Путешествия

Индонезия ввела новые правила въезда для россиян

С 1 сентября 2025 года для граждан России при посещении страны становится обязательной электронная таможенная декларация All Indonesia (E-CD).

shutterstock.com

Нововведение будет вводиться поэтапно: вначале заполнять декларацию потребуется только при въезде через крупнейшие международные аэропорты — в Джакарте, Денапсаре (Бали) и Сурабаи (остров Ява). А с 1 октября правило распространится уже на все аэропорты страны без исключения.

Декларацию необходимо будет заполнить онлайн на официальном сайте не ранее, чем за 72 часа (3 дня) до вылета в Индонезию. После этого система сгенерирует QR-код, который нужно будет предъявить на паспортном контроле. E-CD не заменяет визу. Ее по-прежнему необходимо заранее оформить для благополучного въезда в Индонезию.

Новая электронная декларация предназначена для упрощения и ускорения процедуры таможенного и иммиграционного контроля.

Напомним, ранее Мьянма продлила безвизовый режим для российских туристов до 30 дней. Отменить визы собираются также с Иорданией и Бахрейном. А между Петербургом и Венесуэлой могут появиться прямые рейсы. В апреле в Пулково также возобновили рейсы во Вьетнам.

