Из гения в изгои: как Канье Уэст рассердил весь мир и за считанные дни потерял статус миллиардера

Похоже, мы все стали свидетелями низвержения короля: Канье в опале. В конце октября Adidas официально объявил о разрыве контракта с Уэстом на фоне антисемитских высказываний, к бойкоту рэпера присоединились Balenciaga и Gap. Музыканту закрыли вход в крупнейшие соцсети. Буквально за одну ночь из миллиардера он превратился в миллионера. Как живая легенда музыки и моды постепенно становится изгоем и есть ли у него возможность вернуться?
В конце 2020 года у поклонников Канье Уэста, пожалуй, ключевой фигуры в современной музыке, было немало поводов для оптимизма. В сети активно обсуждался грядущий выпуск нового альбома. Рэпер публиковал фрагменты свежих песен и полноценные треки.
Однако с тех пор музыканта сопровождали постоянные проблемы. Распался его брак с не менее звездной Ким Кардашьян, релиз альбома постоянно переносился, а сам Уэст попадал в центр все новых скандалов, которые разрушительно действовали на его репутацию. В результате антисемитские посты в сети и появление на публике в провокационном лонгсливе «White lives matter» привели к тому, что в 2022 году от Уэста стали отворачиваться крупные партнеры и даже соцсети.
В конце октября стало известно, что бренд спортивной одежды Adidas разорвал сотрудничество с рэпером, хотя это обошлось компании почти в 250 млн долларов (при этом сам музыкант лишился статуса миллиардера). Также Уэсту закрыли путь в Facebook* и другие соцсети.
2000-е: Любимец Америки, бросивший вызов Джорджу Бушу
Путь Канье Уэста на вершину был далеко не простым. В музыкальную индустрию он попал, когда ему было около двадцати, но тогда он лишь сочинял музыку для других исполнителей и выступал продюсером их пластинок. На этом поприще он смог сделать себе имя (на его счету, к примеру, работа над релизом легендарного Jay-Z «The Blueprint»). Однако мало кто верил в перспективы его сольной рэп-карьеры. Больно непохож был выходец из среднего класса (мать Канье работала университетским преподавателем) на звезд жанра того времени, писавших тексты об уличной жизни городских низов.
Однако уже дебютный альбом Уэста «The College Dropout» перевернул игру, завоевав «Грэмми». Особенно впечатляющей была история создания песни «Through the Wire», на написание которой музыканта вдохновила автокатастрофа, в которой он едва не погиб. Самой престижной музыкальной награды удостоились и две последующих пластинки Уэста, который постепенно становился одной из главных звезд не только рэпа, но и всей популярной музыки.
Уже в это время стал проявляться и непростой характер артиста, провоцируя один скандал за другим. Уэст спорил с 50 Cent, покидал музыкальные церемонии, а в 2005 году бросил вызов президенту США Джорджу Бушу. Во время благотворительного концерта в поддержку пострадавших от урагана «Катрина» он заявил, что тогдашнему хозяину Белого дома «плевать на чернокожих людей», более чем на десятилетие опередив лозунг «black lives matter». Политик впоследствии даже назвал этот эпизод «отвратительной страницей» своего президентства (впрочем, потом Буш и Уэст помирились).
«Пожалуй, самый первый крупный скандал с Уэстом случился в 2009 году: на церемонии награждения MTV Video Music Awards, когда Тейлор Свифт получала награду за лучшее женское видео, он вышел на сцену, отобрал микрофон и объявил, что Бейонсе больше заслуживает статуэтки», — вспоминает музыкальный обозреватель «Собака.ru» Дарья Гладких. Однако эти события, кажется, только укрепляли популярность репера, и его образ борца за права афроамериканцев.
2010-е: Неприкасаемый гений, которому все сходит с рук
К началу нового десятилетия Уэст приобрел почти культовый статус. Новый альбом «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» (пятый в карьере Уэста) был выпущен в 2010 году и возглавил чарты Billboard в шести категориях единовременно. Следующая пластинка Yeezus (вышла в 2013 году) стала менее коммерчески успешной, но все равно получила платиновый статус. В 2014 году рэпер записывает песню «Only One» с самим сэром Полом Маккартни!
