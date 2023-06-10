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Репортажи

Лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023

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«Собака.ru» в 18-й раз провела церемонию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»! В этом году награждение лауреатов проходило на Левашовском хлебозаводе. Мы традиционно выбрали локацию с мощной историей — памятник промышленного строительства эпохи конструктивизма, который только в начале июня открылся после масштабной реконструкции.

Константин Плотников

Аглая Ивановна

Александр Траугот
Александр Траугот, Ксения Гощицкая
Яна Милорадовская

Mia Boyka

Илья Дель

Инесса Гаевская

Денис Прытков

Кирилл Сухов, Максим Пратусевич

Михаил Стацюк

Статуэтки из переработанного стекла, созданные Solid Water, получили художники и бизнесмены, ученые и дизайнеры, музыканты и актеры, писатели и продюсеры — те петербуржцы, кто повлиял на свою область и нашу жизнь. Они делают выставки-блокбастеры, создают сенсационные перформансы, выпускают альбомы в Telegram, работают над термоядерными реакторами.

Тося Чайкина
Александр Тоболь
Алексей Глухов, Мария Червоткина
Артем Злобин

Mia Boyka

Владимир Хавинсон

Александр Малич, Команда Новой сцены Александринского театра:
Екатерина Арсеньева, (Дом Радио)

Даниил Веретенников

Награждали лауреатов «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская, главный редактор сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк и креативный директор Ксения Гощицкая. Каждый из наших получил не только статуэтку, но и респекты и признание от всей редакции, а также гостей премии.

Елизавета Шакира

Арсений Попов

Не все лауреаты смогли в этот вечер быть с нами, но несмотря на это, не остались без статуэток. Свои приветы нам передали актер и комик Арсений Попов и актриса Елизавета Шакира.

Екатерина Смольникова

Анна Афанасьева

Команда галереи 10.203: Сергей Heato, Сергей KK, Никита Dusto, Турбен, Хаксли (он же Иван Ильинский), Максим Има

Тося Чайкина, Mia Boyka

Института НИИЭФА им. Д. В. Ефремова: Аркадий Медников, Андрей Бурсиков, Александра Семенова, Алексей Березовский, Дмитрий Глушаев

Влад и Анна Прахты

Анна и Влад Прахты

Эдгар Шабанов, Татьяна Логинова

Директор по маркетингу Часового завода «Nika» Татьяна Логинова персонально поздравила президента группы компаний «Рив Гош» Эдгара Шабанов — лауреата премии в номинации «Бизнес». Бонусом к статуэтке Эдгар получил специальный подарок от бренда Nika Exclusive — уникальную возможность разработать собственный дизайн эксклюзивных часов в команде с лучшими часовщиками и ювелирами России.

Мария Хорева
Мария Хорева
Александр Рогов, Ирина Морозовская

КУОК/QUOK

Марина Краснова, Игорь Гирдин, Илья Рашкин

Рита и Саша Кутуковы

Константин Плотников
Виктор Мазин
Христина Отс, Лина Кипрюшина, Елизавета Менис, Екатерина Юдаева, Алексей Феськов, Ася Каплан, Алия Сахариева, Ольга Вад (Команда центра Art & Science ИТМО)

Команда центра Art & Science ИТМО

Первую солистку Мариинского театра Марию Хореву — лауреата номинации «Театр и шоу», наградила генеральный директор ювелирной компании ALROSA Diamonds Ирина Морозовская.

Алексей Никитин Nocow

Нина Тарасова

Ксения Михеева
Тося Чайкина

Команда Melon Fashion Group: Анна Мазурик, Татьяна Бредихина, Наталья Пилявская, Анна Миланович

Алла Горбунова
Юлия Вяткина, Ольга Профатило
Ксения Михеева

За веселье и приподнятое настроение гостей премии отвечали бары от команды Perfectbarsteam («Полторы Комнаты», «Цветочки», Ultramen! и Oy!). Их коктейли, как и поздравления и восторженные отзывы о наших лауреатах, лились рекой. Не зря создатели Real Fake Bar Владимир Николаев и Иван Ляшук взяли в 2020 премию «Что где есть в Петербурге» за лучший фирменный коктейль!

Фото: Дмитрий Колесов, Анастасия Большакова, Ася Минеева, Катя Делин

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии 

«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:

Ювелирную компанию ALROSA Diamonds

Премиального петербургского девелопера Группу RBI

Компанию LADOGA

Официального дилера премиальных автомобилей EXEED Центр РОЛЬФ Витебский

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Теги:
ТОП 50 2023 СПБ

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