В Сети есть «молитва о получении визы». Россияне (и не только) утверждают, что она работает

Молитва о получении визы еще в 2009 году появилась на сайте православного молитвослова hram-glinskoe.ru, где содержатся «молитвы тщательно структурированные и максимально подробно описанные с целью сохранения и распространения священных текстов». Тогда, 13 лет назад, пользовательница сайта по имени Ирма поделилась (авторская пунктуация и орфография сохранена): «Завтра моя мама Нелли заходит в посольство Австрии для того чтоб ей разрешили приехать ко мне и дали визу так как я живу в загранице. Господи помоги ей и сделай так чтоб она получила визу. Амин. Пожалуйста поддержите в молитве!».

Исполнилась ли просьба Ирмы — не сообщается. Уже позже другие пользователи сайта начали делиться своими историями получения визы, в чем, по их утверждению, помогла именно молитва.

«Недавно была очень напряженная ситуация с получением визы для поездки на международный турнир, выступление по спортивным бальным и латино-американским танцам. Хотя визу оформлял чуть ли не за месяц, до последних часов перед отъездом было непонятно, получу я ее или нет. Молился Спиридону Тримифутскому, Николаю Мир-Ликийских чудотворцу, и по их молитвам получил визу на руки буквально в 9 вечера дня отъезда, а через час уже уходил автобус на Литву. И сам конкурс прошел очень хорошо — привезли для России медали в 3 категориях», — поделился в 2014 году пользователь Андрей (авторская пунктуация и орфография также сохранена).

В 2015 году переехавшая из Киева в Москву Елена Зеленская рассказала о том, что молитва помогла ей получить вид на жительство (комментарий публикуется с сохраненной авторской пунктуацией и орфографией): «Я вышла замуж и живу уже два месяца в Москве. До этого я жила и работала в Киеве. Естественно, возникла необходимость оформлять документы на вид на жительство в ФМС. Ожидания и нервотрепка — это постоянные спутники всех людей, которые обращаются туда. Первая подача документов и отказ. Вторая попытка — и очередь на подачу документов заканчивается за два номера до меня. И тут я взмолилась Святому Спиридону Тримифунтскому. и чудным образом у меня взяли документы!».