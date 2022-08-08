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Финляндия собирается ограничить транзитный туризм в Европу для россиян

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Финляндия собирается ввести ограничения на транзитный туризм в Европу с выданными финскими дипломатическими представительствами шенгенскими визами. Об этом заявил глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер в интервью телекомпании Yle.

Shutterstock.com

«Мы будем реагировать, если люди действительно начнут ездить в другие страны по шенгенским визам, выданным Финляндией», — заявил он.

Как сообщил Юсси Таннер, министерство учитывает, что «некоторые российские путешественники используют Финляндию только как транзитную страну на пути к средиземноморским курортам».

Глава консульской службы отметил, что россиянам, которые использовали финские визы только в качестве транзита, могут отказать в выдаче новых документов. Таннер подчеркнул, что МИД уже ограничивает возможность записи на прием для получения визы и в будущем может увеличить срок рассмотрения заявлений.

Напомним, более половины всех жителей Финляндии высказались за прекращение выдачи туристических виз россиянам, против — 24% граждан страны, затруднились с ответом 18%. Больше всего выступивших за прекращение среди женщин, молодежи в возрасте 25-34 лет.

В ЕС обсуждают запрет на выдачу шенгена россиянам. Такое действительно возможно? А что будет с уже выданными визами?

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