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Чем культурный центр «Левашовский хлебозавод» отличается от других общественных пространств? Рассказывает Полина Бондарева

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Специально для «Собака.ru» искусствовед, основатель Masters, программный директор культурного центра «Левашовский хлебозавод» Полина Бондарева раскрывает (если не все, то самые козырные!) карты и рассказывает, почему мы проведем в пространстве не только насыщенные выходные, но и год: телесные практики, контемпорари, музыкальные инсталляции, кино под открытым небом (и не только!). 

Вектор культурного центра «Левашовский хлебозавод» — это новый опыт для команды школы Masters. Мы хотели создать современное мультифункциональное пространство, основанное на трех китах: образование, выставки и концерты. У нас получилась площадка для современного искусства во всех его проявлениях — от кино до архитектуры — что отличает культурный центр «Левашовский хлебозавод» от других городских точек притяжения.

Образование

Важной частью «Левашовского хлебозавода» станет лекторий и чайная гостиная с искусством. Летом у нас стартует специальная образовательная программа, посвященная конструктивизму. Это серия лекций от ведущих архитектурных критиков Петербурга: Марии Элькиной, Вадима Басса и Ксении Малич.

В июне мы организуем пятидневный детский лагерь, куда в дневное время можно привести ребенка от 6 до 12 лет на лекции и мастер-классы по созданию архитектурных макетов. С сентября в центре стартуют наши курсы по истории классического и современного искусства.

Музыка

Одно из главных событийных пространств центра — «Творческая котельная». Это зал с 13-метровым куполом в помещении бывшей котельной хлебозавода. В нем пройдет цикл концертов Pianissimo: выступят Николай Кузнецов, Рис Консессао и Илья Папоян и Антон Севидов. Первый концерт состоится уже 11 июня: Николай Кузнецов — пианист, выпускник МГК им. Чайковского, участник международных фестивалей. В программе — Бетховен, Шопен, Рахманинов, Лист, Чайковский и Хинастер.

В будущем мы бы хотели еще уделить внимание междисциплинарным проектам. К примеру, вместе с командой фестиваля новой музыки SOUND UP готовим программу ко Дню Святого Валентина (да, уже сейчас!).

Арт

Культурный центр открываем музыкальной инсталляцией Дмитрия Ренанского и Владимира Раннева «Левашовский хлебозавод. Активируя пространство». Ее можно услышать до 19 июня.

Особым направлением станет чайная гостиная совместно с The Therapie — пространство для чаепития с акцентом на русскую чайную культуру и домашние традиции. В нем мы будем проводить тематические встречи лидерами арт-сцены, организовывать выставки современных художников под кураторством московских и петербургских галерей. Каждые полтора-два месяца будем менять экспозиции.

Пресс-служба RBI

13-метровый купол в Творческой котельной 

В конце июля в «Творческой котельной» мы представим работу междисциплинарного художника Елены Скрипкиной — Маятник Фуко.

В августе совместно с первым нашим партнером, фондом содействия развитию современного искусства в России Ruarts откроем экспозицию Михаила Розанова, посвященную архитектурным ландшафтам Петербурга. Она будет работать до сентября.

Кино

Большой акцент на Левашовском хлебозаводе мы сделали на кино. В июле откроем летний кинотеатр. Курировать летнюю программу будет команда кинотеатра Центра изучения конструктивизма «Зотов». В дальнейшем проводить кинопоказы внутри пространства хлебозавода.

Телесные практики и контемпорари

В программе культурного центра будут вкрапления в виде телесных практик. К примеру, в Москве совместно с командой well-being-пространства «Ашрам» во главе с Натальей Осман делаем арт-медиации. Сегодня как раз пишем экскурсию по Патриаршим прудам с гонгом. Нам интересно работать с новыми форматами, экспериментировать. Но пока не хотели бы нагромождать программу в культурном центре. Раз в две недели на Левашовском хлебозаводе будем тестировать новые форматы.

Что делать в культурном центре в выходные, 10 и 11 июня? Вот рекомендации от Полины Бондаревой:

  • Арт-медиация по Левашовскому хлебозаводу от Натальи Агаповой, преподавателя школы Masters и куратор направления медиации в Доме Радио. Путешествие во времени и пространстве некогда инновационного предприятия, а сегодня — культурного центра.
  • Фестиваль Pianissimo.
  • Экскурсия архитектурного критика Марии Элькиной по Петроградской стороне: от авангардного Ленинграда 1920-1930-х до одной из самых модных культурных и гастрономических точек Петербурга.
  • Лекция Дмитрия Ренанского о взаимодействии пространства и звука в разных художественных традициях.
  • Блокадный мемориал. Это мультимедийная 12-минутная экспозиция о жителях квартала рядом с хлебозаводом, погибших в блокаду. Придумана ДК Лурье и сделана компанией Ascreen. Посетить ее можно бесплатно. 
  • Арт-ланчи в чайной гостиной.
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