В это же время музыкант всерьез увлекается модой, контракты с крупными брендами приносят ему едва ли не больше денег, чем музыка (и уж точно не меньше славы). В 2013 году он совместно с Adidas запустил коллекцию одежды Yeezy. С этим брендом он становится звездой и в этой области. Его вещи демонстрируют на нью-йоркской неделе моды, а критики говорят, что Уэст смог поменять традиционное представление о модном показе. За его кроссовками выстраивались огромные очереди, их покупали спортсмены в разных странах мира.
Вдобавок ко всему в 2014 году Уэст женится на суперзвезде телевизионных шоу Ким Кардашьян. Их дуэт вызывает не меньше внимания чем некогда вызывал союз Бреда Питта и Анджелины Джоли. И хотя следующий альбом «The Life Of Pablo» был принят критиками уже без прежних восторгов, продажи пластинки по-прежнему были на высоте. А вот поведение Уэста все чаще начинает вызывать критику с разных сторон. Так, в 2015 он назвал себя «величайшей рок-звездой на планете», чем вызвал недовольство разных исполнителей: от Slipknot до The Who.
«Этот парень в принципе остер на язык: критиковал Барака Обаму (к слову, уже тогда получая обвинения в антисемитизме за высказывания в духе «у чернокожих нет того уровня связей, которые есть у евреев»), защищал обвиненного в сексуальных домогательствах Билла Косби, а в моменты молчания действовал — вспомнить хотя бы пост с видео из уборной, на котором он помочился на статуэтку "Грэмми"», — добавляет Дарья Гладких. Однако до поры до времени все эти истории не сильно сказывались на имидже Уэста, но с приходом нового десятилетия все для него изменилось.
2020-е: Угроза тюрьмы, потеря партнеров и бан в соцсетях
К началу 2020-х Уэст, казалось, был на пике карьеры (как музыкальной, так и модной). В 2020 году мало кто удивился, когда Уэст попал в клуб миллиардеров по версии Forbes с состоянием в 1,3 млрд (впрочем, и тут музыкант нашел повод для скандала, заявив, что в реальности его состояние больше 3 млрд). Однако дальше дела Уэста пошли под уклон. Выход нового альбома неоднократно откладывался, музыкант зачем-то вписался в авантюру с выдвижением на пост президента США. В том же году Ким даже объявила, что у ее мужа биполярное расстройство.
В 2021 году музыканта ждал еще один удар — развод с Кардашьян (сам музыкант связывал случившееся с его попыткой стать президентом страны). Выход десятого альбома Donda на время вернул Уэста на музыкальный олимп, пластинка стала одной из самых ожидаемых премьер года. Однако уже следующему, 2022 году, предстояло стать «годом отмены Уэста».
Каждый новый скандал все серьезнее сказывался на имидже Канье. Так, в январе стало известно, что Уэст избил фаната, который попытался взять у него автограф (СМИ сообщали, что музыканту может грозить до полугода тюрьмы). Еще через несколько дней музыкант пожаловался, что Ким не пустила его на день рождения их общей дочери. Уже летом проблемы возникли у Уэста и в модном бизнесе. Неожиданно по инициативе Канье разгорелся конфликт с его многолетним партнером Adidas. Музыкант обвинил компанию в плагиате из-за модели шлепанцев, облик которых, по мнению Уэста, дизайнеры бренда у него украли. В СМИ стали говорить о том, что легендарному партнерству может прийти конец. Конфликт сопровождался перебранками в соцсетях, которые также не шли на пользу реноме музыканта.
Но самый грандиозный скандал разразился в октябре, когда Уэст пришел на модный показ в Париже, где представлялась очередная коллекция Yeezy в футболке «White lives matter» (слоган, который используют американские расисты). Масла в огонь подлили его заявления на том же мероприятии. «Все здесь знают, что я лидер. Вы не можете меня контролировать», — заявил рэпер, сменивший к тому времени имя на Йе, добавив после презентации в соцсетях: «Все знают, что [движение] Black Lives Matter было аферой. С этим покончено. Не благодарите». А после этого во время одного из интервью рэпер заявил, что Джордж Флойд (чье убийство спровоцировало волну протестов под лозунгом «Black lives matter») умер от передозировки фентанила, а не был задушен полицейским (после музыкант извинился за эти слова).
