18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Поделиться:

Яна Милорадовская, Михаил Стацюк, Сергей Горошко и Анна Завтур на новогоднем бале-маскараде Собака.ru и Джессики

В этот четверг в артистическом кабаре «ШУМ» был аншлаг — там свой предновогодний бал-маскарад давала Собака.ru в коллаборации с Джессикой, основательницей Jessica Gallery (не знаете, who is Джессика? Читайте ответ на этот вопрос в нашем материале). Dress-code вечера «Джессика» был соблюден на 80 процентов, что дикая редкость. Под диско от Ксении Гощицкой и Кости Ширмана друг друга пытались перетанцевать Ирена Куксенайте, Ксения Малич, Ник Брусковский, Анна Завтур и Влад Тишин, тут победила дружба. А вот на благотворительном аукционе Jessica Gallery развернулась нешуточная борьба за лоты и как это было, смотрите здесь в нашем репортаже.

Марина Наумова, Яна Милорадовская
Яна Милорадовская, Марина Наумова
Сергей Лимонов, Джессика
Джессика , Сергей Лимонов
Анна Завтур, Сергей Горошко
Сергей Горошко, Анна Завтур
Дарья Павленко
Дарья Павленко
Михаил Стацюк
Михаил Стацюк
Валерия Скуратова
Валерия Скуратова
Артем Злобин, Настя Паутова
Настя Паутова, Артем Злобин
Кристина Галько
Кристина Галько
Тимур Родригез. Катя Кабак
Тимур Родригез, Катя Кабак
Ирена Куксенайте
Ирена Куксенайте
Дмитрий Гачко, Ольга Звагольская
Ольга Звагольская, Дмитрий Гачко
Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая
Эдуард Мурадян, Анжелика Котова, Ксения Малич. Савинкова Елизавета
Эдуард Мурадян, Ксения Малич, Анжелика Котова, Савинкова Елизавета
Игорь Суханов
Игорь Суханов
Редакция Собака.ru

Редакция Собака.ru

Перья, боа, бархат, вуали и капрон преобладали в нарядах гостей вечеринки — стоит признать, все собравшиеся ответственно подошли к выбору образа. Тон вечера задавала, разумеется, сама вдохновительница — Джессика одной из первых прибыла на бал в сопровождении Сергея Лимонов.

Артем Балаев, Денис Химиляйне
Денис Химиляйне, Артем Балаев
Максим Лангуев
Максим Лангуев
Лидия Метельская, Владимир Ревенков
Лидия Метельская, Владимир Ревенков
Вадим Тишин
Вадим Тишин
Карина Крапива

Карина Крапива 

Федор Хиросигэ
Федор Хиросигэ
Николай Коротков, Антонина Мазепа, Фереферов Александр

Николай Коротков, Антонина Мазепа, Фереферов Александр 

Полина Шевцова
Полина Шевцова
Алена Мельникова, Олег Перфилов
Алена Мельникова, Олег Перфилов
Джессика. Дмитрий Тюрин
Джессика , Дмитрий Тюрин
Мария Элькина
Мария Элькина
Анастасия Дианова
Анастасия Дианова
Ник Брусковский, Сергей Горошко
Ник Брусковский, Сергей Горошко
Дарья Гладких
Дарья Гладких
Тоня Углова
Тоня Углова
Даниил Шульгин
Даниил Шульгин
Влад Прахт, Анна Прахт
Анна Прахт, Влад Прахт
Анжелика Котова
Анжелика Котова
Дарья Удалена
Дарья Удалена
Мария Иванова-Сорокина, Павел Иванов
Мария Иванова-Сорокина, Павел Иванов
Александра Генералова
Александра Генералова
Юлия Машнич. Юлия Ишимова
Юлия Машнич, Юлия Ишимова 
Инна Гордиян
Инна Гордиян
София Парфенова, Юлия Коба

София Парфенова, Юлия Коба

Алёна Новикова, Константин Новиков

Алёна Новикова, Константин Новиков

Максим Воропанов

Максим Воропанов

Олег Перфилов, Тимур Родригез, Алена Мельникова. Катя Кабак
Алена Мельникова, Тимур Родригез, Олег Перфилов, Катя Кабак
Наталья Сиверина

Наталья Сиверина

Галина Голованова (Дворянкина). Николай Дворянкин
Галина Голованова (Дворянкина), Николай Дворянкин 
Дарья Белевцева

Дарья Белевцева

Ольга Маки
Ольга Маки
Дарья Павлюкевич
Дарья Павлюкевич
Михаил Личутин, Никита Ластовскийй

Михаил Личутин, Никита Ластовскийй

Ольга Угарова

Ольга Угарова

Ксения Демирчиева
Ксения Демирчиева
Эми Питерс. Влад Горбачев
Эми Питерс, Влад Горбачев
Павел Кейв
Павел Кейв
Кирилл Рокотов, Екатерина Минина

Кирилл Рокотов, Екатерина Минина

Эдуард Мурадян
Эдуард Мурадян
Вероника Кораева
Вероника Кораева
Анна Балагурова

Анна Балагурова

Кирилл Заказчиков

Кирилл Заказчиков

Анна Петруничкина

Анна Петруничкина

Лера Попова
Лера Попова
Артём Кожевин

Артём Кожевин

Кристина Сасонко
Кристина Сасонко
Мария Федулина
Мария Федулина
Елизавета Зиновьева

Елизавета Зиновьева

Екатерина Любимова

Екатерина Любимова

Ольга Полуэктова

Ольга Полуэктова

Ольга Шамаева

Ольга Шамаева

Елена Анисимова. Дарья Белова, Максим Воропанов, Екатерина Кузнецова
Елена Анисимова, Дарья Белова, Максим Воропанов, Екатерина Кузнецова

Фото: Анастасия Большакова, Лиза Медунецкая

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Елена Анисимова, Лера Попова, Тоня Углова Даниил Шульгин, Тимур Родригез, Дмитрий Гачко, Джессика , Галина Голованова (Дворянкина), Дарья Гладких, Полина Шевцова, Валерия Скуратова, Юлия Машнич, Федор Хиросигэ, Мария Федулина, Кристина Галько, Анжелика Котова, Ксения Демирчиева, Максим Лангуев, Ольга Звагольская, Алена Мельникова, Дарья Павленко, Влад Прахт, Анна Прахт, Артем Злобин, Дарья Павлюкевич, Михаил Стацюк, Олег Перфилов, Анна Завтур, Вадим Тишин, Сергей Горошко, Ксения Гощицкая, Александра Генералова, Ольга Маки, Марина Наумова, Лидия Метельская, Настя Паутова, Артем Балаев, Игорь Суханов, Павел Иванов, Мария Иванова-Сорокина, Кристина Сасонко , Сергей Лимонов, Ник Брусковский, Мария Элькина, Эдуард Мурадян, Денис Химиляйне, Дарья Удалена, Анастасия Дианова, Ирена Куксенайте, Ксения Малич, Яна Милорадовская, Владимир Ревенков, Инна Гордиян, Вероника Кораева, Эми Питерс

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: