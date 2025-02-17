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Репортажи

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Как прошла VIII премия Собака.ru «Петербург будущего» — 2025

«Кто и как делает Петербург лучше?» – на этот вопрос Собака.ru отвечает урбанистической премией «Петербург будущего». В 2025 году премия прошла в восьмой раз. На гала-ужине в Астории в компании урбанистов и девелоперов, музейщиков и галеристов, благотворителей и архитекторов мы рукоплескали «профессиональным петербуржцам» - героям, создающим новейшую историю Петербурга. Наградные статуэтки для лауреатов (из переработанного зеленого стекла!) изготовило воссоздавшее знаменитую технологию Фальконье экспериментальное петербургское производство NWGlass.lab, лауреат в сфере экологии «Петербурга будущего» - 2023. Обо всех лауреатах и проектах 2025 читайте здесь! Премия прошла при поддержке ВТБ.

Яна Милорадовская
Яна Милорадовская
Михаил Пиотровский
Михаил Пиотровский
Михаил Пиотровский, Дарья Филиппова, Инесса Гаевская
Инесса Гаевская, Михаил Пиотровский, Дарья Филиппова
Михаил Пиотровский, Инесса Гаевская
Инесса Гаевская, Михаил Пиотровский
Дарья Филиппова
Дарья Филиппова
Михаил Пиотровский, Борис Пиотровский
Михаил Пиотровский, Борис Пиотровский
Ольга Таратынова
Ольга Таратынова
Елена Давыдова
Елена Давыдова
Ольга Таратынова, Татьяна Архипова, Екатерина Сираканян. Ирина Начарова
Ольга Таратынова, Екатерина Сираканян, Татьяна Архипова, Ирина Начарова
Борис Пиотровский, Владимир Княгинин
Владимир Княгинин, Борис Пиотровский
Лев Лурье
Лев Лурье
Михаил Стацюк
Михаил Стацюк
Ксения Гощицкая, Анна Ялова, Татьяна Архипова
Ксения Гощицкая, Татьяна Архипова, Анна Ялова
ВТБ - генеральный партнер премии «Петербург будущего» - 2025

ВТБ - генеральный партнер премии «Петербург будущего» - 2025

Юлия Сенина
Юлия Сенина
Кирилл Соловейчик, Сергей Макаров
Кирилл Соловейчик, Сергей Макаров
Карина Разумовская
Карина Разумовская
Елена Фильберт, Татьяна Пантелеева, Михаил Пиотровский
Ксения Гощицкая, Яна Милорадовская, Михаил Стацюк, Михаил Пиотровский, Татьяна Пантелеева, Елена Фильберт, Владимир Золотухин, Никита Семенов, Александр Зендер
Владимир Золотухин, Татьяна Пантелеева, Никита Семенов
Татьяна Пантелеева, Никита Семенов, Владимир Золотухин, Александр Зендер, Елена Фильберт
Владимир Золотухин
Владимир Золотухин
Анжелика Котова
Анжелика Котова
Анна Нова. Максим Зорин
Анна Нова, Максим Зорин 
Юлия Байгускарова, Максим Зорин, Максим Васильев

Юлия Байгускарова, Максим Зорин, Максим Васильев

Анна Нова
Анна Нова
Алексей Михайлов. Наталья Михайлова
Алексей Михайлов, Наталья Михайлова
Игорь Пасечник. Юлия Пасечник
Игорь Пасечник, Юлия Пасечник
Сергей Гутцайт. Людмила Гутцайт
Сергей Гутцайт, Людмила Гутцайт
Мария Элькина, Елена Лашкова
Мария Элькина, Елена Лашкова
Анатолий Белкин, Сергей Макаров, Михаил Пиотровский
Сергей Макаров, Михаил Пиотровский, Анатолий Белкин
Яков Акопиан, Анатолий Белкин, Михаил Пиотровский
Михаил Пиотровский, Анатолий Белкин, Яков Акопиан
Владислав Шипунов
Владислав Шипунов
Марина Шульц
Марина Шульц
Ангелина Карпухина, Варвара Баранова, Алиса Преснецова. Алена Платонова
Варвара Баранова, Алиса Преснецова, Ангелина Карпухина, Вероника Арутюнян, Алена Платонова
Джессика, Сергей Лимонов
Сергей Лимонов, Джессика
Сергей Лимонов, Джессика
Сергей Лимонов, Джессика
Ирина Оганова
Ирина Оганова
Марика Коротаева, Борис Пиотровский. Александр Бобков
Марика Коротаева, Борис Пиотровский, Александр Бобков
Андрей Бубнов. Александр Бобков
Андрей Бубнов, Александр Бобков
Андрей Бубнов. Елена Бубнова
Андрей Бубнов, Елена Бубнова

