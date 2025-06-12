Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025. Часть II

Как прошла XX церемония вручения премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»? Редакция Собака.ru отметила лауреатов в девяти номинациях: «Мода», «Бизнес», «Театр и шоу», «Книги», «Искусство», «Наука и жизнь», «Музыка», «Культурная институция» и «Кино». Праздничный вечер, полный света, красоты и вдохновения, развернулся в исторических залах Елагиного дворца, которые на один вечер преобразились в футуристический микрокосмос в стилистике future industry. Вспоминаем яркие моменты и знакомим вас с гостями церемонии!