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Репортажи

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Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025. Часть II

Как прошла XX церемония вручения премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»? Редакция Собака.ru отметила лауреатов в девяти номинациях: «Мода», «Бизнес», «Театр и шоу», «Книги», «Искусство», «Наука и жизнь», «Музыка», «Культурная институция» и «Кино». Праздничный вечер, полный света, красоты и вдохновения, развернулся в исторических залах Елагиного дворца, которые на один вечер преобразились в футуристический микрокосмос в стилистике future industry. Вспоминаем яркие моменты и знакомим вас с гостями церемонии!

Мария Абашова
Мария Абашова
Роман Ковриков. Анна Зарубина
Роман Ковриков, Анна Зарубина
Евгения Сероусова
Евгения Сероусова
Женя Любич. Дмитрий Кончаковский
Женя Любич, Дмитрий Кончаковский
Марина Гисич
Марина Гисич
Глаша Гурьянова. Маша Туева
Глаша Гурьянова, Маша Туева
Алиса Рейфер, Сергей Филипович
Алиса Рейфер, Сергей Филипович
Игорь Суханов
Игорь Суханов
Михаил Стацюк, Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая, Михаил Стацюк
Алина Миева

Алина Миева

Инна Валинурова, Дмитрий Сивокоз

Инна Валинурова, Дмитрий Сивокоз

Мария Абашова
Мария Абашова
Даниил Шульгин
Даниил Шульгин
Кристина Березовская
Кристина Березовская
Шорена Джинали
Шорена Джинали
Максим Зорин. Елена Шеховцева
Максим Зорин, Елена Шеховцева
Мария Швец

Мария Швец

Мария Миногарова
Мария Миногарова
Полина Филоненко
Полина Филоненко
Реваз Жвания, Нестор Энгельке. Любовь Марченко
Реваз Жвания, Нестор Энгельке, Любовь Марченко
Мария Федулина
Мария Федулина
Аким Неаронов. Полина Аверина
Аким Неаронов, Полина Аверина
Роман Киселев
Роман Киселев
Анита Фазли
Анита Фазли
Александр Малич. Дарья Погорецкая
Александр Малич, Дарья Погорецкая

Свои заслуженные статуэтки, аплодисменты и признание получили 50 героев премии, среди которых — директор музея-заповедника «Царское село» Ольга Таратынова, художник и «древописец» Нестор Энгельке, медиафеномен Дмитрий Сыендук, режиссер Рената Джало, галлерист и меценат Сергей Лимонов, писатели Алексей Конаков и Валерий Шубинский, рэпер Александр Салахутдинов и оркестр musicAeterna, актеры тетра им. Ленсовета Алиса Рейфер и Сергей Филипович, музыкант Nocow и дизайнеры Леонид Алексеев, Глеб Костин, Наталья Сухотерина и Даниил Шульгин. 

Анастасия Рыбина

Анастасия Рыбина

Покрас Лампас
Покрас Лампас
Сергей Лимонов
Сергей Лимонов
Джессика
Джессика
Анастасия Дианова
Анастасия Дианова
Алексей Беляев. Маргарита Беляева
Алексей Беляев, Маргарита Беляева
Татьяна Котегова
Татьяна Котегова
Екатерина Пономарева. Екатерина Золотова, Александра Ульянова
Екатерина Пономарева, Екатерина Золотова, Александра Ульянова
Анна Владимирова
Анна Владимирова
Оркестр musicAeterna

Оркестр musicAeterna

Илья Куруч
Илья Куруч
Кирилл Раневский, Павлов Сергей

Кирилл Раневский, Павлов Сергей

Никита Ломагин. Анастасия Ломагина
Никита Ломагин, Анастасия Ломагина
Дарья Павлюкевич. Егор Подкопаев
Дарья Павлюкевич, Егор Подкопаев
Эльмира Тулебаева, Мария Грудина
Эльмира Тулебаева, Мария Грудина
Игорь Суханов, Александр Дашевский
Александр Дашевский, Игорь Суханов
Татьяна Андреева
Татьяна Андреева
Сергей Бондарев
Сергей Бондарев
Лена Голова
Лена Голова
Вероника Петровская

Вероника Петровская

Константин Крылов

Константин Крылов

Максим Зорин. Елена Шеховцева, Наталья и Юрий Шумаковы
Максим Зорин, Елена Шеховцева, Наталья и Юрий Шумаковы
Рената Джало
Рената Джало
Ольга Аршанская, Лиза Савина
Лиза Савина, Ольга Аршанская
Эльмира Тулебаева
Эльмира Тулебаева
Ольга Маки
Ольга Маки

Лауреаты «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024

Юлия Матвиенко, Алексей Учитель, Татьяна Андреева
Юлия Матвиенко, Алексей Учитель, Татьяна Андреева
Мария Дементьева
Мария Дементьева
Ксана Ковалева, Михаил Стацюк, Ксения Гощицкая
Михаил Стацюк, Ксана Ковалева, Ксения Гощицкая
Мария Туева, Екатерина Графт

Мария Туева, Екатерина Графт

Анастасия Контарович
Анастасия Контарович
Антон Исаков, Анна Рязанская
Анна Рязанская, Антон Исаков
Константин Рязанцев. Лиля Давиденко
Константин Рязанцев, Лиля Давиденко
Екатерина Дударенок

