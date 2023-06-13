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Репортажи

Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023. Часть I

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Где и когда можно встретить в одном месте актеров, писателей, бизнесменов, дизайнеров, музыкантов, художников, социальных активистов, ученых, инфлюенсеров? Конечно, на премии «Собака.ru» «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», которая в этом году прошла в 18-й раз.

Яна Милорадовская
Тося Чайкина, с мамой Верой Бадулиной
Юлия Матвиенко
Константин Плотников, Любовь Виролайнен
Аркадий Пекаревский, Эдуард Тиктинский, Аркадий Пекаревский, Эдуард Тиктинский
Мария Хорева
Полина Бондарева, Илья Рашкин
Эдгар Шабанов, Татьяна Полякова

Команда Новой сцены Александринского театра

Александр Малич
Алексей Глухов, Мария Червоткина
Марина Краснова
Инесса Гаевская
Мария Грудина, Полина Данилова
Ксения Михеева

Не только премию, но и весь июнь мы посвятим героям «ТОП50». Редакция традиционно выпустила коллекционный номер журнала, в который вошли пятьдесят интервью и съемок с нашими лауреатами. А чествовали мы их в локации с мощной историей — на отреставрированном Левашовском хлебозаводе, который превратился в культурно-деловое пространство и открылся в начале июня.

Мария Миногарова
Михаил Стацюк
Покрас Лампас
Полина Гухман
Екатерина Смольникова

Илья Дель

Тося Чайкина, Mia Boyka, КУОК/QUOK
Алина Феликсова, Алексей Феликсов
Мария Фурсова
Виталий Аксенов-Шабловский, Кристина Кокшарова
Юлдус Бахтиозина
Михаил Сасонко

Хор Attaque de panique

Каждый лауреат премии получил статуэтку из переработанного стекла, созданную брендом Solid Water. Вручали награды главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская, главный редактор сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк и креативный директор Ксения Гощицкая. Среди тех, кто получил награды (и всеобщие восторги!), актеры Константин Плотников и Денис Прытков, художник Александр Траугот, певица Mia Boyka, режиссер Артем Злобин, вице-президент VK и техдир ВКонтакте Александр Тоболь, инфлюенсер Мария Червоткина, ученый Владимир Хавинсон, первая солистка Мариинского театра Мария Хорева, писатель Виктор Мазин, музыкант КУОК/QUOK.

Фотоотчет награждения лауреатов «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 можно посмотреть здесь
Виктория Портфолио, Мария Грудина, Елизавета Гусевская

Артем Злобин

Федор Балабанов, Анастасия Кожевникова
Константин Плотников
Александр Тоболь
Татьяна Затравина

Аглая Ивановна

Ксения Лапина, Марк Лапин
Александр Траугот, Элизабет де Треал де Кинси-Траугот, Юлия Суслова
Александр Траугот
HOFMANNITA
Михаил Баженов, Анастасия Контарович

Дарья Гламорама

Ювелирная компания ALROSA Diamonds подготовила специально для «ТОП50» инсталляцию, состоящую из микса драгоценных и природных камней. Роскошные украшения идеально соответствовали тону нарядности, заданному гостями премии.

Владимир Хавинсон

Александр Рогов
Александр Рогов, Ирина Морозовская
Полина Сидихина
Наталья Текоева, Кирилл Степанов, Анна Казакова
Виктория Портфолио

Саша и Рита Кутуковы

Антон Лиссов, Анжелика Иванова-Лиссова

Денис Прытков

Надежда Васильева

Команда галереи 10.203

Аркадий Ипполитов
Тося Чайкина, Mia Boyka

Юрий Смирнов, Филипп Сотничук

Команда центра Art & Science ИТМО

Даниил и Ксения Веретенниковы

Ростислав Павлов, Александра Павлова
Алена Водонаева

В этот вечер за приподнятое настроение гостей отвечали коктейли от команды Perfectbarsteam («Полторы Комнаты», «Цветочки», Ultramen! и Oy!) и компании Ladoga. Легендарный для Петербурга «Довлатов» лился рекой, поддерживая атмосферу всеобщего веселья. Дополняли напитки закуски от Caramel Catering.

Лидия Метельская

Татьяна Миронова, Вадим Навоенко

Команда института НИИЭФА им. Д. В. Ефремова

Сергей Бондарев
Ксения Гощицкая
Мария Евневич
Александр Секацкий, Алла Горбунова
Мария Федорова

Анна и Влад Прахты

Катя Рок
Вадим Брагилев, Сергей Брагилев

Выбор локаций для фото на «ТОП50»: от конструктивистского пространства Левашовского хлебозавода до шикарной машины дилера премиальных автомобилей EXEED. Многие гости воспользовались возможностью и даже протестировали салон автомобиля. Соединили приятное с полезным.

Фото: Елизавета Медунецкая, Евгений Миролюбов, Дмитрий Колесов, Анастасия Большакова, Ася Минеева, Катя Делин

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии 

«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:

Ювелирную компанию ALROSA Diamonds

Премиального петербургского девелопера Группу RBI

Компанию LADOGA

Официального дилера премиальных автомобилей EXEED Центр РОЛЬФ Витебский

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Теги:
ТОП 50 2023 СПБ

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