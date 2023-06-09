Чем культурный центр «Левашовский хлебозавод» отличается от других общественных пространств? Рассказывает Полина Бондарева

Специально для «Собака.ru» искусствовед, основатель Masters, программный директор культурного центра «Левашовский хлебозавод» Полина Бондарева раскрывает (если не все, то самые козырные!) карты и рассказывает, почему мы проведем в пространстве не только насыщенные выходные, но и год: телесные практики, контемпорари, музыкальные инсталляции, кино под открытым небом (и не только!).
Вектор культурного центра «Левашовский хлебозавод» — это новый опыт для команды школы Masters. Мы хотели создать современное мультифункциональное пространство, основанное на трех китах: образование, выставки и концерты. У нас получилась площадка для современного искусства во всех его проявлениях — от кино до архитектуры — что отличает культурный центр «Левашовский хлебозавод» от других городских точек притяжения.
Образование
Важной частью «Левашовского хлебозавода» станет лекторий и чайная гостиная с искусством. Летом у нас стартует специальная образовательная программа, посвященная конструктивизму. Это серия лекций от ведущих архитектурных критиков Петербурга: Марии Элькиной, Вадима Басса и Ксении Малич.
В июне мы организуем пятидневный детский лагерь, куда в дневное время можно привести ребенка от 6 до 12 лет на лекции и мастер-классы по созданию архитектурных макетов. С сентября в центре стартуют наши курсы по истории классического и современного искусства.
Музыка
Одно из главных событийных пространств центра — «Творческая котельная». Это зал с 13-метровым куполом в помещении бывшей котельной хлебозавода. В нем пройдет цикл концертов Pianissimo: выступят Николай Кузнецов, Рис Консессао и Илья Папоян и Антон Севидов. Первый концерт состоится уже 11 июня: Николай Кузнецов — пианист, выпускник МГК им. Чайковского, участник международных фестивалей. В программе — Бетховен, Шопен, Рахманинов, Лист, Чайковский и Хинастер.
В будущем мы бы хотели еще уделить внимание междисциплинарным проектам. К примеру, вместе с командой фестиваля новой музыки SOUND UP готовим программу ко Дню Святого Валентина (да, уже сейчас!).
Арт
Культурный центр открываем музыкальной инсталляцией Дмитрия Ренанского и Владимира Раннева «Левашовский хлебозавод. Активируя пространство». Ее можно услышать до 19 июня.
Особым направлением станет чайная гостиная совместно с The Therapie — пространство для чаепития с акцентом на русскую чайную культуру и домашние традиции. В нем мы будем проводить тематические встречи лидерами арт-сцены, организовывать выставки современных художников под кураторством московских и петербургских галерей. Каждые полтора-два месяца будем менять экспозиции.
13-метровый купол в Творческой котельной
В конце июля в «Творческой котельной» мы представим работу междисциплинарного художника Елены Скрипкиной — Маятник Фуко.
В августе совместно с первым нашим партнером, фондом содействия развитию современного искусства в России Ruarts откроем экспозицию Михаила Розанова, посвященную архитектурным ландшафтам Петербурга. Она будет работать до сентября.
Кино
Большой акцент на Левашовском хлебозаводе мы сделали на кино. В июле откроем летний кинотеатр. Курировать летнюю программу будет команда кинотеатра Центра изучения конструктивизма «Зотов». В дальнейшем проводить кинопоказы внутри пространства хлебозавода.
Телесные практики и контемпорари
В программе культурного центра будут вкрапления в виде телесных практик. К примеру, в Москве совместно с командой well-being-пространства «Ашрам» во главе с Натальей Осман делаем арт-медиации. Сегодня как раз пишем экскурсию по Патриаршим прудам с гонгом. Нам интересно работать с новыми форматами, экспериментировать. Но пока не хотели бы нагромождать программу в культурном центре. Раз в две недели на Левашовском хлебозаводе будем тестировать новые форматы.
Что делать в культурном центре в выходные, 10 и 11 июня? Вот рекомендации от Полины Бондаревой:
- Арт-медиация по Левашовскому хлебозаводу от Натальи Агаповой, преподавателя школы Masters и куратор направления медиации в Доме Радио. Путешествие во времени и пространстве некогда инновационного предприятия, а сегодня — культурного центра.
- Фестиваль Pianissimo.
- Экскурсия архитектурного критика Марии Элькиной по Петроградской стороне: от авангардного Ленинграда 1920-1930-х до одной из самых модных культурных и гастрономических точек Петербурга.
- Лекция Дмитрия Ренанского о взаимодействии пространства и звука в разных художественных традициях.
- Блокадный мемориал. Это мультимедийная 12-минутная экспозиция о жителях квартала рядом с хлебозаводом, погибших в блокаду. Придумана ДК Лурье и сделана компанией Ascreen. Посетить ее можно бесплатно.
- Арт-ланчи в чайной гостиной.
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