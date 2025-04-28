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Из Пулково возобновили рейсы во Вьетнам

Полеты в эту страну из Петербурга запустили впервые с марта 2020 года. Город Нячанг станет самым дальним маршрутом из гавани — 8,2 тыс. километров.

Alexey Smyshlyaev / Shutterstock.com

Перелеты будут выполняться раз в 12 дней в рамках программы Pegas Touristik авиакомпанией ИКАР на самолетах Boeing 777-200.

«Нячанг — самый популярный вьетнамский курорт с белоснежными пляжами. Среди главных достопримечательностей — Пагода Лонг Сон с 24-метровой статуей Будды, башни По Нагар, парк Янг Бэй с водопадами и термальными источниками», — говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани Петербурга.

Ранее мы писали о том, что «Победа» возобновила ежедневные рейсы из Петербурга в Минск. 

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