Под аплодисменты профессионального комьюнити главный редактор Собака.ru Яна Милорадовская и главный редактор сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк назвали самые резонансные урбанистические инициативы по мнению редакции.

Профессиональными петербуржцами признана команда жильцов дома Бака: за 12 лет существования сообщества дома Бака неравнодушные жители добились досрочного капительного ремонта, отреставрировали исторические двери и сейчас проводят волонтерские акции, расчищая метлахскую плитку и витражи. На сцену поднялись Людмила Харламова, Сергей Лейчинский и Марина Жукова, чтобы получить статуэтку из рук писателя и искусствоведа Ирины Огановой.

Результат сотрудничества Setl Group, ГК «ГЕОИЗОЛ» и «НИиПИ Спецреставрация» при реставрация Канатного цеха с водонапорной башней завода «Красный гвоздильщик» признан взаимодействием года. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин наградил руководителя дирекции специальных проектов Setl Group Владислава Шипунов, генерального директора ГК «ГЕОИЗОЛ» Елену Лашкову, руководителя «НИиПИ Спецреставрация» Игоря Пасечника, доктора архитектуры, Маргариту Штиглиц.

Звание «Поп-ап проект года» досталось проекту «Летний Театр» в Новой Голландии, балетмейстер и артист Мариинского театра Юрий Смекалов вручил статуэтку Собака.ru генеральному директору Анны Балагуровой, программному директору Алексею Русанову, PR-директору Александре Новоселовой.

Роман Ковриков, Алина Черейская, Анна Ялова
Алина Черейская, Анна Ялова, Роман Ковриков
Анна Ялова
Анна Ялова
Алина Черейская
Алина Черейская
Роман Ковриков
Роман Ковриков
Кристина Березовская
Кристина Березовская
Илья Папоян
Илья Папоян
Петр Щедрин. Наталья Щедрина
Петр Щедрин, Наталья Щедрина
Никита Явейн
Никита Явейн
Мария Грудина
Мария Грудина
Андрей Кустов. Даниил Леошко
Андрей Кустов, Даниил Леошко
Алёна Ясинская, Ольга Аршанская. Мария Манторова
Алёна Ясинская, Ольга Аршанская, Мария Манторова
Валентин Коган
Валентин Коган
Татьяна Андреева. Татьяна Сосина, Ксения Иванова, Ирина Начарова
Татьяна Андреева, Татьяна Сосина, Ксения Иванова, Ирина Начарова
Анна Балагурова, Александра Новоселова, Ксения Демирчиева. Алексей Русанов
Анна Балагурова, Ксения Демирчиева, Александра Новоселова, Алексей Русанов

«Экологический проект года» — стартап SPAWN: компания с помощью грибов (вау!) перерабатывает до 8 тонн отходов в месяц и из этих грибов выращивает экологичную мебель и упаковку. Оценили проект и наградили основательницу проекта Дарью Токареву председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Кирилл Соловейчик и основательница галереи искусств KGallery Кристина Березовская.

Архитектурный критик Мария Элькина поднялась на сцену, чтобы отметить нового концепт-архитектора года. Им стал Андрей Кустов — выпускник Горного университета и магистрант программы “Цифровая урбанистика” в ИТМО победил в конкурсе молодых архитекторов «Архитектон + Локус» и подготовил перформанс для фестиваля Context Дианы Вишневой.

