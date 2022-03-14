В России не на чем будет летать? Запад забирает самолеты? Рейсов станет меньше? Билеты подорожают?

Российская авиация на пороге системного кризиса, который ставит под вопрос существование отрасли в привычном для нас виде. Мало того, что многие страны закрыли свое небо для российских авиакомпаний, санкции ударили также по флоту отечественных перевозчиков. Своих гражданских самолетов в РФ производится очень мало, а поставки новой зарубежной техники стали практически невозможны. Также от России требуют вернуть несколько сот арендованных лайнеров, которые сейчас используются в стране (российские власти даже приняли закон, позволяющий регистрировать права собственности на такие суда). Превратится ли вновь билет на самолет в роскошь? Сколько будет стоить перелет и почему в будущем могут исчезнуть прямые рейсы на Дальний Восток? Разбираемся в нашем материале вместе с главным экспертом Центра экономики транспорта НИУ ВШЭ Федором Борисовым.
Что случилось?
С начала специальной военной операции на территории Украины российские авиаторы столкнулись с чередой санкций. Так, в конце февраля страны ЕС и Канада закрыли свое воздушное пространство для отечественных авиакомпаний (в начале марта к запрету присоединились США, а на днях Великобритания и вовсе приравняла заход любого российского суда в воздушное пространство страны к преступлению).
Еще одним ударом стал запрет на поставку самолетов Airbus и запчастей к ним (по некоторым данным машины этого производителя обслуживают 40% всего пассажиропотока в стране). Позднее об уходе из России сообщили лидер мирового авиастроения Boeing и бразильская компания Embraer, также входящая в ТОП-5 крупнейших авиастроительных компаний на планете.
Наконец, санкции затронули парк воздушных судов, который уже эксплуатируют российские авиакомпании. Значительная часть бортов не принадлежит им, а взята в аренду (лизинг) у зарубежных партнеров, которые теперь требуют вернуть самолеты. Также у компаний из-за санкций возникли проблемы со страхованием своих машин у зарубежных страховщиков. А управление гражданской авиации Бермуд, где зарегистрировано свыше 700 бортов, используемых перевозчиками из РФ, лишило эти самолеты сертификатов летной годности. Формально без этих документов эксплуатировать машины нельзя.
Почему отменили зарубежные рейсы?
Российские авиационные власти опасаются, что самолеты отечественных авиакомпаний будут задерживаться и арестовываться по требованиям лизингодателей. Известно о трех подобных инцидентах: Boeing-737 «Победы» задержали в Стамбуле, у Airbus 321 авиакомпании S7 возникли проблемы в Ереване, а Boeing 777, используемый Nordwind, застрял в Мексике.
Формально санкции могут коснуться более чем половины гражданских самолетов в России. На этом фоне Росавиация рекомендовала перевозчикам, у которых есть борты, зарегистрированные в иностранных реестрах (таких машин в России около 700) остановить полеты за рубеж.
Говорят зарубежные самолеты хотят национализировать? Зачем?
Несмотря на то, что взятые в лизинг самолеты пока не собираются выпускать за рубеж, для их использования внутри страны тоже нужны какие-то юридические основания. Как пишет The Bell, сейчас обсуждается несколько вариантов. Национализация является самым мягким, ведь владельцам бортов должны будут выплатить компенсацию. А вот если продолжать использование самолетов фактически нелегально, то это может только усугубить проблемы и еще сильнее испортить отношения российских авиакомпаний с зарубежными производителями и лизингодателями.
«Удержанию парка в России альтернативы нет, — соглашается главный эксперт Центра экономики транспорта НИУ ВШЭ Федор Борисов, — для эксплуатации этих самолетов нужна юридическая основа. Без нее действовать невозможно, а без самолетов невозможно обеспечить связность территорий внутри страны».
UPD: в понедельник, 14 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ, закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у компаний РФ.
То есть можно просто национализировать самолеты и продолжать их использовать?
Не совсем. Самолетам необходимо постоянное обслуживание, плановый и внеплановый ремонт. Это вопрос безопасности. Однако многие авиапроизводители остановили поставки запчастей в Россию. Без этих деталей долго эксплуатировать национализированные машины все равно не получится. Так, «Уральские авиалинии» сообщили, что смогут эксплуатировать самолеты в нормальном режиме «месяца два-три».
Какое-то время сломавшиеся самолеты можно будет разбирать на детали для других машин, но и это глобально не решит проблемы. В какой-то момент возможности «каннибализирования» одних машин другими закончатся.
«Отчасти проблему можно было бы решить за счет вторичного рынка запчастей в третьих странах, — говорит Федор Борисов, — но это должны быть поставщики, которые не боятся рисков. Иран жил в условиях санкций много лет, но, во-первых, наш авиационный парк много больше, а во-вторых, как раз Россия помогала Исламской республике разбираться с санкциями».
А почему просто не использовать российские самолеты?
Их очень мало. Так, объем выпуска разрабатывавшихся еще в Советском Союзе самолетов Ту-204 и Ил-96 исчисляется единицами в год. «Наладить сейчас выпуск большого количества этих машин сейчас невозможно. Самолет — не спички, его крупносерийное производство является серьезной задачей, которая требует массы ресурсов, времени и высококвалифицированных специалистов, которых надо готовить», — объясняет Федор Борисов.
Современный российский самолет Sukhoi Superjet 100 собирается в том числе и из иностранных деталей, поэтому запрет на поставку авиадеталей затронет его выпуск. Это же касается и нового самолета МС-21, серийный выпуск которого пока и вовсе не налажен. «Выпуск авиационного оборудования в России требует времени и заводского оборудования, выпуск которого тоже надо сперва наладить в России. По некоторым позициям придется локализовывать всю цепочку поставки от самого начала до конца», — объясняет Федор Борисов.
Как все это скажется на пассажирах?
Скорее всего, это приведет к существенному уменьшению количества рейсов. Если ситуацию не удастся изменить, то из расписания российских аэропортов могут исчезнуть целые направления, предполагают эксперты.
«Тема зарубежных полетов просто не актуальна и совершенно не понятно, когда таковой станет, — полагает Федор Борисов, — а если говорить про внутренние перевозки, то на фоне сокращения количества самолетов приоритет будет отдаваться дальним перелетам и, возможно, туристическим. То есть в перспективе (не ближайшей, но обозримой) можно не ждать рейсов Петербург — Москва или их количество будет сведено к минимуму. Приоритет будет отдаваться направлениям Москва — Новосибирск, или Норильск — Красноярск, где нет поездов или путь по железной дороге слишком длинный».
При этом дефицит широкофюзеляжных самолетов (основную массу которых производят Airbus и Boeing) может привести к тому, что из расписания пропадут прямые рейсы из Москвы или Петербурга на Дальний Восток. Если проблема не будет решена, то через некоторое время такие перелеты придется выполнять на среднемагистральных самолетах с промежуточными посадками.
А что будет с ценами?
Скорее всего, они вырастут. Этому будет способствовать рост цен на топливо, инфляция, проблемы с обслуживанием самолетов и уменьшение конкуренции. Однако падение доходов населения может привести и к серьезному снижению спроса на перелеты.
«Ситуации, когда авиация соревновалась с поездами по некоторым направлениям, больше не будет. По крайней мере до тех пор, пока вопрос парка не будет фундаментально решен. На каком уровне сбалансируется цена, и будут ли ее устанавливать административно, сказать сложно. Регуляторные решения не предсказываются, они просто принимаются или нет», — заключает Федор Борисов.