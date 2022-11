Из гения в изгои: как Канье Уэст рассердил весь мир и за считанные дни потерял статус миллиардера

2010-е: Неприкасаемый гений, которому все сходит с рук

К началу нового десятилетия Уэст приобрел почти культовый статус. Новый альбом «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» (пятый в карьере Уэста) был выпущен в 2010 году и возглавил чарты Billboard в шести категориях единовременно. Следующая пластинка Yeezus (вышла в 2013 году) стала менее коммерчески успешной, но все равно получила платиновый статус. В 2014 году рэпер записывает песню «Only One» с самим сэром Полом Маккартни!

В это же время музыкант всерьез увлекается модой, контракты с крупными брендами приносят ему едва ли не больше денег, чем музыка (и уж точно не меньше славы). В 2013 году он совместно с Adidas запустил коллекцию одежды Yeezy. С этим брендом он становится звездой и в этой области. Его вещи демонстрируют на нью-йоркской неделе моды, а критики говорят, что Уэст смог поменять традиционное представление о модном показе. За его кроссовками выстраивались огромные очереди, их покупали спортсмены в разных странах мира.

Вдобавок ко всему в 2014 году Уэст женится на суперзвезде телевизионных шоу Ким Кардашьян. Их дуэт вызывает не меньше внимания чем некогда вызывал союз Бреда Питта и Анджелины Джоли. И хотя следующий альбом «The Life Of Pablo» был принят критиками уже без прежних восторгов, продажи пластинки по-прежнему были на высоте. А вот поведение Уэста все чаще начинает вызывать критику с разных сторон. Так, в 2015 он назвал себя «величайшей рок-звездой на планете», чем вызвал недовольство разных исполнителей: от Slipknot до The Who.

«Этот парень в принципе остер на язык: критиковал Барака Обаму (к слову, уже тогда получая обвинения в антисемитизме за высказывания в духе «у чернокожих нет того уровня связей, которые есть у евреев»), защищал обвиненного в сексуальных домогательствах Билла Косби, а в моменты молчания действовал — вспомнить хотя бы пост с видео из уборной, на котором он помочился на статуэтку "Грэмми"», — добавляет Дарья Гладких. Однако до поры до времени все эти истории не сильно сказывались на имидже Уэста, но с приходом нового десятилетия все для него изменилось.