хор Attaque de panique представил гостям классическую арию Монтеверди, превращающуюся в песню Татьяны Булановой «Мой ненаглядный».
Attaque de Panique
Виктор Улаев и Дмитрий Шелковин
Алина Миева, Rendez-Vous
Прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова получила статуэтку от Ляйсан Утяшевой, телеведущей и легенды художественной гимнастики, и Алины Миевой, возглавляющей маркетинг бренда Rendez-Vous — мультибрендовой сети магазинов обуви, сумок, аксессуаров и одежды, ставшей партнером премии «ТОП50» — 2025.
Второй раз премию поддерживает мировой премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники ASKO, от имени которого Дмитрий Барканов вручил подарок лауреату «ТОП50» — 2025 в номинации «Бизнес» — генеральному продюсеру телеканала ТНТ Аркадию Водахову (истинному петербуржцу и выпускнику филфака СПбГУ!).
Яркое сияние вечеру подарила ювелирная компания Parure Atelier. Бренд не просто представил свои украшения, но и создал визуальный акцент: изысканную зону с витринами и аркой, утопающей в алых розах.
Рената Джало
Дмитрий Сыендук
Дарья Карпова, Дмитрий Сыендук
Галина и Илья Линники, основатели одного из лучших клубных малоэтажных жилых комплексов «Моменты.Репино» от ООО «СЗ» Ленинское», которое входит в группу компаний «RESPECT» стали партнерами номинации «Наука и жизнь». Свои статуэтки от них получили команда биотехнологической компании BIOCAD, историк и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Никита Ломагин, ученый и профессор СПбГУ Николай Кузнецов и главный внештатный онколог Северо-Западного Федерального округа Алексей Беляев.
Никита Ломагин
Алексей Беляев
Наталья Сухотерина
Александр Салахутдинов / FORTUNA 812
Александр Салахутдинов / FORTUNA 812, Даниил Козлов
Прима-балерина Театра балета Бориса Эйфмана Мария Абашова получила статуэтку от премьера Мариинского театра Кима Кимина и подарок от Valmont — всемирно известного швейцарского бренда люксовой уходовой косметики, который уже 40 лет разрабатывает уникальные формулы на основе клеточных технологий, в лице Инны Ассекритовой, директора по коммуникациям MBG Beauty.
В номинации «Театр и шоу» в 2025 статуэтку получила хореограф Ксана Ковалева, которая вместе с Pink Dance Company превратила залы дворца в сцену перформативного искусства прямо во время церемонии.
Оркестр musicAeterna
Оркестр musicAeterna
Валерий Шубинский
Алиса Рейфер, Сергей Филипович
Алексей Конаков
Ксана Ковалева
Ксана Ковалева и Pink Dance Company
Pink Dance Company
Pink Dance Company
Пространство Елагиного дворца было переосмыслено с помощью неожиданных материалов: серебра, латекса, строительных ограждений и других урбанистических элементов. Так родился джентрифицированный микрокосмос, в котором сталкивались роскошь и индустриальная эстетика. Режиссеру премии Артему Злобину хотелось рассмотреть красоту в привычных, порой нарочито грубых и «некрасивых» объектах, ориентируясь на идею future industry — размышления о будущем с опорой на диалог с настоящим.
Визуальную часть проекта курировала художница Алена Ромашкина, разработавшая эклектичный, намеренно диссонирующий визуальный язык: от подбора текстур и тканей до мельчайших декоративных решений.
Фотографы: Анастасия Большакова, Ася Минеева, Дмитрий Егоров, Дмитрий Многолет, Лиза Медунецкая, Артем Котелевец, Виталий Коликов
Собака.ru благодарит за поддержу
партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
Rendez-Vous - мультибрендовую сеть магазинов обуви, сумок, аксессуаров и одежды
Ювелирный бренд Parure Atelier
ASKO — мировой скандинавский премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники
«Моменты. Repino» — клубный малоэтажный жилой комплекс ООО «СЗ «Ленинское» входит в группу компаний «RESPECT»
Valmont — всемирно известный швейцарский бренд клеточной косметики
Сhateau Tamagne. Вина бренда создаются в современном винодельческом комплексе - Центре энологии Chateau Tamagne.
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