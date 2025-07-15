Мьянма продлила безвизовый режим для российских туристов

При этом путешественнику могут отказать во въезде по решению местных иммиграционных служб или органов власти, сообщили в Консульском департаменте МИД России. Также отметили, что в зарубежной стране можно прибывать только 30 дней без возможности продления срока. Если будет нарушение режима, турист заплатит штраф.



Выехать из Мьянмы можно только через аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо. В генконсульстве также добавили, что что в Мьянме россиянам запрещено посещать зоны с ограниченным доступом. Путешественники должны соблюдать действующие в стране законы и регламенты.