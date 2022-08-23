Финляндия замедлила выдачу туристических виз россиянам

«Буду откровенна: мы замедляем выдачу виз, чтобы они выдавались не так [быстро], как раньше», — заявила Марин на координационной встрече с руководителями финских дипломатических миссий в Хельсинки. По ее словам, «поток туристов — это проблема, которую необходимо решить».

О том, что власти Финляндии обсуждают внедрение нового механизма выдачи россиянам туристических виз, который замедлит получение документов, 13 августа рассказал глава финского МИДа Пекка Хаависто. Тогда предполагалось, что для подачи документов туристические визы могут отвести только один день на неделе.

«На практике это может означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим основаниям», — отмечал Хаависто.