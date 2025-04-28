Из Пулково возобновили рейсы во Вьетнам

Перелеты будут выполняться раз в 12 дней в рамках программы Pegas Touristik авиакомпанией ИКАР на самолетах Boeing 777-200.

«Нячанг — самый популярный вьетнамский курорт с белоснежными пляжами. Среди главных достопримечательностей — Пагода Лонг Сон с 24-метровой статуей Будды, башни По Нагар, парк Янг Бэй с водопадами и термальными источниками», — говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани Петербурга.

Ранее мы писали о том, что «Победа» возобновила ежедневные рейсы из Петербурга в Минск.