Бал-маскарад редакции Собака.ru и благотворительный аукцион Jessica Gallery

Нешуточная борьба развернулась на вечеринке за лоты в поддержку фондов AdVita и «Антон тут рядом», а триумфаторами стали создатели проекта «Третье место» Ольга Звагольская и Дмитрий Гачко - им достался снеговик Веры Светловой и елка Нестора Энгельке. Ольге же достался приз за лучший костюм в стиле Jessica. За горячий лот - день в компании успешного коллекционера и основателя Limonov Art Foundation Сергея Лимонова - бились красивые девушки, а победил коллекционер Денис Химиляйне. Дресс-код был соблюден на 80 процентов, что дикая редкость. Под диско от Ксении Гощицкой и Кости Ширмана друг друга пытались перетанцевать Ирена Куксенайте, Ксения Малич, Ник Брусковский, Анна Завтур и Влад Тишин, но и тут победила дружба. Полную светскую хронику из кабаре «Шум» смотрите здесь.