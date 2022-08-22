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Какие европейские страны поддержали запрет на выдачу виз для россиян, а какие выступили против? Список

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Ряд европейских стран, в том числе Эстония, Латвия и Литва, приостановили выдачу виз россиянам. Кто еще поддержал запрет, а кто выступил против — публикуем список.

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Согласно списку, который приводит РБК, уже приостановили выдачу виз:

  • Эстония;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Дания;
  • Бельгия;
  • Польша;
  • Чехия;
  • Словакия.

Поддержали запрет на выдачу виз для россиян:

  • Польша;
  • Чехия;
  • Словакия;
  • Финляндия;
  • Дания;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Эстония;
  • Бельгия;
  • Швеция.

Выступили против запрета на выдачу виз для россиян:

  • Германия;
  • Нидерланды;
  • Франция;
  • Греция;
  • Кипр;
  • Португалия.

Никак не высказывались о визовой ситуации:

  • Испания;
  • Италия;
  • Венгрия;
  • Австрия;
  • Словения;
  • Люксембург;
  • Мальта;
  • Болгария (является страной-членом ЕС вне Шенгенской зоны);
  • Румыния (является страной-членом ЕС вне Шенгенской зоны);
  • Хорватия (является страной-членом ЕС вне Шенгенской зоны);
  • Ирландия (является страной-членом ЕС вне Шенгенской зоны);
  • Норвегия (не является страной-членом ЕС, но входит в Шенгенскую зону);
  • Лихтенштейн (не является страной-членом ЕС, но входит в Шенгенскую зону);
  • Исландия (не является страной-членом ЕС, но входит в Шенгенскую зону);
  • Швейцария (не является страной-членом ЕС, но входит в Шенгенскую зону).

В ЕС обсуждают запрет на выдачу шенгена россиянам. Такое действительно возможно? А что будет с уже выданными визами?

Напомним, ранее Эстония, Латвия и Литва решили приостановить выдачу туристических виз россиянам. Кроме того, соответствующий вопрос обсуждают власти Финляндии, а в Евросоюзе даже планируют внести запрет на визы в новый пакет санкций против России — несмотря на то, что против выступает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. На фоне обсуждения запрета выдачи россиянам шенгенских виз в Сети вспомнили о «молитве о получении визы» — как уверяют пользователи, вполне рабочей. Рассказываем об истории ее появления: в комментариях тех, кому — как утверждается — молитва помогла, а также представителей РПЦ.

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