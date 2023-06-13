Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023. Часть I

Не только премию, но и весь июнь мы посвятим героям «ТОП50». Редакция традиционно выпустила коллекционный номер журнала, в который вошли пятьдесят интервью и съемок с нашими лауреатами. А чествовали мы их в локации с мощной историей — на отреставрированном Левашовском хлебозаводе, который превратился в культурно-деловое пространство и открылся в начале июня.