Россия сбирается отменить визы с тремя странами в 2025 году

Об этом на полях ПМЭФ сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев, пишет ТАСС. Он отметил, что на высокой стадии подготовки соответствующий проект соглашения с Мьянмой — решение приняли правительства обеих стран.

Следующий этап — встреча глав государств. Предполагается, что она пройдет на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Есть решение правительства на нашем уровне, есть решение правительства Мьянмы. Соответственно, ждем очередную встречу наших лидеров. Я думаю, на ВЭФ соглашение с Мьянмой подпишем», — уточнил он. Также в высокой степени проработки находятся проекты соглашений с Иорданией и Бахрейном.