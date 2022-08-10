В ЕС обсуждают запрет выдачи шенгенских виз россиянам. Ограничение может войти в седьмой пакет санкций

«Принципиально в ЕС мы находимся в процессе обсуждений, как... должен выглядеть седьмой пакет санкций, какие компоненты могут в нем содержаться. И в том играют роль поднятые вами вопросы. По этому поводу пока нет единой позиции, также и со стороны федерального правительства, как относиться к этому», — сказал Хебештрайт.

Представитель правительства ФРГ добавил, что Германия приняла этот вопрос к сведению, но возможные результаты пока не оцениваются. Отмечается, что пока страны ЕС пока не комментируют ход обсуждения новых ограничений.

Также министр по вопросам интеграции и миграции Швеции Андерс Игеман не исключает вероятность, что ЕС может прекратить выдавать визы жителям России, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ТТ.

«Сейчас нам нужно серьезно подумать, будем ли мы увеличивать спектр санкций и менять визовый режим ЕС. Мы можем обсудить это в соответствующих рабочих группах и потом, возможно, на встрече министров, тогда мы посмотрим, что у нас получится», — сказал министр.

Игеман также подчеркнул, что прекращение всех обменов с Россией может получить негативные последствия. Высказывались предупреждения, что санкции против простых граждан могут увеличить поддержку действий правительства РФ в отношении Украины, а не уменьшить ее.

Ранее Эстония, Латвия и Литва решили приостановить выдачу туристических виз россиянам. В Финляндии этот вопрос еще обсуждается. Игеман считает, что национальное решение о приостановке выдачи виз зависит от того, как будет развиваться дискуссия внутри ЕС.

Напомним, Финляндия собирается ввести ограничения на транзитный туризм в Европу с выданными финскими дипломатическими представительствами шенгенскими визами. Об этом заявил глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер.