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Репортажи

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Бал-маскарад редакции Собака.ru и благотворительный аукцион Jessica Gallery

Нешуточная борьба развернулась на вечеринке за лоты в поддержку фондов AdVita и «Антон тут рядом», а триумфаторами стали создатели проекта «Третье место» Ольга Звагольская и Дмитрий Гачко - им достался снеговик Веры Светловой и елка Нестора Энгельке. Ольге же достался приз за лучший костюм в стиле Jessica. За горячий лот - день в компании успешного коллекционера и основателя Limonov Art Foundation Сергея Лимонова - бились красивые девушки, а победил коллекционер Денис Химиляйне. Дресс-код был соблюден на 80 процентов, что дикая редкость. Под диско от Ксении Гощицкой и Кости Ширмана друг друга пытались перетанцевать Ирена Куксенайте, Ксения Малич, Ник Брусковский, Анна Завтур и Влад Тишин, но и тут победила дружба. Полную светскую хронику из кабаре «Шум» смотрите здесь.

 

 

Яна Милорадовская, Артем Балаев
Артем Балаев, Яна Милорадовская
Новогодние елки Нестора Энгельке сделаны из дерева в технике «топоропись»

Новогодние елки Нестора Энгельке сделаны из дерева в технике «топоропись»

 

Джессика
Джессика
Ксения Гощицкая, Джессика
Ксения Гощицкая, Джессика
Дмитрий Гачко, Ольга Звагольская
Ольга Звагольская, Дмитрий Гачко
Керамический объект петербургской художницы Веры Светловой «Снеговик»

Керамический объект петербургской художницы Веры Светловой «Снеговик»

Дмитрий Гачко, Ольга Звагольская
Ольга Звагольская, Дмитрий Гачко
Нестор Энгельке из серии «Пейзажи». Дерево, эмаль, деревопись.

Нестор Энгельке из серии «Пейзажи». Дерево, эмаль, деревопись.

Джессика, Ксения Гощицкая. Дмитрий Тюрин
Ксения Гощицкая, Джессика , Дмитрий Тюрин
Джессика, Сергей Лимонов, Ксения Гощицкая
Сергей Лимонов, Ксения Гощицкая, Джессика
Джессика, Сергей Лимонов
Джессика , Сергей Лимонов

Гости Собака.ru и Джессики собрались в «Шуме» - артистическом кабаре, возрождающем славу легендарных петербургских арт-кафе серебряного века, и лучшем баре по итогам премии Собака.ru «Что Где Есть в Петербурге 2022».

 

Сергей Горошко, Анна Завтур
Сергей Горошко, Анна Завтур
Дарья Павленко
Дарья Павленко
Валерия Скуратова, Эдуард Мурадян, Михаил Стацюк
Эдуард Мурадян, Михаил Стацюк, Валерия Скуратова
Полина Шевцова, Мария Ситник. Дарья Белова, Катя Кузнецова, Дарья Венгерская, Жанна Галай
Мария Ситник, Полина Шевцова, Дарья Белова, Катя Кузнецова, Дарья Венгерская, Жанна Галай
Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая
Полина Шевцова, Юлия Машнич
Полина Шевцова, Юлия Машнич
Ирена Куксенайте
Ирена Куксенайте
Кристина Сасонко, Денис Химиляйне
Денис Химиляйне, Кристина Сасонко
Дарья Павлюкевич
Дарья Павлюкевич
Тимур Родригез, Марина Наумова, Михаил Стацюк. Екатерина Кабак
Тимур Родригез, Михаил Стацюк, Марина Наумова, Екатерина Кабак
Максим Лангуев
Максим Лангуев
Даниил Шульгин, Дарья Гладких. Анатолий Алексеев
Даниил Шульгин, Дарья Гладких, Анатолий Алексеев
Елизавета Замарина
Елизавета Замарина
Вадим Тишин. Полина Данилова
Вадим Тишин, Полина Данилова
Тоня Углова. Карина Крапива
Тоня Углова, Карина Крапива
Анастасия Дианова
Анастасия Дианова
Сергей Полотовский
Сергей Полотовский
Анастасия Манаенкова

Анастасия Манаенкова

Ольга Шамаева

Ольга Шамаева

Сергей Горошко, Ник Брусковский
Ник Брусковский, Сергей Горошко
Дарья Удалена, Галина Голованова (Дворянкина)
Дарья Удалена, Галина Голованова (Дворянкина)
Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая
Дмитрий Гачко, Ольга Звагольская
Ольга Звагольская, Дмитрий Гачко
Мария Ситник
Мария Ситник
Никита Аве

 Никита Аве

Фото: Анастасия Большакова, Лиза Медунецкая

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Тоня Углова, Даниил Шульгин, Тимур Родригез Дмитрий Гачко, Джессика , Галина Голованова (Дворянкина), Мария Ситник, Дарья Гладких, Полина Шевцова, Валерия Скуратова, Юлия Машнич, Максим Лангуев, Ольга Звагольская, Дарья Павленко, Елизавета Замарина, Дарья Павлюкевич, Михаил Стацюк, Анна Завтур, Вадим Тишин, Сергей Горошко, Ксения Гощицкая, Марина Наумова, Артем Балаев, Кристина Сасонко , Сергей Лимонов, Ник Брусковский, Эдуард Мурадян, Денис Химиляйне, Дарья Удалена, Анастасия Дианова, Ирена Куксенайте, Яна Милорадовская, Сергей Полотовский

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