Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023. Часть I

Где и когда можно встретить в одном месте актеров, писателей, бизнесменов, дизайнеров, музыкантов, художников, социальных активистов, ученых, инфлюенсеров? Конечно, на премии «Собака.ru» «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», которая в этом году прошла в 18-й раз.
Команда Новой сцены Александринского театра
Не только премию, но и весь июнь мы посвятим героям «ТОП50». Редакция традиционно выпустила коллекционный номер журнала, в который вошли пятьдесят интервью и съемок с нашими лауреатами. А чествовали мы их в локации с мощной историей — на отреставрированном Левашовском хлебозаводе, который превратился в культурно-деловое пространство и открылся в начале июня.
Илья Дель
Хор Attaque de panique
Каждый лауреат премии получил статуэтку из переработанного стекла, созданную брендом Solid Water. Вручали награды главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская, главный редактор сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк и креативный директор Ксения Гощицкая. Среди тех, кто получил награды (и всеобщие восторги!), актеры Константин Плотников и Денис Прытков, художник Александр Траугот, певица Mia Boyka, режиссер Артем Злобин, вице-президент VK и техдир ВКонтакте Александр Тоболь, инфлюенсер Мария Червоткина, ученый Владимир Хавинсон, первая солистка Мариинского театра Мария Хорева, писатель Виктор Мазин, музыкант КУОК/QUOK.
Артем Злобин
Аглая Ивановна
Дарья Гламорама
Ювелирная компания ALROSA Diamonds подготовила специально для «ТОП50» инсталляцию, состоящую из микса драгоценных и природных камней. Роскошные украшения идеально соответствовали тону нарядности, заданному гостями премии.
Владимир Хавинсон
Саша и Рита Кутуковы
Денис Прытков
Команда галереи 10.203
Юрий Смирнов, Филипп Сотничук
Команда центра Art & Science ИТМО
Даниил и Ксения Веретенниковы
В этот вечер за приподнятое настроение гостей отвечали коктейли от команды Perfectbarsteam («Полторы Комнаты», «Цветочки», Ultramen! и Oy!) и компании Ladoga. Легендарный для Петербурга «Довлатов» лился рекой, поддерживая атмосферу всеобщего веселья. Дополняли напитки закуски от Caramel Catering.
Татьяна Миронова, Вадим Навоенко
Команда института НИИЭФА им. Д. В. Ефремова
Анна и Влад Прахты
Выбор локаций для фото на «ТОП50»: от конструктивистского пространства Левашовского хлебозавода до шикарной машины дилера премиальных автомобилей EXEED. Многие гости воспользовались возможностью и даже протестировали салон автомобиля. Соединили приятное с полезным.
Фото: Елизавета Медунецкая, Евгений Миролюбов, Дмитрий Колесов, Анастасия Большакова, Ася Минеева, Катя Делин
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:
Ювелирную компанию ALROSA Diamonds
Премиального петербургского девелопера Группу RBI
Компанию LADOGA
Официального дилера премиальных автомобилей EXEED Центр РОЛЬФ Витебский
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