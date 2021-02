Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом

Напомним, на католическое Рождество в 2019 году госпел-хор Sunday Service — сайд-проект Канье Уэста — выпустил дебютный альбом Jesus Is Born. Пластинка насчитывает 19 треков, в том числе и каверы на песни самого Уэста — Father Stretch и Ultralight Beam, вошедшие в альбом и The Life of Pablo 2016 года.