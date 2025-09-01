Индонезия ввела новые правила въезда для россиян

Нововведение будет вводиться поэтапно: вначале заполнять декларацию потребуется только при въезде через крупнейшие международные аэропорты — в Джакарте, Денапсаре (Бали) и Сурабаи (остров Ява). А с 1 октября правило распространится уже на все аэропорты страны без исключения.

Декларацию необходимо будет заполнить онлайн на официальном сайте не ранее, чем за 72 часа (3 дня) до вылета в Индонезию. После этого система сгенерирует QR-код, который нужно будет предъявить на паспортном контроле. E-CD не заменяет визу. Ее по-прежнему необходимо заранее оформить для благополучного въезда в Индонезию.

Новая электронная декларация предназначена для упрощения и ускорения процедуры таможенного и иммиграционного контроля.

