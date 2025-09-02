Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Поделиться:

Китай вводит безвизовый режим для россиян

Новый порядок въезда вступит в силу 15 сентября и продлится в пробном режиме год.

ESB Professional / Shutterstock

Россияне смогут приехать в Китай без визы на срок до 30 дней. С середины сентября потребуется лишь действующий загранпаспорт для поездки в любую провинцию Китая — от Пекина и Шанхая до Тибета — без необходимости получения визы на срок до 30 дней. Также снимаются ограничения на перемещение по стране во время транзита.

О новом порядке въезда сообщил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь на регулярном брифинге для журналистов. 

«В целях дальнейшего содействия взаимным поездкам граждан КНР и других стран китайская сторона приняла решение расширить круг стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении граждан России, имеющих обычные паспорта», — сообщил чиновник.

Напомним, ранее для поездок в большинство регионов Китая россиянам было необходимо заранее оформлять визу. Безвизовый въезд был возможен лишь в особые административные районы: Гонконг (до 14 дней) и Макао (до 30 дней), а также на остров Хайнань (до 30 дней, но только при прямом перелете). Также с 2023 года возобновлено действие соглашения о безвизовых групповых поездках (от 5 человек).

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: