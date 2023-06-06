Вышел коллекционный журнал «Собака.ru» с премией «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»

352-х полосный выпуск посвящен 50 лауреатам 2023 года, а обложку редакция «Собака.ru» создала в коллаборации с искусственным интеллектом.
В 2023 году наша главная ежегодная премия проходит в 18-й раз, а редакция «Собака.ru» сделала (очень!) большой номер, посвященный всем 50 лауреатам.
Редакция «Собака.ru» убеждена: наша задача определять, объединять и рассказывать о выдающихся людях Петербурга. Художниках и бизнесменах, врачах и дизайнерах, галеристах и музыкантах, ученых и актерах, меценатах и писателях, продюсерах и сценаристах, кураторах и учителях — тех петербуржцах, кто повлиял на свою область и нашу жизнь.
Цель премии не в том, чтобы из года в год формировать список из исключительно и очень известных людей. Редакция находит и называет петербуржцев и петербурженок, каждый и каждая из которых сделал(-a) значительный прорыв, великое открытие или просто хорошее дело в своей области— и так изменил(-а) наш город к лучшему.
В этом году среди лауреатов опять много команд и горизонтальных сообществ. А еще появилась новая номинация под очень петербургским названием «Культурная институция» — классно, когда люди объединяются ради красивых идей и хороших (и междисциплинарных!) дел.
Редакция благодарит Максима Осипова, издателя журнала «Собака.ru» в Самаре, за помощь в создании обложки.
На Аглае Тарасовой колье, серьги и браслет ALROSA Diamonds, платье Karl Lagerfeld, туфли «Эконика»
Арсений Попов
На Лизе Шакире кольцо, серьги и браслет LUMINOUS Diamonds, комбинезон Colomeinysh
Дмитрий Лысенков
На Екатерине Смольниковой колье, серьги, кольца и браслеты ALROSA Diamonds, комбинезон Everrever
На Александре Тоболе пиджак и брюки Emporio Armani (Babochka)
На Марие Хоревой два колье ALROSA Diamonds, два поло You
На Илье Деле кольчуга Nevoda.Store, футболка, брюки, таби Bat Norton, плащ Comme des Garçons (Pif Paf Supershop), украшение neglassstore
На Аглае Ивановой платье Lina Gasanova, сапоги Vagabond
MIA BOYKA
КОМАНДА ДОМА РАДИО: 1 — Евгений Калачев, 2 — Дмитрий Шелковин, 3 — Максим Еружинец, 4 — Кристина Галько, 5 — Анна Гусева, 6 — Виталий Полонский, 7 — Алевтина Грунтовская, 8 — Аврора Жуковская, 9 — Анна Фефелова, 10 — Екатерина Арсеньева, 11 — Арина Мирсаетова, 12 — Андреас Мустукис
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:
Ювелирную компанию ALROSA Diamonds
Премиального петербургского девелопера Группу RBI
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