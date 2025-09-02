Китай вводит безвизовый режим для россиян

Россияне смогут приехать в Китай без визы на срок до 30 дней. С середины сентября потребуется лишь действующий загранпаспорт для поездки в любую провинцию Китая — от Пекина и Шанхая до Тибета — без необходимости получения визы на срок до 30 дней. Также снимаются ограничения на перемещение по стране во время транзита.

О новом порядке въезда сообщил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь на регулярном брифинге для журналистов.

«В целях дальнейшего содействия взаимным поездкам граждан КНР и других стран китайская сторона приняла решение расширить круг стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении граждан России, имеющих обычные паспорта», — сообщил чиновник.

Напомним, ранее для поездок в большинство регионов Китая россиянам было необходимо заранее оформлять визу. Безвизовый въезд был возможен лишь в особые административные районы: Гонконг (до 14 дней) и Макао (до 30 дней), а также на остров Хайнань (до 30 дней, но только при прямом перелете). Также с 2023 года возобновлено действие соглашения о безвизовых групповых поездках (от 5 человек).