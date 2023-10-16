Ужин фуди премии «Что где есть в Петербурге» — 2023 пройдет в ресторане AGA

Фуди ресторанной премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге» — 2023 соберутся уже 19 октября, чтобы выбрать победителей этого года (из троек финалистов по итогам онлайн-голосования, которое завершится уже 18 октября!).
Ужин знатоков гастрономического Петербурга мы проведем в ресторане AGA — новом проекте Александра Шавлиашвили, идеолога наших любимых рынков, Василеостровского и Московского.
Фуди нашей премии станут одними из первых гостей ресторана — он пока работает только в техническом режиме. В новом заведении объединили средиземноморскую классику с акцентом на Италию, собственный импорт качественных морепродуктов, умопомрачительные виды и самую большую террасу в Петербурге.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии:
генерального партнера — проект Альфа-Банка нетмонет — онлайн-сервис оплаты счёта и чаевых по QR-коду
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