Компания Siemens больше не будет обслуживать «Сапсаны» и «Ласточки». Что это значит? Поезда перестанут ходить? Цены вырастут?

Какое будущее ждет «Сапсаны» и «Ласточки» после ухода Siemens?

В России работают 19 10-вагонных поездов «Сапсан» и более 250 «Ласточек» (1,4 тыс. вагонов), эти составы останутся в России и будет продолжена их эксплуатация. Однако стоит болезненный вопрос с обслуживанием и ремонтом этих поездов.

«Сапсаны» ранее обслуживал Siemens, теперь РЖД будет обслуживать их самостоятельно. На первом этапе нужно сохранить профильных уникальных специалистов, для этого была создана компания ООО «ВСМ Две столицы», в которую активно переходят бывшие сотрудники Siemens. Но существенные вызовы сохраняются. Так, еще не налажены каналы получения импортных комплектующих, расходных материалов. Будет отрезан доступ к информационным системам немецкого концерна, может отсутствовать отдельная ремонтная документация. В результате, обычные типовые операции могут становиться серьезными и сложными задачами.

С «Ласточками» ситуация лучше. Более 200 поездов было сделано в России на площадке «Уральских локомотивов» (совместное предприятие Siemens и российской Группы «Синара»), была достигнута высокая степень локализации продукции. Следовательно, проще обеспечить обслуживание с высоким уровнем качества, хотя нам все равно потребуется параллельный импорт (ввоз в страну без согласия правообладателей) ряда узлов и комплектующих.

Поезда не станут менее безопасными. Если будут такие риски, то состав просто не подадут под посадку пассажиров. Однако, скорее всего вырастет число мелких технических поломок и расписание будет чаще сбиваться.