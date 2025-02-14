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Репортажи

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Все лауреаты премии «Петербург будущего» — 2025

Собака.ru в восьмой раз провела премию «Петербург будущего». Мы отметили, наградили и поблагодарили тех, кого называют «профессиональными петербужцами». Статуэтки получили активисты, архитекторы, критики, дизайнеры, кураторы, реставраторы, урбанисты, экологи и девелоперы. Они создают самые резонансные и полезные социокультурные проекты, за ними — будущее Петербурга! Гала-ужин и церемония награждения традиционно прошли в гостинице «Астория», где мы ежегодно собираемся с нашими лауреатами и гостями. Премия прошла при поддержке ВТБ.

Михаил Стацюк, Яна Милорадовская
Дмитрий Егоров
Яна Милорадовская, Михаил Стацюк

ВЫСТАВОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ ГОДА

Государственный Эрмитаж

 «Ars Vivendi — Франс Снейдерс и фламандский натюрморт», «Илья и Эмилия Кабаковы. "Памятник исчезнувшей цивилизации"», «Ландшафт души. Каспар Давид Фридрих и Россия»

Лауреат: директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Вручанты: издатель Собака.ru Инесса Гаевская, управляющий директор и старший вице-президент банка ВТБ Дарья Филиппова.

Михаил Пиотровский
Анастасия Большакова
Михаил Пиотровский
Михаил Пиотровский, Инесса Гаевская. Дарья Филиппова
Анастасия Большакова
Инесса Гаевская, Михаил Пиотровский, Дарья Филиппова
Инесса Гаевская, Михаил Пиотровский
Дмитрий Егоров
Инесса Гаевская, Михаил Пиотровский
Инесса Гаевская, Михаил Пиотровский. Дарья Филиппова
Елизавета Медунецкая
Инесса Гаевская, Михаил Пиотровский, Дарья Филиппова

РЕСТАВРАЦИЯ ГОДА / ИНТЕРЬЕР

Реставрационный проект «Екатерина II. Личное пространство»: воссоздание залов Зубовского флигеля Екатерининского дворца в Царском Селе

Лауреаты: директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова, начальник управления департамента ПАО «Газпром», генеральный директор Фонда поддержки культурных инициатив Газпрома Елена Давыдова.
Вручант: вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Елена Давыдова, Ольга Таратынова, Борис Пиотровский
Анастасия Большакова
Елена Давыдова, Борис Пиотровский, Ольга Таратынова
Ольга Таратынова, Елена Давыдова
Анастасия Большакова
Елена Давыдова, Ольга Таратынова
Елена Давыдова, Ольга Таратынова
Елизавета Медунецкая
Ольга Таратынова, Елена Давыдова
Ольга Таратынова
Елизавета Медунецкая
Ольга Таратынова

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ ГОДА

Команда жильцов дома Бака

Елизавета Медунецкая
Елизавета Медунецкая

Лауреаты: жильцы дома Бака — Людмила Харламова, Сергей Лейчинский, Марина Жукова

Вручант: писатель и искусствовед Ирина Оганова

Ирина Оганова. Марина Жукова, Сергей Лейчинский, Людмила Харламова
Анастасия Большакова
Ирина Оганова, Марина Жукова, Сергей Лейчинский, Людмила Харламова
Сергей Лейчинский, Марина Жукова, Людмила Харламова
Анастасия Большакова

Сергей Лейчинский, Марина Жукова, Людмила Харламова

Людмила Харламова, Сергей Лейчинский, Марина Жукова
Елизавета Медунецкая

Людмила Харламова, Сергей Лейчинский, Марина Жукова

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОДА

Реставрация Канатного цеха с водонапорной башней завода «Красный гвоздильщик» / Setl Group, ГК «ГЕОИЗОЛ» и «НИиПИ Спецреставрация»

Лауреаты: руководитель дирекции специальных проектов Setl Group Владислав Шипунов, генеральный директор ГК «ГЕОИЗОЛ» Елена Лашкова, руководитель «НИиПИ Спецреставрация» Игорь Пасечник, доктор архитектуры, профессор государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица Маргарита Штиглиц.

