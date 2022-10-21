Сегодня Ким Кардашьян погасит свечи и загадает желание — главной светской диве исполняется 42! Мы помним ее разной: от периода, когда она была ассистенткой Пэрис Хилтон, до прихода Канье Уэста и появления уникального стиля, который узнается за версту. В общем, наблюдать за преображением Ким — одно удовольствие! В честь дня рождения собрали 42 выхода, которые мы точно не забудем.
Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон, 2006 год
Ким Кардашьян, 2009 год
Ким Кардашьян, 2010 год
Ким Кардашьян, 2010 год
Ким Кардашьян, 2010 год
Ким Кардашьян, 2011 год
Ким Кардашьян, 2011 год
Ким Кардашьян, 2011 год
Ким Кардашьян, 2012 год
Ким Кардашьян, 2012 год
Ким Кардашьян, 2013 год
Ким Кардашьян, 2013 год
Ким Кардашьян, 2013 год
Ким Кардашьян и Канье Уэст, 2014 год
Ким Кардашьян, 2014 год
Ким Кардашьян, 2014 год
Ким Кардашьян, 2014 год
Скажем честно: мы в восторге от того, как изменилась Ким Кардашьян! Вместе с популярностью и новыми ухажерами, нелепые юбки и золотые сумки Louis Vuitton в ее гардеробе плавно сменились кутюрными платьями Balenciaga и элегантными костюмами-двойками на голое тело.
Ким Кардашьян, 2015 год
Ким Кардашьян и Канье Уэст, 2015 год
Ким Кардашьян, 2015 год
Ким Кардашьян, 2015 год
Ким Кардашьян, 2015 год
Ким Кардашьян, 2015 год
Ким Кардашьян, 2016 год
Ким Кардашьян, 2017 год
Ким Кардашьян, 2016 год
Ким Кардашьян, 2017 год
Ким Кардашьян, 2017 год
Ким Кардашьян, 2017 год
Ким Кардашьян, 2018 год
Период, когда Ким Кардашьян стала трендсеттером выпал на их брак с Канье Уэстом: именно с ним в гардероб звезды пришли латексные платья, жесткий контуринг и сочетание треников с прозрачными туфлями. Канье не жалел на любимую ничего, в том числе — фантазии. Чего только стоит их совместный выход на Met Gala в костюмах ниндзя.
Пожалуй, выход, который переплюнул все остальные за многолетнюю светскую карьеру Ким, — Met Gala 2022, где звезда появилась в платье Мэрилин Монро. Его звезда позаимствовала в Метрополитен музее, но нарвалась на скандал: говорят, после выхода Кардашьян оно осталось в непотребном состоянии. Так или иначе, Ким — икона. Поздравляем всей редакцией!
Комментарии (0)