Все лауреаты премии «Петербург будущего» — 2025

Собака.ru в восьмой раз провела премию «Петербург будущего». Мы отметили, наградили и поблагодарили тех, кого называют «профессиональными петербужцами». Статуэтки получили активисты, архитекторы, критики, дизайнеры, кураторы, реставраторы, урбанисты, экологи и девелоперы. Они создают самые резонансные и полезные социокультурные проекты, за ними — будущее Петербурга! Гала-ужин и церемония награждения традиционно прошли в гостинице «Астория», где мы ежегодно собираемся с нашими лауреатами и гостями. Премия прошла при поддержке ВТБ.