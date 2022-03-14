В России не на чем будет летать? Запад забирает самолеты? Рейсов станет меньше? Билеты подорожают?

Что случилось?

С начала специальной военной операции на территории Украины российские авиаторы столкнулись с чередой санкций. Так, в конце февраля страны ЕС и Канада закрыли свое воздушное пространство для отечественных авиакомпаний (в начале марта к запрету присоединились США, а на днях Великобритания и вовсе приравняла заход любого российского суда в воздушное пространство страны к преступлению).

Еще одним ударом стал запрет на поставку самолетов Airbus и запчастей к ним (по некоторым данным машины этого производителя обслуживают 40% всего пассажиропотока в стране). Позднее об уходе из России сообщили лидер мирового авиастроения Boeing и бразильская компания Embraer, также входящая в ТОП-5 крупнейших авиастроительных компаний на планете.

Наконец, санкции затронули парк воздушных судов, который уже эксплуатируют российские авиакомпании. Значительная часть бортов не принадлежит им, а взята в аренду (лизинг) у зарубежных партнеров, которые теперь требуют вернуть самолеты. Также у компаний из-за санкций возникли проблемы со страхованием своих машин у зарубежных страховщиков. А управление гражданской авиации Бермуд, где зарегистрировано свыше 700 бортов, используемых перевозчиками из РФ, лишило эти самолеты сертификатов летной годности. Формально без этих документов эксплуатировать машины нельзя.