Вручант: вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин 

 

Игорь Пасечник, Елена Лашкова. Владимир Княгинин, Маргарита Штиглиц, Владислав Шипунов
Анастасия Большакова
Игорь Пасечник, Елена Лашкова, Владимир Княгинин, Маргарита Штиглиц, Владислав Шипунов
Игорь Пасечник, Елена Лашкова. Маргарита Штиглиц, Владислав Шипунов
Анастасия Большакова
Игорь Пасечник, Елена Лашкова, Маргарита Штиглиц, Владислав Шипунов
Владимир Княгинин
Елизавета Медунецкая

Владимир Княгинин

Владимир Княгинин, Маргарита Штиглиц
Елизавета Медунецкая

Владимир Княгинин, Маргарита Штиглиц

ПОП-АП ПРОЕКТ ГОДА

Летний театр в Новой Голландии при поддержке Legenda Intelligent development

Лауреаты: генеральный директор Анна Балагурова, программный директор Алексей Русанов, PR-директор Александра Новоселова.

Вручант: балетмейстер и артист Мариинского театра Юрий Смекалов и генеральный директор компании SIMPLE Санкт-Петербург Ирина Пономаренко.

 

Юрий Смекалов, Анна Балагурова, Александра Новоселова. Алексей Русанов
Анастасия Большакова
Юрий Смекалов, Анна Балагурова, Александра Новоселова, Ирина Пономаренко, Алексей Русанов
Анна Балагурова, Александра Новоселова. Алексей Русанов
Анастасия Большакова
Анна Балагурова, Александра Новоселова, Алексей Русанов
Ирина Пономаренко, Юрий Смекалов
Елизавета Медунецкая
Ирина Пономаренко, Юрий Смекалов
Юрий Смекалов
Елизавета Медунецкая
Юрий Смекалов
Ксения Демирчиева, Александра Новоселова, Анна Балагурова. Алексей Русанов
Дмитрий Егоров
Анна Балагурова, Ксения Демирчиева, Александра Новоселова, Алексей Русанов

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ГОДА

Стартап SPAWN: компания, где выращивают мебель из грибов

Лауреат: основательница стартапа Spawn Дарья Токарева.
Вручант: председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Кирилл Соловейчик, основательница галереи искусств KGallery Кристина Березовская.

 

Кирилл Соловейчик, Кристина Березовская. Дарья Токарева
Анастасия Большакова
Кирилл Соловейчик, Кристина Березовская, Дарья Токарева
Дарья Токарева
Анастасия Большакова

Дарья Токарева

Кристина Березовская. Дарья Токарева
Елизавета Медунецкая
Кристина Березовская, Дарья Токарева

НОВЫЙ КОНЦЕПТ-АРХИТЕКТОР ГОДА

Андрей Кустов

Лауреат: архитектор Андрей Кустов.
Вручант: архитектурный критик, автор телеграм-канала «Город говори» Мария Элькина.

Андрей Кустов, Мария Элькина
Анастасия Большакова
Мария Элькина, Андрей Кустов
Андрей Кустов
Анастасия Большакова
Андрей Кустов
Мария Элькина
Елизавета Медунецкая
Мария Элькина
Андрей Кустов
Елизавета Медунецкая
Андрей Кустов

МЕДИА-ФЕСТИВАЛЬ ГОДА

Международный фестиваль светового и медиаискусства «Ночь света» в музее-заповеднике «Гатчина»

Лауреаты: директор фестиваля Ольга Аршанская, советник по коммуникациям музея-заповедника «Гатчина» Алена Ясинская.
Вручанты: Максим Зорин, коммерческий директор филиала Брусники в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, основательница Anna Nova Gallery Анна Баринова

Максим Зорин, Ольга Аршанская, Алена Ясинская, Анна Нова
Анастасия Большакова

Максим Зорин, Ольга Аршанская, Алена Ясинская, Анна Нова

Ольга Аршанская, Алена Ясинская
Анастасия Большакова

Ольга Аршанская, Алена Ясинская

Ольга Аршанская
Елизавета Медунецкая

Ольга Аршанская

Анна Нова, Максим Зорин
Елизавета Медунецкая

Анна Нова,  Максим Зорин

Анна Нова. Ольга Аршанская, Алена Ясинская, Анна Нова, Максим Зорин
Елизавета Медунецкая
Анна Нова, Ольга Аршанская, Алена Ясинская, Анна Нова, Максим Зорин

ЗАЯВКА ГОДА

Музей-квартира Георгия Гурьянова

Лауреат: директор Санкт-Петербургской Новой Академии, руководитель проекта Аким Неаронов.

