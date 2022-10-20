Объявлены финалисты премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2022

Сегодня, когда весь мир отмечает Международный день повара, редакция «Собака.ru» объявляет итоги народного голосования нашей ресторанной премии (всего было отдано 176 215 голосов!). В некоторых категориях разрыв между участниками был настолько небольшим, что финалистами стали больше 3-х номинантов. Теперь к закрытому голосованию приступает экспертный совет, который выберет победителей, имена которых мы объявим 27 октября на церемонии награждения в крупнейшем (и новейшем!) фудмолле в здании Варшавского вокзала VOKZAL 1853.
«Лучший новый ресторан»
«Лучший ресторанный проект на каждый день»
«Лучший новый бар»
«Лучший новый загородный ресторан»
«Лучший ресторанный двор»
«Лучший ресторанный ивент-менеджмент»
«Лучший шеф-повар»
«Прорыв года среди шеф-поваров»
«Лучший бартендер»
«Лучший флортендер»
«Лучший винный профи»
«Лучшие булочки»
«Лучший хумус»
«Лучшие настойки»
«Лучшие шашлыки»
«Лучшее diversity-блюдо»
«Лучшие грибы»
«Лучшие новые завтраки»
«Лучший стритфуд 3.0»
«Лучшее блюдо с отечественным сифудом»
«Собака.ru» благодарит за поддержку «Что где есть в Петербурге» — 2022
«Тинькофф» — генерального партнера премии
и
группу компаний «Дамате» — бренды «Индилайт», «Озёрка», BazarCo и Damate Beef
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