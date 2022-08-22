Жозеп Боррель выступил против введения полного запрета на выдачу виз россиянам

«Это очень противоречивое предложение. […] Некоторые страны уже приняли определенные меры в этой связи, другие не собираются это поддерживать. Я думаю, что запретить въезд всем россиянам — нехорошая идея. Нам надо действовать более выборочно», — заявил Боррель в ходе выступления на международной конференции в Испании.

По мнению Борреля, разрешать въезд на территорию Евросоюза не стоит крупным российским бизнесменам. Одновременно с этим «есть много россиян, которые хотят покинуть страну, которые не готовы там находиться в такой ситуации»: «Мы не можем закрывать дверь перед такими россиянами, я не думаю, что это хорошая идея».

Ранее сегодня Польша выступила с требованием ко всем странам Евросоюза прекратить выдачу виз россиянам. «Мы ограничили выдачу виз только гуманитарными ситуациями, там, где есть карты поляка, где есть члены семей. Это узкая группа. Мы ограничили выдачу виз примерно на 80%», — заявил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк, отметив, что такая ограничительная политика прекращения выдачи туристических виз должна быть введена на уровне ЕС.

Напомним, ранее Эстония, Латвия и Литва решили приостановить выдачу туристических виз россиянам. Кроме того, соответствующий вопрос обсуждают власти Финляндии, а в Евросоюзе даже планируют внести запрет на визы в новый пакет санкций против России. На фоне обсуждения запрета выдачи россиянам шенгенских виз в Сети вспомнили о «молитве о получении визы» — как уверяют пользователи, вполне рабочей. Рассказываем об истории ее появления: в комментариях тех, кому — как утверждается — молитва помогла, а также представителей РПЦ.