Вручант: психотерапевт Наталья Бехтерева.

Наталья Бехтерева, Аким Неаронов
Анастасия Большакова
Аким Неаронов, Наталья Бехтерева
Наталья Бехтерева
Елизавета Медунецкая
Наталья Бехтерева
Аким Неаронов
Елизавета Медунецкая
Аким Неаронов

РЕСТАВРАЦИЯ ГОДА / АРХИТЕКТУРА

Колокольня Николо-Богоявленского морского собора

Лауреаты: почетный реставратор Санкт-Петербурга, реставратор архитектурного наследия, технический директор компании «Возрождение Петербурга» Петр Щедрин.

Вручант: вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Борис Пиотровский. Петр Щедрин
Анастасия Большакова
Борис Пиотровский, Петр Щедрин
Петр Щедрин
Анастасия Большакова

Петр Щедрин

Борис Пиотровский
Елизавета Медунецкая
Борис Пиотровский
Петр Щедрин
Елизавета Медунецкая

Петр Щедрин

КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОДА

музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского

Лауреаты: основатель музея, девелопер Максим Левченко, куратор музея Юлия Сенина.
Вручант: директор по связям с общественностью гостиницы «Астория» Анастасия Дианова. 

 

Анастасия Дианова. Юлия Сенина
Анастасия Большакова
Анастасия Дианова, Юлия Сенина
Юлия Сенина
Анастасия Большакова

Юлия Сенина

Анастасия Дианова
Елизавета Медунецкая
Анастасия Дианова

ИННОВАЦИЯ ГОДА

Электросуда Emperium

Лауреат: генеральный директор Андрей Бубнов.
Вручанты: коллекционер современного искусства, меценат и основатель частного фонда Limonov Art Foundation Сергей Лимонов, основательница Jessica Gallery Джессика.

Сергей Лимонов, Джессика. Андрей Бубнов
Анастасия Большакова
Сергей Лимонов, Джессика , Андрей Бубнов
Андрей Бубнов
Анастасия Большакова

Андрей Бубнов

Сергей Лимонов, Джессика
Елизавета Медунецкая
Сергей Лимонов, Джессика
Джессика, Сергей Лимонов. Андрей Бубнов
Дмитрий Егоров
Сергей Лимонов, Джессика , Андрей Бубнов

ЕВАНГЕЛИСТЫ ИИ В АРХИТЕКТУРЕ

Алина Черейская и Степан Кухарский / SA Lab

Лауреат: основательница архитектурной компании SA lab Алина Черейская.
Вручанты: директор центрального выставочного зала «Манеж» Анна Ялова, директор музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков.

 

Анна Ялова, Роман Ковриков, Алина Черейская
Анастасия Большакова
Роман Ковриков, Алина Черейская, Анна Ялова
Алина Черейская
Анастасия Большакова
Алина Черейская
Роман Ковриков, Алина Черейская, Анна Ялова
Елизавета Медунецкая
Алина Черейская, Анна Ялова, Роман Ковриков
Алина Черейская, Роман Ковриков, Анна Ялова
Дмитрий Егоров
Алина Черейская, Анна Ялова, Роман Ковриков

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КНИГА ГОДА

Игорь Кузьмичев / «Чудаки города Ленинграда. “Тихие” герои неофициальной культуры»

Лауреаты: писатель, историк и куратор Игорь Кузьмичев.

Вручант: пианист Илья Папоян.

Игорь Кузьмичев. Илья Папоян
Анастасия Большакова
Игорь Кузьмичев, Илья Папоян
Игорь Кузьмичев
Анастасия Большакова
Игорь Кузьмичев
Илья Папоян
Елизавета Медунецкая

Илья Папоян

Игорь Кузьмичев
Елизавета Медунецкая
Игорь Кузьмичев

РЕСТАВРАТОРЫ ГОДА

Игорь Пасечник, «НИиПИ СпецРеставрация»

Лауреат: глава научно-исследовательской и проектной экосистемы Спецреставрация Игорь Пасечник.

