Как прошла VIII премия Собака.ru «Петербург будущего» — 2025

«Кто и как делает Петербург лучше?» – на этот вопрос Собака.ru отвечает урбанистической премией «Петербург будущего». В 2025 году премия прошла в восьмой раз. На гала-ужине в Астории в компании урбанистов и девелоперов, музейщиков и галеристов, благотворителей и архитекторов мы рукоплескали «профессиональным петербуржцам» - героям, создающим новейшую историю Петербурга. Наградные статуэтки для лауреатов (из переработанного зеленого стекла!) изготовило воссоздавшее знаменитую технологию Фальконье экспериментальное петербургское производство NWGlass.lab, лауреат в сфере экологии «Петербурга будущего» - 2023. Обо всех лауреатах и проектах 2025 читайте здесь! Премия прошла при поддержке ВТБ.
ВТБ - генеральный партнер премии «Петербург будущего» - 2025
Юлия Байгускарова, Максим Зорин, Максим Васильев
Под аплодисменты профессионального комьюнити главный редактор Собака.ru Яна Милорадовская и главный редактор сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк назвали самые резонансные урбанистические инициативы по мнению редакции.
Профессиональными петербуржцами признана команда жильцов дома Бака: за 12 лет существования сообщества дома Бака неравнодушные жители добились досрочного капительного ремонта, отреставрировали исторические двери и сейчас проводят волонтерские акции, расчищая метлахскую плитку и витражи. На сцену поднялись Людмила Харламова, Сергей Лейчинский и Марина Жукова, чтобы получить статуэтку из рук писателя и искусствоведа Ирины Огановой.
Результат сотрудничества Setl Group, ГК «ГЕОИЗОЛ» и «НИиПИ Спецреставрация» при реставрация Канатного цеха с водонапорной башней завода «Красный гвоздильщик» признан взаимодействием года. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин наградил руководителя дирекции специальных проектов Setl Group Владислава Шипунов, генерального директора ГК «ГЕОИЗОЛ» Елену Лашкову, руководителя «НИиПИ Спецреставрация» Игоря Пасечника, доктора архитектуры, Маргариту Штиглиц.
Звание «Поп-ап проект года» досталось проекту «Летний Театр» в Новой Голландии, балетмейстер и артист Мариинского театра Юрий Смекалов вручил статуэтку Собака.ru генеральному директору Анны Балагуровой, программному директору Алексею Русанову, PR-директору Александре Новоселовой.
«Экологический проект года» — стартап SPAWN: компания с помощью грибов (вау!) перерабатывает до 8 тонн отходов в месяц и из этих грибов выращивает экологичную мебель и упаковку. Оценили проект и наградили основательницу проекта Дарью Токареву председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Кирилл Соловейчик и основательница галереи искусств KGallery Кристина Березовская.
Архитектурный критик Мария Элькина поднялась на сцену, чтобы отметить нового концепт-архитектора года. Им стал Андрей Кустов — выпускник Горного университета и магистрант программы “Цифровая урбанистика” в ИТМО победил в конкурсе молодых архитекторов «Архитектон + Локус» и подготовил перформанс для фестиваля Context Дианы Вишневой.
Елена Вознесенская
Борис Прахин, Елена Качановская
Международный фестиваль светового и медиаискусства «Ночь света в Гатчине» стал лучшим в номинации «Медиа-фестиваль года». Коммерческий директор девелоперской компании «Брусника» в Петербурге и Ленинградской области Максим Зорин, основательница Anna Nova Gallery Анна Баринова вручили фирменную статуэтку-собачку директору фестиваля Ольге Аршанской и советнику по коммуникациям музея-заповедника «Гатчина» Алене Ясинской.
Заявкой года Собака.ru назвала музей-квартиру Георгия Гурьянова. Мемориальный музей-квартира художника, барабанщика группы КИНО, денди и диджея Гурьянова откроется в 2026 году на Литейном проспекте (к экспозиции уже готовы 50 тысяч артефактов! Фотографии, рисунки, картины!). Награду из рук психотерапевта Натальи Бехтеревой получил директор Санкт-Петербургской Новой Академии, руководитель проекта Аким Неаронов.
Татьяна Любимова
Колокольня Николо-Богоявленского морского собора заслуженно победила в номинации «Реставрация года. Архитектура». Награждать почетного реставратора Санкт-Петербурга и технического директора компании «Возрождение Петербурга» Петра Щедрина на сцену поднялся вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. Также Борис отметил лучший проект в номинации «Реставрация года. Интерьер». Им стал реставрационный проект «Екатерина II. Личное пространство»: воссоздание залов Зубовского флигеля Екатерининского дворца в Царском Селе. Статуэтку получили директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова и начальник управления департамента ПАО «Газпром» Елена Давыдова.
Музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского (вспоминаем громкую премьеру, где Евгений Цыганов поставил и сыграл спектакль «Мрамор» в Музее Бродского!) стал лучшим в номинации Культурное пространство года. Директор по связям с общественностью гостиницы «Астория» Анастасия Дианова вручила статуэтку куратору музея Юлии Сениной, а другой лауреат, основатель музея и девелопер Максим Левченко, обратился к гостям с экрана.
