Мы нашли главного сникерхеда Петербурга! Знакомьтесь, баскетболист «Зенита» Андрей Зубков с коллекцией кроссовок в 300 (!) пар

Самая дорогая пара в коллекции — Nike SB Dunk Low Ben & Jerry's Chunky Dunky. За нее пришлось отдать полторы тысячи долларов. Каждый раз тяжело об этом думать (Смеется). Но когда я их увидел, понял, что хочу эти кроссовки любой ценой. Всегда стоит вопрос, готов или не готов ты платить за желанную пару, некоторые сникерхеды могут и полмиллиона долларов отдать, как в случае с проданными на аукционе Sotheby's кроссовками Nike.

В процентном соотношении у меня гораздо больше как раз пар от Nike. Еще очень нравится все, что делает Трэвис Скотт — от кроссовок до вещей. Основная часть коллекции, конечно, — баскетбольные кроссовки, причем в нескольких расцветках. Например, был период, когда я скупал кучу расцветок конкретной модели: Air Jordan 1, Air Jordan 3, Air Jordan 4, Air Jordan 11, Air Jordan 11 Low, Air Jordan 12, Air Jordan 13, Nike Kobe 4, 5 (за ними по-прежнему охочусь), Dunk Low, adidas yeezy. Вариантов всех этих моделей у меня где-то от шести до двадцати. Ретро-пар в моей коллекции не очень много, а вот переизданий в олдскул-расцветках достаточно. Кроме спортивных брендов, люблю Louis Vuitton, Christian Louboutin, Balenciaga, Palm Angels.