Подобные заявления Уэста, идущие вразрез с его давней борьбой за права афроамериканцев, привели многих пользователей в ярость, его обвиняли в сочувствии расистам. Раскритиковали Йе и профессионалы модной индустрии, в частности редактор отдела моды Vogue Габриэлла Карефа-Джонсон. В ответ рэпер попытался начать кампанию против журналистки, но в результате коллеги Карефа-Джонсон в соцсетях выступили в ее поддержку и Канье вынужден был опубликовать сообщение с извинениями, назвав Габриэллу своей «сестрой».
Но поражение в этом конфликте не остановило а, кажется, только спровоцировало Уэста на еще более скандальное поведение. На этот раз он вернулся к антисемитизму, опубликовав сообщения на эту тему в соцсетях. Это переполнило чашу терпения многих, и неприкасаемый гений на глазах стал превращаться в изгоя — соцсети музыканта оказались заблокированы. От сотрудничества с ним отказались Adidas, что стоило Уэсту статуса миллиардера, ведь, по оценке Forbes, именно соглашение с производителем спорттоваров давало музыканту львиную долю доходов. Примеру Adidas последовали Balenciaga и голливудское агентство CAA, сотрудничество с ним прекратил и журнал Vogue. Как сообщили СМИ, Анна Винтур, глобальный редакционный директор Vogue и главный редактор Vogue US недвусмысленно заявила, что «с нее хватит» выходок рэпера. После этого случился анекдотичный эпизод, когда рэпера выдворили из офиса крупного спортивного бренда Skechers, куда он пришел без приглашения. А когда казалось, что хуже уже быть не может, СМИ сообщили, что Уэст хотел назвать альбом в честь Адольфа Гитлера.
Впрочем, нашлись и те, кто поддержал Уэста, так Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров пригласила рэпера зарегистрироваться во «ВКонтакте». Однако вряд ли это будет для него серьезным утешением. «Мы наблюдаем, как кэнселлинг беспощадно накрывает селебрити первой величины, — комментирует в свою очередь проблемы Уэста журналистка Мадонна Мур. — Сейчас под нее, кажется, впервые попал артист с ментальными заболеваниями. И мне казалось, что на это будет сделана скидка при учёте часто безумных высказываний. Но нет, BLM — слишком больная тема для штатов, и это не поле для рисков. Для многих брендов США — основной рынок сбыта, поэтому реакция была моментальной. От Adidas до Balenciaga».
«Время изменилось, мир изменился — все, что было после обвинений в адрес Вайнштейна и до сегодняшнего дня изменило контекст, — так объясняет причину того, что скандальная слава обернулась против Уэста, Дарья Гладких, —люди начали говорить, отстаивать свои права, не давать спускать на самотек какие-то неправильные, скажем так, слова и поступки».
журналистка:
«Если вспомним самые популярные истории кэнселлинга — Джонни Деппа и Кевина Спейси, — то окажется, что суд оправдал их впоследствии. Но карьеру обратно уже не откатить.
Где нащупать ту грань, когда этичное поведение переходит в травлю, — непонятно».
Музыкальный обозреватель «Собака.ru»
«Даже будучи отмененным обществом, он продолжает оставаться гением в первую очередь музыки, а уже потом скандалов: Канье во многом перевернул рэп-игру и оставил слишком большой след в истории, чтобы в одночасье об этом забыть. (Если бы этот текст писал сам Уэст, получилось бы что-то в духе "тогда прекратите раз и навсегда использовать автотюн в своих треках, потому что это я привнес его в рэп"). Рассуждать о том, сможет ли он выкарабкаться из собственноручно вырытой ямы, как гадать на кофейной гуще. Оставшись один против целого мира, Йе может конвертировать свою злость в новую музыку, а может поддаться ей и позволить поглотить себя целиком. Хочется верить в первое. В общем, трудно быть Канье».
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