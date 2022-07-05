Поезда Allegro между Петербургом и Хельсинки запускать не будут. Даже после отмены коронавирусных ограничений

«В настоящее время VR не планирует возобновлять движение поездов Allegro. Снятие этих ограничений не повлияет на приостановку обслуживания Allegro», — сообщили в компании.

Напомним, с 30 июня правительство Финляндии сняло коронавирусные ограничения на въезд для иностранных туристов, в том числе и из России. Также Финляндия отменила ограничения на прием визовых заявлений от россиян с 1 июля. Об этом сообщается на сайте Генконсульства Финляндии в Петербурге.

Автобусный оператор Lux Express увеличит количество рейсов, которые будут курсировать между Петербургом и Хельсинки. С 8 июля компания добавит ночное отправление из Хельсинки.

А 4 июля стало известно, что ограничения на пересечение российской границы отменяются с середины июля. Соответствующее решение принято оперштабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.