Наталья Бехтерева
Наталья Бехтерева
Дарья Гладких. Дарья Венгерская, Екатерина Кузнецова, Юлия Коба
Дарья Гладких, Дарья Венгерская, Екатерина Кузнецова, Юлия Коба
Юрий Грудин
Юрий Грудин
Галина Линник, Илья Линник
Галина Линник, Илья Линник
Анастасия Контарович
Анастасия Контарович
Елена Вознесенская

Елена Вознесенская

Андрей Кошкин. Анна Румянцева
Андрей Кошкин, Анна Румянцева
Никита Андреев
Никита Андреев
Борис Прахин, Елена Качановская

Борис Прахин, Елена Качановская

Кристина Сасонко
Кристина Сасонко
Юрий Смекалов
Юрий Смекалов
Юрий Смекалов, Юлия Сенина, Кристина Сасонко. Мария Крупнова, Павел Козлов
Юрий Смекалов, Кристина Сасонко , Юлия Сенина, Владимир Золотухин, Мария Крупнова, Павел Козлов
Анастасия Дианова
Анастасия Дианова

Международный фестиваль светового и медиаискусства «Ночь света в Гатчине» стал лучшим в номинации «Медиа-фестиваль года». Коммерческий директор девелоперской компании «Брусника» в Петербурге и Ленинградской области Максим Зорин, основательница Anna Nova Gallery Анна Баринова вручили фирменную статуэтку-собачку директору фестиваля Ольге Аршанской и советнику по коммуникациям музея-заповедника «Гатчина» Алене Ясинской.

Заявкой года Собака.ru назвала музей-квартиру Георгия Гурьянова. Мемориальный музей-квартира художника, барабанщика группы КИНО, денди и диджея Гурьянова откроется в 2026 году на Литейном проспекте (к экспозиции уже готовы 50 тысяч артефактов! Фотографии, рисунки, картины!). Награду из рук психотерапевта Натальи Бехтеревой получил директор Санкт-Петербургской Новой Академии, руководитель проекта Аким Неаронов.

Аким Неаронов. Анна Бондаренко
Аким Неаронов, Анна Бондаренко
Дарья Токарева. Игорь Стыскал
Дарья Токарева, Игорь Стыскал
Ирина Пономаренко, Алёна Антончик
Алёна Антончик, Ирина Пономаренко
Светлана Сергеева
Светлана Сергеева
Анатолий Белкин
Анатолий Белкин
Нана Гвичия, Ольга Таратынова
Ольга Таратынова, Нана Гвичия
Елизавета Замарина
Елизавета Замарина
Татьяна Любимова

Татьяна Любимова

Игорь Кузьмичев. Надежда Кузьмичева
Игорь Кузьмичев, Надежда Кузьмичева
Анастасия Контарович. Георгий Рыков
Анастасия Контарович, Георгий Рыков
Сергей Макаров, Яна Милорадовская, Михаил Стацюк
Сергей Макаров, Яна Милорадовская, Михаил Стацюк

Колокольня Николо-Богоявленского морского собора заслуженно победила в номинации «Реставрация года. Архитектура». Награждать почетного реставратора Санкт-Петербурга и технического директора компании «Возрождение Петербурга» Петра Щедрина на сцену поднялся вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. Также Борис отметил лучший проект в номинации «Реставрация года. Интерьер». Им стал реставрационный проект «Екатерина II. Личное пространство»: воссоздание залов Зубовского флигеля Екатерининского дворца в Царском Селе. Статуэтку получили директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова и начальник управления департамента ПАО «Газпром» Елена Давыдова.

Музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского (вспоминаем громкую премьеру, где Евгений Цыганов поставил и сыграл спектакль «Мрамор» в Музее Бродского!) стал лучшим в номинации Культурное пространство года. Директор по связям с общественностью гостиницы «Астория» Анастасия Дианова вручила статуэтку куратору музея Юлии Сениной, а другой лауреат, основатель музея и девелопер Максим Левченко, обратился к гостям с экрана.

