Из гения в изгои: как Канье Уэст рассердил весь мир и за считанные дни потерял статус миллиардера

2020-е: Угроза тюрьмы, потеря партнеров и бан в соцсетях

К началу 2020-х Уэст, казалось, был на пике карьеры (как музыкальной, так и модной). В 2020 году мало кто удивился, когда Уэст попал в клуб миллиардеров по версии Forbes с состоянием в 1,3 млрд (впрочем, и тут музыкант нашел повод для скандала, заявив, что в реальности его состояние больше 3 млрд). Однако дальше дела Уэста пошли под уклон. Выход нового альбома неоднократно откладывался, музыкант зачем-то вписался в авантюру с выдвижением на пост президента США. В том же году Ким даже объявила, что у ее мужа биполярное расстройство.

В 2021 году музыканта ждал еще один удар — развод с Кардашьян (сам музыкант связывал случившееся с его попыткой стать президентом страны). Выход десятого альбома Donda на время вернул Уэста на музыкальный олимп, пластинка стала одной из самых ожидаемых премьер года. Однако уже следующему, 2022 году, предстояло стать «годом отмены Уэста».

Каждый новый скандал все серьезнее сказывался на имидже Канье. Так, в январе стало известно, что Уэст избил фаната, который попытался взять у него автограф (СМИ сообщали, что музыканту может грозить до полугода тюрьмы). Еще через несколько дней музыкант пожаловался, что Ким не пустила его на день рождения их общей дочери. Уже летом проблемы возникли у Уэста и в модном бизнесе. Неожиданно по инициативе Канье разгорелся конфликт с его многолетним партнером Adidas. Музыкант обвинил компанию в плагиате из-за модели шлепанцев, облик которых, по мнению Уэста, дизайнеры бренда у него украли. В СМИ стали говорить о том, что легендарному партнерству может прийти конец. Конфликт сопровождался перебранками в соцсетях, которые также не шли на пользу реноме музыканта.

Но самый грандиозный скандал разразился в октябре, когда Уэст пришел на модный показ в Париже, где представлялась очередная коллекция Yeezy в футболке «White lives matter» (слоган, который используют американские расисты). Масла в огонь подлили его заявления на том же мероприятии. «Все здесь знают, что я лидер. Вы не можете меня контролировать», — заявил рэпер, сменивший к тому времени имя на Йе, добавив после презентации в соцсетях: «Все знают, что [движение] Black Lives Matter было аферой. С этим покончено. Не благодарите». А после этого во время одного из интервью рэпер заявил, что Джордж Флойд (чье убийство спровоцировало волну протестов под лозунгом «Black lives matter») умер от передозировки фентанила, а не был задушен полицейским (после музыкант извинился за эти слова).