Лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023

«Собака.ru» в 18-й раз провела церемонию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»! В этом году награждение лауреатов проходило на Левашовском хлебозаводе. Мы традиционно выбрали локацию с мощной историей — памятник промышленного строительства эпохи конструктивизма, который только в начале июня открылся после масштабной реконструкции.
Аглая Ивановна
Mia Boyka
Илья Дель
Денис Прытков
Кирилл Сухов, Максим Пратусевич
Статуэтки из переработанного стекла, созданные Solid Water, получили художники и бизнесмены, ученые и дизайнеры, музыканты и актеры, писатели и продюсеры — те петербуржцы, кто повлиял на свою область и нашу жизнь. Они делают выставки-блокбастеры, создают сенсационные перформансы, выпускают альбомы в Telegram, работают над термоядерными реакторами.
Mia Boyka
Владимир Хавинсон
Даниил Веретенников
Награждали лауреатов «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская, главный редактор сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк и креативный директор Ксения Гощицкая. Каждый из наших получил не только статуэтку, но и респекты и признание от всей редакции, а также гостей премии.
Не все лауреаты смогли в этот вечер быть с нами, но несмотря на это, не остались без статуэток. Свои приветы нам передали актер и комик Арсений Попов и актриса Елизавета Шакира.
Анна Афанасьева
Команда галереи 10.203: Сергей Heato, Сергей KK, Никита Dusto, Турбен, Хаксли (он же Иван Ильинский), Максим Има
Института НИИЭФА им. Д. В. Ефремова: Аркадий Медников, Андрей Бурсиков, Александра Семенова, Алексей Березовский, Дмитрий Глушаев
Влад и Анна Прахты
Анна и Влад Прахты
Директор по маркетингу Часового завода «Nika» Татьяна Логинова персонально поздравила президента группы компаний «Рив Гош» Эдгара Шабанов — лауреата премии в номинации «Бизнес». Бонусом к статуэтке Эдгар получил специальный подарок от бренда Nika Exclusive — уникальную возможность разработать собственный дизайн эксклюзивных часов в команде с лучшими часовщиками и ювелирами России.
КУОК/QUOK
Рита и Саша Кутуковы
Команда центра Art & Science ИТМО
Первую солистку Мариинского театра Марию Хореву — лауреата номинации «Театр и шоу», наградила генеральный директор ювелирной компании ALROSA Diamonds Ирина Морозовская.
Алексей Никитин Nocow
Нина Тарасова
Команда Melon Fashion Group: Анна Мазурик, Татьяна Бредихина, Наталья Пилявская, Анна Миланович
За веселье и приподнятое настроение гостей премии отвечали бары от команды Perfectbarsteam («Полторы Комнаты», «Цветочки», Ultramen! и Oy!). Их коктейли, как и поздравления и восторженные отзывы о наших лауреатах, лились рекой. Не зря создатели Real Fake Bar Владимир Николаев и Иван Ляшук взяли в 2020 премию «Что где есть в Петербурге» за лучший фирменный коктейль!
Фото: Дмитрий Колесов, Анастасия Большакова, Ася Минеева, Катя Делин
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:
Ювелирную компанию ALROSA Diamonds
Премиального петербургского девелопера Группу RBI
Компанию LADOGA
Официального дилера премиальных автомобилей EXEED Центр РОЛЬФ Витебский
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