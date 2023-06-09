Чем культурный центр «Левашовский хлебозавод» отличается от других общественных пространств? Рассказывает Полина Бондарева

Вектор культурного центра «Левашовский хлебозавод» — это новый опыт для команды школы Masters. Мы хотели создать современное мультифункциональное пространство, основанное на трех китах: образование, выставки и концерты. У нас получилась площадка для современного искусства во всех его проявлениях — от кино до архитектуры — что отличает культурный центр «Левашовский хлебозавод» от других городских точек притяжения.

Образование

Важной частью «Левашовского хлебозавода» станет лекторий и чайная гостиная с искусством. Летом у нас стартует специальная образовательная программа, посвященная конструктивизму. Это серия лекций от ведущих архитектурных критиков Петербурга: Марии Элькиной, Вадима Басса и Ксении Малич.

В июне мы организуем пятидневный детский лагерь, куда в дневное время можно привести ребенка от 6 до 12 лет на лекции и мастер-классы по созданию архитектурных макетов. С сентября в центре стартуют наши курсы по истории классического и современного искусства.