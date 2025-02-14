Все лауреаты премии «Петербург будущего» — 2025

Собака.ru в восьмой раз провела премию «Петербург будущего». Мы отметили, наградили и поблагодарили тех, кого называют «профессиональными петербужцами». Статуэтки получили активисты, архитекторы, критики, дизайнеры, кураторы, реставраторы, урбанисты, экологи и девелоперы. Они создают самые резонансные и полезные социокультурные проекты, за ними — будущее Петербурга! Гала-ужин и церемония награждения традиционно прошли в гостинице «Астория», где мы ежегодно собираемся с нашими лауреатами и гостями. Премия прошла при поддержке ВТБ.
ВЫСТАВОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ ГОДА
Государственный Эрмитаж
«Ars Vivendi — Франс Снейдерс и фламандский натюрморт», «Илья и Эмилия Кабаковы. "Памятник исчезнувшей цивилизации"», «Ландшафт души. Каспар Давид Фридрих и Россия»
Лауреат: директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Вручанты: издатель Собака.ru Инесса Гаевская, управляющий директор и старший вице-президент банка ВТБ Дарья Филиппова.
РЕСТАВРАЦИЯ ГОДА / ИНТЕРЬЕР
Реставрационный проект «Екатерина II. Личное пространство»: воссоздание залов Зубовского флигеля Екатерининского дворца в Царском Селе
Лауреаты: директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова, начальник управления департамента ПАО «Газпром», генеральный директор Фонда поддержки культурных инициатив Газпрома Елена Давыдова.
Вручант: вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ ГОДА
Команда жильцов дома Бака
Лауреаты: жильцы дома Бака — Людмила Харламова, Сергей Лейчинский, Марина Жукова
Вручант: писатель и искусствовед Ирина Оганова
Сергей Лейчинский, Марина Жукова, Людмила Харламова
Людмила Харламова, Сергей Лейчинский, Марина Жукова
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОДА
Реставрация Канатного цеха с водонапорной башней завода «Красный гвоздильщик» / Setl Group, ГК «ГЕОИЗОЛ» и «НИиПИ Спецреставрация»
Лауреаты: руководитель дирекции специальных проектов Setl Group Владислав Шипунов, генеральный директор ГК «ГЕОИЗОЛ» Елена Лашкова, руководитель «НИиПИ Спецреставрация» Игорь Пасечник, доктор архитектуры, профессор государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица Маргарита Штиглиц.
Вручант: вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин
Владимир Княгинин
Владимир Княгинин, Маргарита Штиглиц
ПОП-АП ПРОЕКТ ГОДА
Летний театр в Новой Голландии при поддержке Legenda Intelligent development
Лауреаты: генеральный директор Анна Балагурова, программный директор Алексей Русанов, PR-директор Александра Новоселова.
Вручант: балетмейстер и артист Мариинского театра Юрий Смекалов и генеральный директор компании SIMPLE Санкт-Петербург Ирина Пономаренко.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ГОДА
Стартап SPAWN: компания, где выращивают мебель из грибов
Лауреат: основательница стартапа Spawn Дарья Токарева.
Вручант: председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Кирилл Соловейчик, основательница галереи искусств KGallery Кристина Березовская.
Дарья Токарева
НОВЫЙ КОНЦЕПТ-АРХИТЕКТОР ГОДА
Андрей Кустов
Лауреат: архитектор Андрей Кустов.
Вручант: архитектурный критик, автор телеграм-канала «Город говори» Мария Элькина.
МЕДИА-ФЕСТИВАЛЬ ГОДА
Международный фестиваль светового и медиаискусства «Ночь света» в музее-заповеднике «Гатчина»
Лауреаты: директор фестиваля Ольга Аршанская, советник по коммуникациям музея-заповедника «Гатчина» Алена Ясинская.
Вручанты: Максим Зорин, коммерческий директор филиала Брусники в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, основательница Anna Nova Gallery Анна Баринова
Максим Зорин, Ольга Аршанская, Алена Ясинская, Анна Нова
Ольга Аршанская, Алена Ясинская
Ольга Аршанская
Анна Нова, Максим Зорин
ЗАЯВКА ГОДА
Музей-квартира Георгия Гурьянова
Лауреат: директор Санкт-Петербургской Новой Академии, руководитель проекта Аким Неаронов.
Вручант: психотерапевт Наталья Бехтерева.
РЕСТАВРАЦИЯ ГОДА / АРХИТЕКТУРА
Колокольня Николо-Богоявленского морского собора
Лауреаты: почетный реставратор Санкт-Петербурга, реставратор архитектурного наследия, технический директор компании «Возрождение Петербурга» Петр Щедрин.
Вручант: вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОДА
музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского
Лауреаты: основатель музея, девелопер Максим Левченко, куратор музея Юлия Сенина.
Вручант: директор по связям с общественностью гостиницы «Астория» Анастасия Дианова.
ИННОВАЦИЯ ГОДА
Электросуда Emperium
Лауреат: генеральный директор Андрей Бубнов.
Вручанты: коллекционер современного искусства, меценат и основатель частного фонда Limonov Art Foundation Сергей Лимонов, основательница Jessica Gallery Джессика.
Андрей Бубнов
ЕВАНГЕЛИСТЫ ИИ В АРХИТЕКТУРЕ
Алина Черейская и Степан Кухарский / SA Lab
Лауреат: основательница архитектурной компании SA lab Алина Черейская.
Вручанты: директор центрального выставочного зала «Манеж» Анна Ялова, директор музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков.
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КНИГА ГОДА
Игорь Кузьмичев / «Чудаки города Ленинграда. “Тихие” герои неофициальной культуры»
Лауреаты: писатель, историк и куратор Игорь Кузьмичев.
Вручант: пианист Илья Папоян.
РЕСТАВРАТОРЫ ГОДА
Игорь Пасечник, «НИиПИ СпецРеставрация»
Лауреат: глава научно-исследовательской и проектной экосистемы Спецреставрация Игорь Пасечник.
Вручант: актриса БДТ Карина Разумовская.
РЕДЕВЕЛОПМЕНТ ГОДА
Hideout
Лауреаты: соучредитель проекта Hideout Яков Акопиан, автор дизайна общественных территорий и резиденций Hideout, создатель студии Choice interior Юлия Мнушкина, управляющий партнер Hideout Анастасия Баранова.
Вручант: историк, основатель ДК Лурье Лев Лурье
Анастасия Баранова, Юлия Мнушкина, Яков Акопиан
КОЛЛАБОРАЦИЯ ГОДА
ZOLOTO и оркестр «Антон тут рядом» на фестивале «Антон тут рядом» в «Севкабель Порту»
Лауреаты: музыкант, автор-исполнитель, фронтмен группы ZOLOTO Владимир Золотухин, директор фонда «Антон тут рядом» Елена Фильберт, коммуникационный директор фестиваля Татьяна Пантелеева, музыканты оркестра Никита Семенов и Александр Зендер.
Вручант: Креативный директора «Собака.ru» Ксения Гощицкая.
Никита Семенов
«Собака.ru» благодарит за поддержку премии
«Петербург будущего» — 2025:
гостиница «Астория»
девелоперскую компанию Брусника
Проект «Большое Русское Вино» от компании Simple
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