Siemens не будет поставлять новые поезда «Сапсан» в Россию

«Мы считаем, что вне зависимости от того, как будет складываться ситуация, мы до лета постараемся к Санкт-Петербургскому форуму, запустить новый подвижной состав. Но нас уведомили, что на данный момент контракт приостанавливается по покупке "Сапсанов"», — заявил глава РЖД.

Речь идет о контракте от 2019 года. По нему немецкая сторона должна была предоставить 13 новых поездов «Сапсан» на общую сумму 1,1 миллиарда евро. Поставка электропоездов должна была проводиться по графику, первую партию планировали отправить в 2022 году.

«Есть разные поставщики, которые ведут себя по-разному. У нас есть Siemens по "Сапсанам", до последнего мы вели переговоры, и они искали варианты, как четко, вычитывая санкции, они могли бы продолжать действовать. На сегодняшний момент, договор об обслуживании действует», — добавил Белозеров.