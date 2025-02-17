Как прошла VIII премия Собака.ru «Петербург будущего» — 2025

Под аплодисменты профессионального комьюнити главный редактор Собака.ru Яна Милорадовская и главный редактор сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк назвали самые резонансные урбанистические инициативы по мнению редакции.

Профессиональными петербуржцами признана команда жильцов дома Бака: за 12 лет существования сообщества дома Бака неравнодушные жители добились досрочного капительного ремонта, отреставрировали исторические двери и сейчас проводят волонтерские акции, расчищая метлахскую плитку и витражи. На сцену поднялись Людмила Харламова, Сергей Лейчинский и Марина Жукова, чтобы получить статуэтку из рук писателя и искусствоведа Ирины Огановой.

Результат сотрудничества Setl Group, ГК «ГЕОИЗОЛ» и «НИиПИ Спецреставрация» при реставрация Канатного цеха с водонапорной башней завода «Красный гвоздильщик» признан взаимодействием года. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин наградил руководителя дирекции специальных проектов Setl Group Владислава Шипунов, генерального директора ГК «ГЕОИЗОЛ» Елену Лашкову, руководителя «НИиПИ Спецреставрация» Игоря Пасечника, доктора архитектуры, Маргариту Штиглиц.

Звание «Поп-ап проект года» досталось проекту «Летний Театр» в Новой Голландии, балетмейстер и артист Мариинского театра Юрий Смекалов вручил статуэтку Собака.ru генеральному директору Анны Балагуровой, программному директору Алексею Русанову, PR-директору Александре Новоселовой.