Елизавета Савинкова
Премию в номинации «Инновация года» вручали коллекционер современного искусства, меценат и основатель частного фонда Limonov Art Foundation Сергей Лимонов и основательница Jessica Gallery Джессика. Звание досталось электросудам Emperium — экологичному водному транспорту. Компания запустила верфь в Ленобласти, а прорывом стали речные электротрамваи «Синичка» для Москвы — первое в мире круглогодичное пассажирское судно! Забрать памятную статуэтку на сцену поднялся генеральный директор компании Андрей Бубнов.
Главными евангелистами ИИ в архитектуре признаны основатели архитектурного бюро SA Lab — Алина Черейская и Степан Кухарский. На сегодня бюро стало единственной лабораторией из Петербурга (и одной из немногих в России!), кто участвует в первой архитектурной биеннале в метавселенной! Поздравили SA Lab с победой директор центрального выставочного зала «Манеж» Анна Ялова и директор музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков.
Лучшей краеведческой книгой года названа книга «Чудаки города Ленинграда. “Тихие” герои неофициальной культуры» (книжный променад по ключевым локациям андеграундного Петербурга XX века!). Награду из рук пианиста-феномена Ильи Папояна получил автор книги, писатель, историк и куратор Игорь Кузьмичев.
«НИиПИ СпецРеставрация» — победитель в номинации «Реставраторы года». Команда научно-исследовательской и проектной экосистемы сохраняет историческое наследие и уже вернула к жизни Особняк Веге, дачу принца Ольденбургского, Ушаковские бани (выдающееся портфолио!). Награждать на сцену главу «НИиПИ СпецРеставрация» Игоря Пасечника поднялась актриса БДТ Карина Разумовская.
Мария Крупнова
Константин Крылов
Дарья Боровицкая
Историк Лев Лурье вручал награду в номинации «Редевелопмент года». Лучшим стал проект Hideout из Коломны — с его подачи скучный исторический квартал стал новым местом силы с его пространствами с дизайнерскими апартаментами, арт-резиденциями, стрит артом и классной летней террассой. Получить статуэтку на сцену поднялись соучредитель проекта Hideout Яков Акопиан, автор дизайна общественных территорий и резиденций Hideout Юлия Мнушкина и управляющий партнер Hideout Анастасия Баранова.
«Коллаборация года» — ZOLOTO и оркестр «Антон тут рядом» на фестивале «Антон тут рядом» в «Севкабель Порту». Самый любимый музыкант зумеров, миллениалов и поколения альфа порвал танцпол в коллаборации с инклюзивным оркестром в августе 2024 года. Фронтмена ZOLOTO Владимира Золотухина и команду «Антон тут рядом»: директора фонда Елену Фильберт, коммуникационного директора фестиваля Татьяна Пантелеева и музыкантов оркестра Никиту Семенова и Александра Зендера поздравила креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая. А главный редактор Яна Милорадовская и главный редактор сайта Михаил Стацюк (пользуясь служебным положением!) под трек «Капалавада» познакомили Владимира Золотухина с командой Собака.ru (подпевали всей редакцией!)
Елена Жеребкова
Алиса Куликова
Ольга Кузнецова
И в финале вечера издатель Собака.ru Инесса Гаевская и управляющий директор и старший вице-президент банка ВТБ Дарья Филиппова вручили статуэтку победителю в номинации «Выставочная стратегия года» — им стал Государственный Эрмитаж. Главный музей страны подарил нам тонкие и точные экспозиционные решения: романтическую выставку «Ландшафт души. Каспар Давид Фридрих и Россия», мультимедийную «Ars Vivendi — Франс Снейдерс и фламандский натюрморт» и великую утопию — «Илья и Эмилия Кабаковы. "Памятник исчезнувшей цивилизации"»! Для награждения на сцену поднялся директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский.
Чествовали лауреатов премии мы традиционно в гостинице «Астория». Атмосферу на столах создавали коллекционные вазы Императорского фарфорового завода руки заслуженного художника Троцкой Нины Евгеньевны. Ужин состоял из трех курсов: тартар из красного тунца, папайи и манго с маринованными огурчиками, конфи из ладожской форели с пюре из лука-порея и яблочным соусом, на горячее — утиная грудка с пюре из тыквы, шпинатом и сливой конфи, филе сибаса, картофельный гратен с сыром пекорино и соусом сальса верде. А на десерт — апельсиново-лимонное пирожное. Ужин прошел в винном сопровождении проекта «Большое Русское Вино» компании
Зимний сад Астории
Коллекционные вазы Императорского фарфорового завода и заслуженного художника Троцкой Нины Евгеньевны
Коллекционные вазы Императорского фарфорового завода и заслуженного художника Троцкой Нины Евгеньевны
Коллекционные вазы Императорского фарфорового завода и заслуженного художника Троцкой Нины Евгеньевны
Коллекционные вазы Императорского фарфорового завода и заслуженного художника Троцкой Нины Евгеньевны
Наградные статуэтки для лауреатов (из переработанного зеленого стекла!) изготовило воссоздавшее знаменитую технологию Фальконье экспериментальное петербургское производство NWGlass.lab, лауреат в сфере экологии «Петербурга будущего» - 2023
Фото: Анастасия Большакова, Елизавета Медунецкая, Дмитрий Егоров
Собака.ru
благодарит за поддержку премии «Петербург будущего» — 2025:
Гостиницу «Астория»
Девелоперскую компанию Брусника
Проект «Большое Русское Вино» от компании Simple Group
и генерального партнера премии — банк ВТБ
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