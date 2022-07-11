СМИ: правительство РФ не отказывается от планов открыть границу с Финляндией и Эстонией

Распоряжения правительства Российской Федерации, которые запрещали въезд в страну для иностранцев и ограничивали движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через Государственную границу РФ «будут признаны утратившими силу».

«Соответствующий документ будет опубликован дополнительно в срок до 15 июля», — прокомментировали изданию в оперштабе.

Напомним, с 30 июня правительство Финляндии сняло коронавирусные ограничения на въезд для иностранных туристов, в том числе и из России. Также Финляндия отменила ограничения на прием визовых заявлений от россиян с 1 июля. Об этом сообщается на сайте Генконсульства Финляндии в Петербурге.

Автобусный оператор Lux Express увеличит количество рейсов, которые будут курсировать между Петербургом и Хельсинки. С 8 июля компания добавит ночное отправление из Хельсинки.

А 4 июля стало известно, что ограничения на пересечение российской границы отменяются с середины июля. Соответствующее решение принято оперштабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Также сообщалось, что финская железнодорожная компания VR не станет возобновлять рейсы поездов Allegro между Петербургом и Хельсинки несмотря на отмену ограничений на пересечение границы.