Период, когда Ким Кардашьян стала трендсеттером выпал на их брак с Канье Уэстом: именно с ним в гардероб звезды пришли латексные платья, жесткий контуринг и сочетание треников с прозрачными туфлями. Канье не жалел на любимую ничего, в том числе — фантазии. Чего только стоит их совместный выход на Met Gala в костюмах ниндзя.