Вручант: актриса БДТ Карина Разумовская.

Карина Разумовская, Игорь Пасечник
Анастасия Большакова
Игорь Пасечник, Карина Разумовская
Игорь Пасечник
Анастасия Большакова
Игорь Пасечник
Карина Разумовская
Елизавета Медунецкая
Карина Разумовская
Карина Разумовская
Елизавета Медунецкая
Карина Разумовская
Игорь Пасечник
Елизавета Медунецкая
Игорь Пасечник

РЕДЕВЕЛОПМЕНТ ГОДА

Hideout

Лауреаты: соучредитель проекта Hideout Яков Акопиан, автор дизайна общественных территорий и резиденций Hideout, создатель студии Choice interior Юлия Мнушкина, управляющий партнер Hideout Анастасия Баранова.

Вручант:  историк, основатель ДК Лурье Лев Лурье

Лев Лурье. Анастасия Баранова, Юлия Мнушкина, Яков Акопиан
Анастасия Большакова
Лев Лурье, Анастасия Баранова, Юлия Мнушкина, Яков Акопиан
Анастасия Баранова, Юлия Мнушкина, Яков Акопиан
Анастасия Большакова

Анастасия Баранова, Юлия Мнушкина, Яков Акопиан

Лев Лурье, Михаил Стацюк
Михаил Стацюк, Лев Лурье

КОЛЛАБОРАЦИЯ ГОДА

ZOLOTO и оркестр «Антон тут рядом» на фестивале «Антон тут рядом» в «Севкабель Порту»

Лауреаты: музыкант, автор-исполнитель, фронтмен группы ZOLOTO Владимир Золотухин, директор фонда «Антон тут рядом» Елена Фильберт, коммуникационный директор фестиваля Татьяна Пантелеева, музыканты оркестра Никита Семенов и Александр Зендер.
Вручант: Креативный директора «Собака.ru» Ксения Гощицкая.

Елена Фильберт, Ксения Гощицкая, Владимир Золотухин. Татьяна Пантелеева, Никита Семенов, Александр Зендер
Анастасия Большакова
Владимир Золотухин, Ксения Гощицкая, Елена Фильберт, Татьяна Пантелеева, Никита Семенов, Александр Зендер
Елена Фильберт, Владимир Золотухин. Татьяна Пантелеева, Никита Семенов, Александр Зендер
Анастасия Большакова
Владимир Золотухин, Елена Фильберт, Татьяна Пантелеева, Никита Семенов, Александр Зендер
Елена Фильберт, Михаил Пиотровский. Татьяна Пантелеева, Никита Семенов, Александр Зендер
Анастасия Большакова
Михаил Пиотровский, Елена Фильберт, Татьяна Пантелеева, Никита Семенов, Александр Зендер
Дмитрий Егоров
Владимир Золотухин
Елизавета Медунецкая
Владимир Золотухин
Никита Семенов
Елизавета Медунецкая

Никита Семенов

Анастасия Большакова

«Собака.ru» благодарит за поддержку премии
«Петербург будущего» — 2025:

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Теги:
Петербург будущего 2025
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Аким Неаронов, Инесса Гаевская, Кирилл Соловейчик Игорь Кузьмичев, Игорь Пасечник, Андрей Кустов, Елена Фильберт, Джессика , Владимир Золотухин, Ирина Пономаренко, Алина Черейская, Роман Ковриков, Елена Давыдова, Ксения Демирчиева, Кристина Березовская, Наталья Бехтерева, Анна Ялова, Анна Балагурова, Михаил Стацюк, Карина Разумовская, Ксения Гощицкая, Елена Лашкова, Ирина Оганова, Анна Нова, Борис Пиотровский, Сергей Лимонов, Мария Элькина, Ольга Таратынова, Юрий Смекалов, Анастасия Дианова, Михаил Пиотровский, Лев Лурье, Яна Милорадовская, Александра Новоселова

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