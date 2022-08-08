Финляндия собирается ограничить транзитный туризм в Европу для россиян

«Мы будем реагировать, если люди действительно начнут ездить в другие страны по шенгенским визам, выданным Финляндией», — заявил он.

Как сообщил Юсси Таннер, министерство учитывает, что «некоторые российские путешественники используют Финляндию только как транзитную страну на пути к средиземноморским курортам».

Глава консульской службы отметил, что россиянам, которые использовали финские визы только в качестве транзита, могут отказать в выдаче новых документов. Таннер подчеркнул, что МИД уже ограничивает возможность записи на прием для получения визы и в будущем может увеличить срок рассмотрения заявлений.

Напомним, более половины всех жителей Финляндии высказались за прекращение выдачи туристических виз россиянам, против — 24% граждан страны, затруднились с ответом 18%. Больше всего выступивших за прекращение среди женщин, молодежи в возрасте 25-34 лет.