Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025. Часть II

Как прошла XX церемония вручения премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»? Редакция Собака.ru отметила лауреатов в девяти номинациях: «Мода», «Бизнес», «Театр и шоу», «Книги», «Искусство», «Наука и жизнь», «Музыка», «Культурная институция» и «Кино». Праздничный вечер, полный света, красоты и вдохновения, развернулся в исторических залах Елагиного дворца, которые на один вечер преобразились в футуристический микрокосмос в стилистике future industry. Вспоминаем яркие моменты и знакомим вас с гостями церемонии!
Алина Миева
Инна Валинурова, Дмитрий Сивокоз
Мария Швец
Свои заслуженные статуэтки, аплодисменты и признание получили 50 героев премии, среди которых — директор музея-заповедника «Царское село» Ольга Таратынова, художник и «древописец» Нестор Энгельке, медиафеномен Дмитрий Сыендук, режиссер Рената Джало, галлерист и меценат Сергей Лимонов, писатели Алексей Конаков и Валерий Шубинский, рэпер Александр Салахутдинов и оркестр musicAeterna, актеры тетра им. Ленсовета Алиса Рейфер и Сергей Филипович, музыкант Nocow и дизайнеры Леонид Алексеев, Глеб Костин, Наталья Сухотерина и Даниил Шульгин.
Анастасия Рыбина
Оркестр musicAeterna
Кирилл Раневский, Павлов Сергей
Вероника Петровская
Константин Крылов
Мария Туева, Екатерина Графт
Екатерина Дударенок
Елена Жеребкова
Женя Элькина, Валера Дятлов, Саша Столярова
Игорь Кофекиди, Алексей Ким
Мария Швец
Женя Элькина и Саша Столярова
Ксюша Багрова
Дарья Пластун
Оркестр musicAeterna
Екатерина Кузнецова
Анастасия Большакова, Лиза Медунецкая, Дмитрий Егоров
Софья Беляева
Pink Dance Company
Татьяна Андреева, Елена Бучина
Анастасия Парфенова
Филипп и Виктория Сотничук
Ирина Горбунова
Елена Юферева
Луиза Ягубова
Александр Сергеенко
Елизавета Савинкова
Юлия Ишимова
Козлов Дмитрий
Анита Бабоян
Ольга Полуэктова
Юлия Зудилина, Арина Федотова, Яна Аверьянова, Алена Зобова
Виктор Лукин
Мария Смирнова
Антон Аброян
Светлана и Дмитрий Лютые
Фотографы: Анастасия Большакова, Ася Минеева, Дмитрий Егоров, Дмитрий Многолет, Лиза Медунецкая, Артем Котелевец, Виталий Коликов, Иван Матрос
Собака.ru благодарит за поддержу
партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
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