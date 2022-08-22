Какие европейские страны поддержали запрет на выдачу виз для россиян, а какие выступили против? Список

Ряд европейских стран, в том числе Эстония, Латвия и Литва, приостановили выдачу виз россиянам. Кто еще поддержал запрет, а кто выступил против — публикуем список.
Согласно списку, который приводит РБК, уже приостановили выдачу виз:
- Эстония;
- Латвия;
- Литва;
- Дания;
- Бельгия;
- Польша;
- Чехия;
- Словакия.
Поддержали запрет на выдачу виз для россиян:
- Польша;
- Чехия;
- Словакия;
- Финляндия;
- Дания;
- Латвия;
- Литва;
- Эстония;
- Бельгия;
- Швеция.
Выступили против запрета на выдачу виз для россиян:
- Германия;
- Нидерланды;
- Франция;
- Греция;
- Кипр;
- Португалия.
Никак не высказывались о визовой ситуации:
- Испания;
- Италия;
- Венгрия;
- Австрия;
- Словения;
- Люксембург;
- Мальта;
- Болгария (является страной-членом ЕС вне Шенгенской зоны);
- Румыния (является страной-членом ЕС вне Шенгенской зоны);
- Хорватия (является страной-членом ЕС вне Шенгенской зоны);
- Ирландия (является страной-членом ЕС вне Шенгенской зоны);
- Норвегия (не является страной-членом ЕС, но входит в Шенгенскую зону);
- Лихтенштейн (не является страной-членом ЕС, но входит в Шенгенскую зону);
- Исландия (не является страной-членом ЕС, но входит в Шенгенскую зону);
- Швейцария (не является страной-членом ЕС, но входит в Шенгенскую зону).
Напомним, ранее Эстония, Латвия и Литва решили приостановить выдачу туристических виз россиянам. Кроме того, соответствующий вопрос обсуждают власти Финляндии, а в Евросоюзе даже планируют внести запрет на визы в новый пакет санкций против России — несмотря на то, что против выступает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. На фоне обсуждения запрета выдачи россиянам шенгенских виз в Сети вспомнили о «молитве о получении визы» — как уверяют пользователи, вполне рабочей. Рассказываем об истории ее появления: в комментариях тех, кому — как утверждается — молитва помогла, а также представителей РПЦ.
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