Анастасия Курехина, Ольга Аршанская
Анастасия Курехина, Ольга Аршанская
Юлия Суслова
Юлия Суслова
Ксения Демирчиева. Ольга Полуэктова
Ксения Демирчиева, Ольга Полуэктова
Елизавета Савинкова

Елизавета Савинкова

Сергей Лимонов. Алексей Русанов
Сергей Лимонов, Алексей Русанов
Анжелика Альшаева. Кристина Щербакова
Анжелика Альшаева , Кристина Щербакова
Александра Решетова
Александра Решетова
Юлия Ружицкая
Юлия Ружицкая
Нана Гвичия, Кирилл Соловейчик, Владимир Княгинин
Кирилл Соловейчик, Владимир Княгинин, Нана Гвичия
Роман Ковриков, Инесса Гаевская, Нана Гвичия
Инесса Гаевская, Роман Ковриков, Нана Гвичия
Маргарита Штиглиц. Наталья Михайлова
Маргарита Штиглиц, Наталья Михайлова
Маргарита Штиглиц
Маргарита Штиглиц

Премию в номинации «Инновация года» вручали коллекционер современного искусства, меценат и основатель частного фонда Limonov Art Foundation Сергей Лимонов и основательница Jessica Gallery Джессика. Звание досталось электросудам Emperium — экологичному водному транспорту. Компания запустила верфь в Ленобласти, а прорывом стали речные электротрамваи «Синичка» для Москвы — первое в мире круглогодичное пассажирское судно! Забрать памятную статуэтку на сцену поднялся генеральный директор компании Андрей Бубнов.

Главными евангелистами ИИ в архитектуре признаны основатели архитектурного бюро SA Lab — Алина Черейская и Степан Кухарский. На сегодня бюро стало единственной лабораторией из Петербурга (и одной из немногих в России!), кто участвует в первой архитектурной биеннале в метавселенной! Поздравили SA Lab с победой директор центрального выставочного зала «Манеж» Анна Ялова и директор музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков.

Лучшей краеведческой книгой года названа книга «Чудаки города Ленинграда. “Тихие” герои неофициальной культуры» (книжный променад по ключевым локациям андеграундного Петербурга XX века!). Награду из рук пианиста-феномена Ильи Папояна получил автор книги, писатель, историк и куратор Игорь Кузьмичев.

«НИиПИ СпецРеставрация» — победитель в номинации «Реставраторы года». Команда научно-исследовательской и проектной экосистемы сохраняет историческое наследие и уже вернула к жизни Особняк Веге, дачу принца Ольденбургского, Ушаковские бани (выдающееся портфолио!). Награждать на сцену главу «НИиПИ СпецРеставрация» Игоря Пасечника поднялась актриса БДТ Карина Разумовская.

Мария Элькина, Анна Балагурова. Петр Биргер
Анна Балагурова, Мария Элькина, Петр Биргер
Сергей Макаров
Сергей Макаров
Дарья Гладких
Дарья Гладких
Виолетта Драйгор, Кристина Сасонко
Виолетта Драйгор, Кристина Сасонко
Мария Крупнова

Мария Крупнова

Константин Крылов

Константин Крылов

Анна Зарубина
Анна Зарубина
Светлана Соколова
Светлана Соколова
Владимир Золотухин, Елена Фильберт
Владимир Золотухин, Елена Фильберт
Юлия Мнушкина
Юлия Мнушкина
Алина Черейская, Яна Милорадовская
Алина Черейская, Яна Милорадовская
Дарья Боровицкая

Дарья Боровицкая

Историк Лев Лурье вручал награду в номинации «Редевелопмент года». Лучшим стал проект Hideout из Коломны — с его подачи скучный исторический квартал стал новым местом силы с его пространствами с дизайнерскими апартаментами, арт-резиденциями, стрит артом и классной летней террассой. Получить статуэтку на сцену поднялись соучредитель проекта Hideout Яков Акопиан, автор дизайна общественных территорий и резиденций Hideout Юлия Мнушкина и управляющий партнер Hideout Анастасия Баранова.

