Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом

Раскол был мирным и Кардашьян попросила совместную опеку над четырьмя детьми, пишет TMZ со ссылкой на собственные источники. Близкий к Уэсту источник People говорит, что рэпер «смирился с реальностью»: «Он знал, что это произойдет, но от этого не стало легче. Это мрачный день для него».

Ким Кардашьян вышла замуж за Канье Уэста в мае 2014 года, что сделало их одной из самых обсуждаемых пар в Голливуде, широко известной как «Кимье». Отношения обострились в 2020 году. По данным источника People, сам Уэст уверен, что причиной развода стала его неудачная попытка баллотироваться в президенты США.