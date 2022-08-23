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Страны ЕС должны выдавать визы россиянам с учетом «политических аспектов» и внутренней безопасности, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии

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Страны Евросоюза должны выдавать визы россиянам с учетом «политических аспектов», внутренней безопасности или международных отношений. Такое мнение высказала официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

Shutterstock.com
Анита Хиппер

Официальный представитель Еврокомиссии — о выдаче виз россиянам, цитата по «Интерфакс.Туризм»:

Они [государства-члены Европейского союза] должны оценивать каждую заявку на визу в соответствии с мотивацией, учитывая при этом политические аспекты, внутреннюю безопасность или международные отношения. […] Государства-члены должны соблюдать свои международные обязательства, принимая во внимание гуманитарные причины, визы для членов семей, журналистов и диссидентов.

Еврокомиссии Дана Спинант, комментируя слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что введение полного запрета на выдачу виз россиянам является «очень противоречивым предложением», заявила: речь идет о принципе избирательности при выдаче виз. В данном случае необходимо помнить о тех категориях лиц, которым визы должны выдаваться «даже в случаях более ограничительной политики на местном уровне».

«Я также напоминаю вам, что будет дискуссия на уровне министров иностранных дел на неформальном заседании Совета ЕС — Гимнихе — на следующей неделе. Государства-члены и высокий представитель [Жозеп Боррель] обсудят различные перспективы. Как мы неоднократно заявляли, нужно иметь скоординированный подход к этому особому аспекту», — резюмировала Спинант. Заседание пройдет 30 и 31 августа в Праге при участии глав МИД стран ЕС.

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p>Напомним, ранее Эстония, Латвия и Литва решили приостановить выдачу туристических виз россиянам. Кроме того, соответствующий вопрос обсуждают власти Финляндии, а в Евросоюзе даже планируют внести запрет на визы в новый пакет санкций против России — несмотря на то, что против выступает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. На фоне обсуждения запрета выдачи россиянам шенгенских виз в Сети вспомнили о «молитве о получении визы» — как уверяют пользователи, вполне рабочей. Рассказываем об истории ее появления: в комментариях тех, кому — как утверждается — молитва помогла, а также представителей РПЦ.

 

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