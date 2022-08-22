В Сети есть «молитва о получении визы». Россияне (и не только) утверждают, что она работает

На фоне обсуждения запрета выдачи россиянам шенгенских виз в Сети вспомнили о «молитве о получении визы» — как уверяют пользователи, вполне рабочей. Рассказываем об истории ее появления: в комментариях тех, кому — как утверждается — молитва помогла, а также представителей РПЦ.
Молитва о получении визы еще в 2009 году появилась на сайте православного молитвослова hram-glinskoe.ru, где содержатся «молитвы тщательно структурированные и максимально подробно описанные с целью сохранения и распространения священных текстов». Тогда, 13 лет назад, пользовательница сайта по имени Ирма поделилась (авторская пунктуация и орфография сохранена): «Завтра моя мама Нелли заходит в посольство Австрии для того чтоб ей разрешили приехать ко мне и дали визу так как я живу в загранице. Господи помоги ей и сделай так чтоб она получила визу. Амин. Пожалуйста поддержите в молитве!».
Исполнилась ли просьба Ирмы — не сообщается. Уже позже другие пользователи сайта начали делиться своими историями получения визы, в чем, по их утверждению, помогла именно молитва.
«Недавно была очень напряженная ситуация с получением визы для поездки на международный турнир, выступление по спортивным бальным и латино-американским танцам. Хотя визу оформлял чуть ли не за месяц, до последних часов перед отъездом было непонятно, получу я ее или нет. Молился Спиридону Тримифутскому, Николаю Мир-Ликийских чудотворцу, и по их молитвам получил визу на руки буквально в 9 вечера дня отъезда, а через час уже уходил автобус на Литву. И сам конкурс прошел очень хорошо — привезли для России медали в 3 категориях», — поделился в 2014 году пользователь Андрей (авторская пунктуация и орфография также сохранена).
В 2015 году переехавшая из Киева в Москву Елена Зеленская рассказала о том, что молитва помогла ей получить вид на жительство (комментарий публикуется с сохраненной авторской пунктуацией и орфографией): «Я вышла замуж и живу уже два месяца в Москве. До этого я жила и работала в Киеве. Естественно, возникла необходимость оформлять документы на вид на жительство в ФМС. Ожидания и нервотрепка — это постоянные спутники всех людей, которые обращаются туда. Первая подача документов и отказ. Вторая попытка — и очередь на подачу документов заканчивается за два номера до меня. И тут я взмолилась Святому Спиридону Тримифунтскому. и чудным образом у меня взяли документы!».
Новую жизнь «молитве о получении визы» дало сообщество «Двач», опубликовав 18 августа скриншот с подписью: «Найдена причина, почему ЕС до сих пор не ввел запрет на въезд для россиян». На деле молитва оказалась более функциональной — под заголовком о визах распространяется молитва о прощении забытых грехов Преподобного Варсонофия Великого: «Владыко Господи, поскольку и забыть свои прегрешения есть грех, то я во всем согрешил Тебе, Единому Сердцеведу; Ты и прости мне все по Твоему человеколюбию; тем-то и проявляется великолепие славы Твоей, когда Ты не воздаешь грешникам по делам их, ибо Ты препрославлен во веки. Аминь».
В петербургской митрополии к «молитве за визы», как пишет «Фонтанка», относятся скептически, при этом допуская, что верующие могут обращаться к Богу на своем языке.
Руководитель сектора коммуникаций петербургской митрополии — о «молитве о получении визы», выдержка по «Фонтанке»:
Нет таких специальных молитв «на получение визы». Если они приводятся на каких-то интернет-ресурсах как некие утвержденные Церковью тексты, то такого точно нет. И важно помнить, что молитва — это не магическое заклинание, а разговор с Богом. В православных молитвословах есть общепринятые церковные молитвы и молитвенные правила. У некоторых из них есть авторы — святые отцы прошлых веков. И они, можно сказать, задают высоту планки разговора со Спасителем, Богородицей, небесными силами и святыми.
Молитва охватывает все нужды и самые важные смыслы человеческой жизни. И об этом стоит не забывать, обращаясь к Творцу. Если для человека получение визы является чем-то действительно жизненно важным, он может в своей личной молитве просить об этом своими словами. Духовные люди только советуют к нашим земным прошениям не забывать добавлять, обращаясь к Богу, «но да будет Твоя воля, а не моя».
Напомним, ранее Эстония, Латвия и Литва решили приостановить выдачу туристических виз россиянам. Кроме того, соответствующий вопрос обсуждают власти Финляндии, а в Евросоюзе даже планируют внести запрет на визы в новый пакет санкций против России.
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