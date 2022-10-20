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Что Где Есть

Объявлены финалисты премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2022

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Сегодня, когда весь мир отмечает Международный день повара, редакция «Собака.ru» объявляет итоги народного голосования нашей ресторанной премии (всего было отдано 176 215 голосов!). В некоторых категориях разрыв между участниками был настолько небольшим, что финалистами стали больше 3-х номинантов. Теперь к закрытому голосованию приступает экспертный совет, который выберет победителей, имена которых мы объявим 27 октября на церемонии награждения в крупнейшем (и новейшем!) фудмолле в здании Варшавского вокзала VOKZAL 1853. 

«Лучший новый ресторан»

Mio

Frantsuza Bistro

Mon Сhouсhou

«Лучший ресторанный проект на каждый день»

Marso Polo

Sono Asia

«Вход с улицы»

Balagan

Juan

«Лучший новый бар»

«Шум»

Santé

Regent

«Лучший новый загородный ресторан»

«Бор 812»

Meat_Coin Country Club

Hvoy

Forest Hill

«Лучший ресторанный двор»

Branch Garage

Василеостровский рынок

«На Вина!» и «Винный склад»

Tagliatella Caffé

«Лучший ресторанный ивент-менеджмент»

«Вход с улицы»

Saint-Petersburg Cocktail Week

Kuznyahouse

«Лучший шеф-повар»

Антонио Фреза

Марина Наумова

Дмитрий Блинов

Арслан Бердиев

«Прорыв года среди шеф-поваров»

Олег Перфилов

Валерий Горинов

Иван Фролухин

«Лучший бартендер»

Багратион Гагуа

Ильгар Вахабов

Даниил Золотухин

Тарас Завальнюк

«Лучший флортендер»

Роман Мадатов

Дмитрий Захарченко

Валерий Тарасов

Виктор Мельков

«Лучший винный профи»

Полина Новичкова

Сюзанна Карагезян

Андрей Бражко

«Лучшие булочки»

Zoe

Hobz

Ôpetit

«Лучший хумус»

Saviv

Beirut

Easy Hummus

«Лучшие настойки»

Petrov-Vodkin

Room13

«Чебуреки и рюмочная У Ларисы

«Ипполит» и «Федя, дичь!»

«Лучшие шашлыки»

«Тамар»

Mindal Café

Litera G

«Лучшее diversity-блюдо»

Нисуаз буфет Polkilo

Гуакамоле из горошка Paloma Cantina

Борщ том ям No Regrets

Хинкали с растительным мясом «Каха бар»

«Лучшие грибы»

Чакапули из вешенок Mama Tuta

Хрустящие вешенки tureckiy

Салат из вешенок трех видов Ultramen!

«Лучшие новые завтраки»

Marso Polo

Zoe

Lou Lou

«Лучший стритфуд 3.0»

Плов Osh

Раклет Alphorn

Баскет с крыльями «КурКрыло»

«Лучшее блюдо с отечественным сифудом»

Террин из северных рыб Nordic

Суп Териберского рыбака Grebeshki

Щучьи котлеты со сморчками «Рыба моей мечты»

Копченый сом с папоротником Commons

«Собака.ru» благодарит за поддержку «Что где есть в Петербурге» — 2022
«Тинькофф» — генерального партнера премии

и

группу компаний «Дамате» — бренды «Индилайт», «Озёрка», BazarCo и Damate Beef

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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2022

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