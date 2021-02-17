Мы нашли главного сникерхеда Петербурга! Знакомьтесь, баскетболист «Зенита» Андрей Зубков с коллекцией кроссовок в 300 (!) пар

Игрок баскетбольного клуба «Зенит» Андрей Зубков со своей коллекцией кроссовок имеет все шансы стать нашим Джорданом или Пи Джей Такером. Узнали, сколько у Андрея вариантов легендарных Nike Kobe и популярных adidas yeezy, все ли кроссовки он носит, и на что сникерхеды готовы ради понравившейся пары.
Моя коллекция начала формироваться в 2015 году, когда появилась возможность получать те кроссовки, которые хочу. Не было особенного момента, когда я решил: буду собирать кроссовки и вот первая пара для коллекции. Плюс моя профессия в принципе располагает к приобретению спортивной обуви. Сейчас у меня около 300 пар. Посчитать точно непросто, так как все хранится в разных локациях — в одной места не хватает.
Самая дорогая пара в коллекции — Nike SB Dunk Low Ben & Jerry's Chunky Dunky. За нее пришлось отдать полторы тысячи долларов. Каждый раз тяжело об этом думать (Смеется). Но когда я их увидел, понял, что хочу эти кроссовки любой ценой. Всегда стоит вопрос, готов или не готов ты платить за желанную пару, некоторые сникерхеды могут и полмиллиона долларов отдать, как в случае с проданными на аукционе Sotheby's кроссовками Nike.
В процентном соотношении у меня гораздо больше как раз пар от Nike. Еще очень нравится все, что делает Трэвис Скотт — от кроссовок до вещей. Основная часть коллекции, конечно, — баскетбольные кроссовки, причем в нескольких расцветках. Например, был период, когда я скупал кучу расцветок конкретной модели: Air Jordan 1, Air Jordan 3, Air Jordan 4, Air Jordan 11, Air Jordan 11 Low, Air Jordan 12, Air Jordan 13, Nike Kobe 4, 5 (за ними по-прежнему охочусь), Dunk Low, adidas yeezy. Вариантов всех этих моделей у меня где-то от шести до двадцати. Ретро-пар в моей коллекции не очень много, а вот переизданий в олдскул-расцветках достаточно. Кроме спортивных брендов, люблю Louis Vuitton, Christian Louboutin, Balenciaga, Palm Angels.
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Проданные на аукционе Sotheby's за $475 тысяч кроссовки Nike
Я покупаю только то, что буду носить, ни одна пара не лежит без дела просто ради коллекции. Как только получаю новые кроссовки, стараюсь сразу их надеть. Если сравнивать, отчего я кайфую больше — от процесса покупки или процесса носки, то точно от второго. Есть пары, которые еще не одевались конечно, но они просто ждут своей очереди и своего повода.
В Петербурге и Москве есть большие комьюнити сникерхэдов. Ребята общаются, устраивают выставки, ивенты — индустрия развивается. Они погружены в тему, знают все о кроссовках, все о каждой паре. Но я общаюсь в основном с баскетболистами из разных команд — знаю тех, кто также любит кроссовки, не более. Обмениваться с другими коллекционерами — тоже история не про меня. Мои кроссовки — только мои. Приходилось разве что выкупать — недавно вот пришлось выкупить пару у одноклубника — капитана «Зенита» Матеуша Понитка. Подробностей не расскажу (секреты из раздевалки баскетбольной команды должны оставаться там), но мне пришлось купить Матеушу взамен ту пару, какую он хочет.
Не считаю коллекционерство — перепотреблением. У каждого человека должно быть увлечение и не вижу ничего криминального в том, что я собираю обувь. Мое хобби приносит мне позитивные эмоции, радость. К тому же есть кроссовки из переработанных материалов. Например, 14 февраля на матче всех звезд ВТБ в Москве я играл в двух парах: олдскульных Nike и в новом баскетбольном релизе бренда, который как раз на двадцать пять процентов сделан из переработанных материалов. В России эти кроссовки пока недоступны, но мне удалось их достать. Это мой способ и поддержать ответственное потребление, и пополнить свою коллекцию.
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