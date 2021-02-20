Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом

После почти семи лет брака модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян подала на развод с рэпером Канье Уэстом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Верховный суд Лос-Анджелеса.
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Раскол был мирным и Кардашьян попросила совместную опеку над четырьмя детьми, пишет TMZ со ссылкой на собственные источники. Близкий к Уэсту источник People говорит, что рэпер «смирился с реальностью»: «Он знал, что это произойдет, но от этого не стало легче. Это мрачный день для него».
Ким Кардашьян вышла замуж за Канье Уэста в мае 2014 года, что сделало их одной из самых обсуждаемых пар в Голливуде, широко известной как «Кимье». Отношения обострились в 2020 году. По данным источника People, сам Уэст уверен, что причиной развода стала его неудачная попытка баллотироваться в президенты США.
Напомним, на католическое Рождество в 2019 году госпел-хор Sunday Service — сайд-проект Канье Уэста — выпустил дебютный альбом Jesus Is Born. Пластинка насчитывает 19 треков, в том числе и каверы на песни самого Уэста — Father Stretch и Ultralight Beam, вошедшие в альбом и The Life of Pablo 2016 года.
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