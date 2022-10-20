Объявлены финалисты премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2022

Сегодня, когда весь мир отмечает Международный день повара, редакция «Собака.ru» объявляет итоги народного голосования нашей ресторанной премии (всего было отдано 176 215 голосов!). В некоторых категориях разрыв между участниками был настолько небольшим, что финалистами стали больше 3-х номинантов. Теперь к закрытому голосованию приступает экспертный совет, который выберет победителей, имена которых мы объявим 27 октября на церемонии награждения в крупнейшем (и новейшем!) фудмолле в здании Варшавского вокзала VOKZAL 1853.