Лев Лурье, Яна Милорадовская
Лев Лурье, Яна Милорадовская
Джессика
Джессика
Анатолий Белкин
Анатолий Белкин
Татьяна Андреева
Татьяна Андреева
Анна Ялова, Яна Милорадовская
Анна Ялова, Яна Милорадовская
Юлия Ружицкая
Юлия Ружицкая
Маргарита Штиглиц, Игорь Пасечник
Маргарита Штиглиц, Игорь Пасечник
Андрей Кошкин. Анна Румянцева
Андрей Кошкин, Анна Румянцева
Никита Семенов, Марина Жукова, Татьяна Пантелеева. Сергей Лейчинский, Людмила Харламова
Татьяна Пантелеева, Александр Зендер, Елена Фильберт, Никита Семенов, Марина Жукова, Сергей Лейчинский, Людмила Харламова

«Коллаборация года» — ZOLOTO и оркестр «Антон тут рядом» на фестивале «Антон тут рядом» в «Севкабель Порту». Самый любимый музыкант зумеров, миллениалов и поколения альфа порвал танцпол в коллаборации с инклюзивным оркестром в августе 2024 года. Фронтмена ZOLOTO Владимира Золотухина и команду «Антон тут рядом»: директора фонда Елену Фильберт, коммуникационного директора фестиваля Татьяна Пантелеева и музыкантов оркестра Никиту Семенова и Александра Зендера поздравила креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая. А главный редактор Яна Милорадовская и главный редактор сайта Михаил Стацюк (пользуясь служебным положением!) под трек «Капалавада» познакомили Владимира Золотухина с командой Собака.ru (подпевали всей редакцией!)

Михаил Стацюк, Лев Лурье
Михаил Стацюк, Лев Лурье
Анастасия Баранова, Юлия Мнушкина, Яков Акопиан
Анастасия Баранова, Яков Акопиан, Юлия Мнушкина
Марина Жукова. Людмила Харламова, Сергей Лейчинский
Марина Жукова, Людмила Харламова, Сергей Лейчинский
Мария Грудина, Светлана Соколова
Светлана Соколова , Мария Грудина
Елена Жеребкова

Елена Жеребкова

Ирина Пономаренко
Ирина Пономаренко
Инесса Гаевская, Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая, Инесса Гаевская
Ксения Гощицкая, Анатолий Белкин, Карина Разумовская
Ксения Гощицкая, Татьяна Архипова, Борис Пиотровский, Михаил Пиотровский, Анатолий Белкин, Карина Разумовская
Анна Нова, Анастасия Дианова
Анастасия Дианова, Анна Нова
Алиса Куликова

Алиса Куликова

Ольга Кузнецова

Ольга Кузнецова

И в финале вечера издатель Собака.ru Инесса Гаевская и управляющий директор и старший вице-президент банка ВТБ Дарья Филиппова вручили статуэтку победителю в номинации «Выставочная стратегия года» — им стал Государственный Эрмитаж. Главный музей страны подарил нам тонкие и точные экспозиционные решения: романтическую выставку «Ландшафт души. Каспар Давид Фридрих и Россия», мультимедийную «Ars Vivendi — Франс Снейдерс и фламандский натюрморт» и великую утопию — «Илья и Эмилия Кабаковы. "Памятник исчезнувшей цивилизации"»! Для награждения на сцену поднялся директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский.

