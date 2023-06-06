Вышел коллекционный журнал «Собака.ru» с премией «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»

В 2023 году наша главная ежегодная премия проходит в 18-й раз, а редакция «Собака.ru» сделала (очень!) большой номер, посвященный всем 50 лауреатам.

Редакция «Собака.ru» убеждена: наша задача определять, объединять и рассказывать о выдающихся людях Петербурга. Художниках и бизнесменах, врачах и дизайнерах, галеристах и музыкантах, ученых и актерах, меценатах и писателях, продюсерах и сценаристах, кураторах и учителях — тех петербуржцах, кто повлиял на свою область и нашу жизнь.

Цель премии не в том, чтобы из года в год формировать список из исключительно и очень известных людей. Редакция находит и называет петербуржцев и петербурженок, каждый и каждая из которых сделал(-a) значительный прорыв, великое открытие или просто хорошее дело в своей области— и так изменил(-а) наш город к лучшему.

В этом году среди лауреатов опять много команд и горизонтальных сообществ. А еще появилась новая номинация под очень петербургским названием «Культурная институция» — классно, когда люди объединяются ради красивых идей и хороших (и междисциплинарных!) дел.

Редакция благодарит Максима Осипова, издателя журнала «Собака.ru» в Самаре, за помощь в создании обложки.