Мьянма продлила безвизовый режим для российских туристов

Пребывать в стране разрешили до 30 дней. Эти правила посещения страны без визы будут действовать до 30 июня 2026 года.
При этом путешественнику могут отказать во въезде по решению местных иммиграционных служб или органов власти, сообщили в Консульском департаменте МИД России. Также отметили, что в зарубежной стране можно прибывать только 30 дней без возможности продления срока. Если будет нарушение режима, турист заплатит штраф.
Выехать из Мьянмы можно только через аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо. В генконсульстве также добавили, что что в Мьянме россиянам запрещено посещать зоны с ограниченным доступом. Путешественники должны соблюдать действующие в стране законы и регламенты.
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