Компания Siemens больше не будет обслуживать «Сапсаны» и «Ласточки». Что это значит? Поезда перестанут ходить? Цены вырастут?

Немецкий концерт Siemens уходит с российского железнодорожного рынка. Еще в конце марта стало известно, что компания не будет поставлять в Россию новые поезда «Сапсан», а 12 мая было объявлено о разрыве контрактов на сервисное обслуживание как «Сапсанов», так и «Ласточек». Что это будет значит для пассажиров и развития железных дорог в стране? Поезда станут менее безопасными? РЖД вынуждена будет отказаться от немецких разработок? Или просто произойдет переориентация на китайских производителей. Объясняет Александр Поликарпов, управляющий партнер ROLLINGSTOCK Agency.
Какое будущее ждет «Сапсаны» и «Ласточки» после ухода Siemens?
В России работают 19 10-вагонных поездов «Сапсан» и более 250 «Ласточек» (1,4 тыс. вагонов), эти составы останутся в России и будет продолжена их эксплуатация. Однако стоит болезненный вопрос с обслуживанием и ремонтом этих поездов.
«Сапсаны» ранее обслуживал Siemens, теперь РЖД будет обслуживать их самостоятельно. На первом этапе нужно сохранить профильных уникальных специалистов, для этого была создана компания ООО «ВСМ Две столицы», в которую активно переходят бывшие сотрудники Siemens. Но существенные вызовы сохраняются. Так, еще не налажены каналы получения импортных комплектующих, расходных материалов. Будет отрезан доступ к информационным системам немецкого концерна, может отсутствовать отдельная ремонтная документация. В результате, обычные типовые операции могут становиться серьезными и сложными задачами.
С «Ласточками» ситуация лучше. Более 200 поездов было сделано в России на площадке «Уральских локомотивов» (совместное предприятие Siemens и российской Группы «Синара»), была достигнута высокая степень локализации продукции. Следовательно, проще обеспечить обслуживание с высоким уровнем качества, хотя нам все равно потребуется параллельный импорт (ввоз в страну без согласия правообладателей) ряда узлов и комплектующих.
Поезда не станут менее безопасными. Если будут такие риски, то состав просто не подадут под посадку пассажиров. Однако, скорее всего вырастет число мелких технических поломок и расписание будет чаще сбиваться.
Что делать в сложившейся ситуации?
Для решения проблемы импорта комплектующих необходимо создание новых производств и реальное импортозамещение, а не только отверточная сборка и прикручивание «шильдиков». Железнодорожное машиностроение России — одна из немногих отраслей, где сохранилась конструкторская школа и создается современная продукция, поэтому шансы на решение проблем довольно высокие.
В каждой стране своя уникальная железнодорожная система. Даже одна линейка поездов сильно отличается: так, поезда модели Velaro («Сапсан» — это Velaro Rus), эксплуатируемые в Германии и России, похоже только внешне, а внутри имеют существенные различия в компонентной базе. Поэтому процесс поиска и замены иностранных комплектующих будет длительным и сложным, ведь даже схожие азиатские аналоги потребуются адаптации под российские условия. Пока будет идти этот процесс некоторые составы будут разбираться на запчасти для обеспечения функционирования остальных, в связи с чем нас ждет снижение частоты движения «Сапсанов» и, опять таки, корректировка их расписания.
Вырастут ли цены на билеты?
Укрепление рубля немного нивелирует рост прямых расходов, связанных с удорожанием логистики, новыми поставщиками и инфляцией. Возможно, получение неустойки от Siemens за разрыв договорных отношений. Но стоит готовится к росту стоимости билетов, ведь расходная часть вырастет довольно сильно.
А новые скоростные маршруты будут?
Развитие скоростного железнодорожного транспорта в России продолжится, но с другим технологическим партнером. Под российские требования к новой высокоскоростной магистрали (ВСМ) не существует готового поезда в мире. Еще на этапе подготовки документов было понятно, что будет разработана новая техника. Siemens совместно с «Синарой» уже приступили к его созданию, интеллектуальные права принадлежат российской стороне.
Сейчас произойдет ожидаемый разворот на восток. Азиатские компании уже пытались войти в проект российской ВСМ, и с большим трудом Siemens удалось вытеснить Китай несколько лет назад. В настоящее время CRRC (китайский производитель) — это мировой лидер по выпуску высокоскоростных поездов, причем внутренний спрос на новые поезда у них скоро начнет снижаться в связи с завершением программы развития высокоскоростных железных дорог.
Китайские производители стремятся выйти на внешний рынок, но пока не очень успешно. Большинство стран стараются их на свои внутренние рынки не пустить. Россия также не пускала к себе китайских производителей, предпочитая более надежных западных партнеров и защищая своих игроков. Сейчас нам не оставили вариантов, мы будем сотрудничать с Китаем. Путь предстоит непростой — китайская бизнес-модель предусматривает полную «китаизацию» проекта, включая даже строителей. Россия же хочет создать ВСМ на базе своих ресурсов и производств, но с привлечением технических и интеллектуальных спонсоров. Наработки и опыт, полученные при совместной работе с Siemens, также будут использованы в новом проекте.
Если же говорить об уже ставших нам привычных поездах, в апреле этого года РЖД подтвердило заказ на 140 вагонов электропоезда «Ласточка» и данный заказ «Синара» реализует. А вот новых «Сапсанов», к сожалению, больше не будет, эти поезда только импортировались. То есть новые «Ласточки» будут, а «Сапсаны» — нет, если, конечно, Siemens не вернется в Россию. Впрочем, «Сапсаны» работают на направлениях Москва-Санкт-Петербург и Санкт-Петербург-Нижний Новгород, и не планировалось расширение географии их использования. На новых скоростных пассажирских железнодорожных сервисах у нас используются как раз «Ласточки», в России на ТВЗ также производят вагоны локомотивной тяги со скорость до 200 км/ч. Поэтому мы вполне можем увидеть новые скоростные железнодорожные сервисы.
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