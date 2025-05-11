18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Поделиться:

Между Петербургом и Венесуэлой могут появиться прямые рейсы

С таким предложением выступил губернатор Александр Беглов. По его словам, прямое авиасообщение позволит увеличить турпоток.

Alexandr Zimovskoy / Shutterstock.com

«Губернатор отметил, что в настоящее время нет прямых рейсов из Северной столицы в Венесуэлу. Прямое регулярное авиасообщение Санкт‑Петербурга с городами Венесуэлы позволит увеличить турпоток», — говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Там также отметили, что в прошлом году Петербург посетили 11,6 млн человек - на 1,1 млн больше, чем в допандемийном 2019 году. При этом почти половина гостей возвращаются в город вновь. Зарубежный турпоток в течение 2024 года вырос в 1,5 раза, в городе побывало 839 тысяч иностранцев.

Ранее мы писали о том, что из Пулково возобновили рейсы во Вьетнам. Полеты в эту страну из Петербурга запустили впервые с марта 2020 года. Город Нячанг станет самым дальним маршрутом из гавани — 8,2 тыс. километров.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: