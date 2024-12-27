Яна Милорадовская, Михаил Стацюк, Сергей Горошко и Анна Завтур на новогоднем бале-маскараде Собака.ru и Джессики

В этот четверг в артистическом кабаре «ШУМ» был аншлаг — там свой предновогодний бал-маскарад давала Собака.ru в коллаборации с Джессикой, основательницей Jessica Gallery (не знаете, who is Джессика? Читайте ответ на этот вопрос в нашем материале). Dress-code вечера «Джессика» был соблюден на 80 процентов, что дикая редкость. Под диско от Ксении Гощицкой и Кости Ширмана друг друга пытались перетанцевать Ирена Куксенайте, Ксения Малич, Ник Брусковский, Анна Завтур и Влад Тишин, тут победила дружба. А вот на благотворительном аукционе Jessica Gallery развернулась нешуточная борьба за лоты и как это было, смотрите здесь в нашем репортаже.
Редакция Собака.ru
Перья, боа, бархат, вуали и капрон преобладали в нарядах гостей вечеринки — стоит признать, все собравшиеся ответственно подошли к выбору образа. Тон вечера задавала, разумеется, сама вдохновительница — Джессика одной из первых прибыла на бал в сопровождении Сергея Лимонов.
Карина Крапива
Николай Коротков, Антонина Мазепа, Фереферов Александр
София Парфенова, Юлия Коба
Алёна Новикова, Константин Новиков
Максим Воропанов
Наталья Сиверина
Дарья Белевцева
Михаил Личутин, Никита Ластовскийй
Ольга Угарова
Кирилл Рокотов, Екатерина Минина
Анна Балагурова
Кирилл Заказчиков
Анна Петруничкина
Артём Кожевин
Елизавета Зиновьева
Екатерина Любимова
Ольга Полуэктова
Ольга Шамаева
Фото: Анастасия Большакова, Лиза Медунецкая
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