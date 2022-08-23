Анита Хиппер Официальный представитель Еврокомиссии — о выдаче виз россиянам, цитата по «Интерфакс.Туризм»: Они [государства-члены Европейского союза] должны оценивать каждую заявку на визу в соответствии с мотивацией, учитывая при этом политические аспекты, внутреннюю безопасность или международные отношения. […] Государства-члены должны соблюдать свои международные обязательства, принимая во внимание гуманитарные причины, визы для членов семей, журналистов и диссидентов.

Еврокомиссии Дана Спинант, комментируя слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что введение полного запрета на выдачу виз россиянам является «очень противоречивым предложением», заявила: речь идет о принципе избирательности при выдаче виз. В данном случае необходимо помнить о тех категориях лиц, которым визы должны выдаваться «даже в случаях более ограничительной политики на местном уровне».

«Я также напоминаю вам, что будет дискуссия на уровне министров иностранных дел на неформальном заседании Совета ЕС — Гимнихе — на следующей неделе. Государства-члены и высокий представитель [Жозеп Боррель] обсудят различные перспективы. Как мы неоднократно заявляли, нужно иметь скоординированный подход к этому особому аспекту», — резюмировала Спинант. Заседание пройдет 30 и 31 августа в Праге при участии глав МИД стран ЕС.