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СМИ: правительство РФ не отказывается от планов открыть границу с Финляндией и Эстонией

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Правительство России не отказалось от планов снять ограничения на пересечение сухопутной границы. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Есть вероятность, что Финляндию и Эстонию разрешат посещать всем желающим.

Shutterstock.com

Распоряжения правительства Российской Федерации, которые запрещали въезд в страну для иностранцев и ограничивали движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через Государственную границу РФ «будут признаны утратившими силу».

«Соответствующий документ будет опубликован дополнительно в срок до 15 июля», — прокомментировали изданию в оперштабе.

Напомним, с 30 июня правительство Финляндии сняло коронавирусные ограничения на въезд для иностранных туристов, в том числе и из России. Также Финляндия отменила ограничения на прием визовых заявлений от россиян с 1 июля. Об этом сообщается на сайте Генконсульства Финляндии в Петербурге.

Автобусный оператор Lux Express увеличит количество рейсов, которые будут курсировать между Петербургом и Хельсинки. С 8 июля компания добавит ночное отправление из Хельсинки.

А 4 июля стало известно, что ограничения на пересечение российской границы отменяются с середины июля. Соответствующее решение принято оперштабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Также сообщалось, что финская железнодорожная компания VR не станет возобновлять рейсы поездов Allegro между Петербургом и Хельсинки несмотря на отмену ограничений на пересечение границы.

РФ отменяет ограничения на пересечение границ. Что это значит? Когда снова можно ехать в Финляндию и Эстонию? На чем?

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