Чествовали лауреатов премии мы традиционно в гостинице «Астория». Атмосферу на столах создавали коллекционные  вазы Императорского фарфорового завода руки заслуженного художника Троцкой Нины Евгеньевны.  Ужин состоял из трех курсов: тартар из красного тунца, папайи и манго с маринованными огурчиками, конфи из ладожской форели с пюре из лука-порея и яблочным соусом, на горячее — утиная грудка с пюре из тыквы, шпинатом и сливой конфи, филе сибаса, картофельный гратен с сыром пекорино и соусом сальса верде. А на десерт — апельсиново-лимонное пирожное. Ужин прошел в винном сопровождении проекта «Большое Русское Вино» компании 

Зимний сад Астории

Зимний сад Астории

Коллекционные вазы Императорского фарфорового завода и заслуженного художника Троцкой Нины Евгеньевны

Коллекционные вазы Императорского фарфорового завода и заслуженного художника Троцкой Нины Евгеньевны

Коллекционные вазы Императорского фарфорового завода и заслуженного художника Троцкой Нины Евгеньевны

Коллекционные вазы Императорского фарфорового завода и заслуженного художника Троцкой Нины Евгеньевны

Коллекционные вазы Императорского фарфорового завода и заслуженного художника Троцкой Нины Евгеньевны

Коллекционные вазы Императорского фарфорового завода и заслуженного художника Троцкой Нины Евгеньевны

Коллекционные вазы Императорского фарфорового завода и заслуженного художника Троцкой Нины Евгеньевны

Коллекционные вазы Императорского фарфорового завода и заслуженного художника Троцкой Нины Евгеньевны

Наградные статуэтки для лауреатов (из переработанного зеленого стекла!) изготовило воссоздавшее знаменитую технологию Фальконье экспериментальное

Наградные статуэтки для лауреатов (из переработанного зеленого стекла!) изготовило воссоздавшее знаменитую технологию Фальконье экспериментальное петербургское производство NWGlass.lab, лауреат в сфере экологии «Петербурга будущего» - 2023

Светлана Соколова
Светлана Соколова

Фото:  Анастасия Большакова, Елизавета Медунецкая, Дмитрий Егоров

Собака.ru

благодарит за поддержку премии «Петербург будущего» — 2025:

Гостиницу «Астория»

Девелоперскую компанию Брусника

Проект «Большое Русское Вино» от компании Simple Group

и генерального партнера премии — банк ВТБ

 

 

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Теги:
Петербург будущего 2025
Люди:
Борис Пиотровский, Владимир Княгинин, Лев Лурье Елена Давыдова, Дарья Филиппова, Анастасия Курехина, Алексей Михайлов, Галина Линник, Никита Семенов, Петр Щедрин, Марина Жукова, Юлия Сенина, Александр Зендер, Татьяна Пантелеева, Елена Фильберт, Маргарита Штиглиц, Владислав Шипунов, Юлия Мнушкина, Анастасия Баранова, Яков Акопиан, Дарья Токарева, Алёна Ясинская, Ольга Аршанская, Андрей Бубнов, Илья Папоян, Аким Неаронов, Александра Решетова, Илья Линник, Инесса Гаевская, Кирилл Соловейчик, Игорь Кузьмичев, Игорь Пасечник, Андрей Кустов, Джессика , Юлия Ружицкая, Валентин Коган, Сергей Макаров, Владимир Золотухин, Ирина Пономаренко, Алёна Антончик, Дарья Гладких, Виолетта Драйгор, Юлия Суслова, Анжелика Альшаева , Нана Гвичия, Андрей Кошкин, Алина Черейская, Анна Зарубина, Роман Ковриков, Анжелика Котова, Сергей Гутцайт, Светлана Сергеева, Татьяна Андреева, Ксения Демирчиева, Кристина Березовская, Варвара Баранова, Ангелина Карпухина, Вероника Арутюнян, Алиса Преснецова, Светлана Соколова , Анна Ялова, Марика Коротаева, Анна Балагурова, Никита Андреев, Мария Грудина, Елизавета Замарина, Михаил Стацюк, Карина Разумовская, Ксения Гощицкая, Елена Лашкова, Никита Явейн, Татьяна Архипова, Ирина Оганова, Анна Нова, Анатолий Белкин, Юрий Грудин, Кристина Сасонко , Сергей Лимонов, Екатерина Сираканян, Мария Элькина, Ольга Таратынова, Марина Шульц, Юрий Смекалов, Анастасия Дианова, Наталья Бехтерева, Михаил Пиотровский, Яна Милорадовская, Анастасия Контарович, Александра Новоселова

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