Екатерина Дударенок

Олег Перфилов
Олег Перфилов
Елена Жеребкова

Елена Жеребкова

Женя Элькина, Валера Дятлов, Саша Столярова

 Женя Элькина, Валера Дятлов, Саша Столярова

Ирина Пономаренко
Ирина Пономаренко
Игорь Кофекиди, Алексей Ким

Игорь Кофекиди, Алексей Ким

Мария Швец

Мария Швец

Женя Элькина и Саша Столярова

Женя Элькина и Саша Столярова

Дарья Гладких
Дарья Гладких
Кристина Сасонко, Виолетта Драйгор
Кристина Сасонко , Виолетта Драйгор
Ксюша Багрова

Ксюша Багрова

Настя Соломеина, Артем Злобин. Пелагея Астахова
Артем Злобин, Настя Соломеина, Пелагея Астахова
Дарья Пластун

Дарья Пластун

Татьяна Андреева, Леонид Алексеев
Леонид Алексеев, Татьяна Андреева
Оркестр musicAeterna

Оркестр musicAeterna

Екатерина Кузнецова

Екатерина Кузнецова

Ангелина Карпухина, Вероника Арутюнян, Варвара Баранова. Дарья Молчанова
Алиса Преснецова, Ангелина Карпухина, Вероника Арутюнян, Варвара Баранова, Алёна Платонова, Дарья Молчанова
Антон Рудзат
Антон Рудзат
Анастасия Большакова, Лиза Медунецкая, Дмитрий Егоров

Анастасия Большакова, Лиза Медунецкая, Дмитрий Егоров

Варвара Баранова
Варвара Баранова
Софья Беляева

Софья Беляева

Pink Dance Company

Pink Dance Company

Анастасия Петрук
Анастасия Петрук
Татьяна Андреева, Елена Бучина

Татьяна Андреева, Елена Бучина

Андрей Коровко
Андрей Коровко
Леонид Алексеев, Сергей Бугаев-Африка
Леонид Алексеев, Сергей Бугаев-Африка
Анастасия Парфенова

Анастасия Парфенова

Филипп и Виктория Сотничук

Филипп и Виктория Сотничук

Ирина Горбунова

Ирина Горбунова

Елена Юферева

Елена Юферева

Луиза Ягубова

Луиза Ягубова

Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025. Часть I

Александр Сергеенко

Александр Сергеенко

Анжелика Котова
Анжелика Котова
Елизавета Савинкова

Елизавета Савинкова

Юлия Ишимова

Юлия Ишимова

Козлов Дмитрий

Козлов Дмитрий

Анита Бабоян

Анита Бабоян

Ольга Полуэктова

Ольга Полуэктова

Юлия Зудилина, Арина Федотова, Яна Аверьянова, Алена Зобова

Юлия Зудилина, Арина Федотова, Яна Аверьянова, Алена Зобова

Виктор Лукин

Виктор Лукин

Александра Федо
Александра Федо
Владимир Спирин. Татьяна Спирина
Владимир Спирин, Татьяна Спирина
Марина Кравец, Аркадий Водахов, Павел Воля
Марина Кравец, Аркадий Водахов, Павел Воля, Ляйсан Утяшева
Мария Смирнова

Мария Смирнова

Анастасия Петрук
Анастасия Петрук
Макс Осипов. Алена Зобова
Макс Осипов, Алена Зобова
Антон Аброян

Антон Аброян

Светлана и Дмитрий Лютые

Светлана и Дмитрий Лютые

Илья Куруч, Ксения Прихотько
Илья Куруч, Ксения Прихотько
Вероника Носкова
Вероника Носкова

Фотографы: Анастасия Большакова, Ася Минеева, Дмитрий Егоров, Дмитрий Многолет, Лиза Медунецкая, Артем Котелевец, Виталий Коликов, Иван Матрос

Собака.ru благодарит за поддержу
партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025

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Сергей Филипович, Алиса Рейфер, Ксана Ковалева Рената Джало, Алексей Беляев, Никита Ломагин, Аркадий Водахов, Ксения Прихотько, Анна Владимирова, Алёна Платонова, Максим Зорин, Сергей Лимонов, Анастасия Дианова, Ольга Аршанская, Аким Неаронов, Даниил Шульгин, Джессика , Мария Дементьева, Александра Федо, Полина Филоненко, Ирина Пономаренко, Дарья Гладких, Вероника Носкова, Виолетта Драйгор, Анита Фазли, Александр Малич, Илья Куруч, Мария Федулина, Макс Осипов, Реваз Жвания, Константин Рязанцев, Мария Абашова, Роман Ковриков, Анжелика Котова, Татьяна Андреева, Сергей Бондарев, Сергей Бугаев-Африка, Кристина Березовская, Варвара Баранова, Ангелина Карпухина, Вероника Арутюнян, Алиса Преснецова, Анна Рязанская, Екатерина Пономарева, Евгения Сероусова, Антон Рудзат, Антон Исаков, Глаша Гурьянова, Лена Голова, Артем Злобин, Эльмира Тулебаева, Настя Соломеина, Мария Грудина, Дарья Павлюкевич, Роман Киселев, Михаил Стацюк, Мария Миногарова, Олег Перфилов, Юлия Матвиенко, Ксения Гощицкая, Леонид Алексеев, Ольга Маки, Алексей Учитель, Александр Дашевский, Игорь Суханов, Кристина Сасонко , Нестор Энгельке, Анастасия Петрук, Владимир Спирин, Татьяна Котегова, Марина Кравец, Покрас Лампас, Шорена Джинали, Ляйсан Утяшева, Лиза Савина, Марина Гисич, Женя Любич, Анастасия Контарович, Андрей Коровко, Павел Воля

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