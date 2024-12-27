Яна Милорадовская, Михаил Стацюк, Сергей Горошко и Анна Завтур на новогоднем бале-маскараде Собака.ru и Джессики

В этот четверг в артистическом кабаре «ШУМ» был аншлаг — там свой предновогодний бал-маскарад давала Собака.ru в коллаборации с Джессикой, основательницей Jessica Gallery (не знаете, who is Джессика? Читайте ответ на этот вопрос в нашем материале). Dress-code вечера «Джессика» был соблюден на 80 процентов, что дикая редкость. Под диско от Ксении Гощицкой и Кости Ширмана друг друга пытались перетанцевать Ирена Куксенайте, Ксения Малич, Ник Брусковский, Анна Завтур и Влад Тишин, тут победила дружба. А вот на благотворительном аукционе Jessica Gallery развернулась нешуточная борьба за лоты и как это было, смотрите здесь в нашем репортаже.