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В России не на чем будет летать? Запад забирает самолеты? Рейсов станет меньше? Билеты подорожают?

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Российская авиация на пороге системного кризиса, который ставит под вопрос существование отрасли в привычном для нас виде. Мало того, что многие страны закрыли свое небо для российских авиакомпаний, санкции ударили также по флоту отечественных перевозчиков. Своих гражданских самолетов в РФ производится очень мало, а поставки новой зарубежной техники стали практически невозможны. Также от России требуют вернуть несколько сот арендованных лайнеров, которые сейчас используются в стране (российские власти даже приняли закон, позволяющий регистрировать права собственности на такие суда). Превратится ли вновь билет на самолет в роскошь? Сколько будет стоить перелет и почему в будущем могут исчезнуть прямые рейсы на Дальний Восток? Разбираемся в нашем материале вместе с главным экспертом Центра экономики транспорта НИУ ВШЭ Федором Борисовым.

Tiviland / Shutterstock

Что случилось?

С начала специальной военной операции на территории Украины российские авиаторы столкнулись с чередой санкций. Так, в конце февраля страны ЕС и Канада закрыли свое воздушное пространство для отечественных авиакомпаний (в начале марта к запрету присоединились США, а на днях Великобритания и вовсе приравняла заход любого российского суда в воздушное пространство страны к преступлению).

Еще одним ударом стал запрет на поставку самолетов Airbus и запчастей к ним (по некоторым данным машины этого производителя обслуживают 40% всего пассажиропотока в стране). Позднее об уходе из России сообщили лидер мирового авиастроения Boeing и бразильская компания Embraer, также входящая в ТОП-5 крупнейших авиастроительных компаний на планете.

Наконец, санкции  затронули парк воздушных судов, который уже эксплуатируют российские авиакомпании. Значительная часть бортов не принадлежит им, а взята в аренду (лизинг) у зарубежных партнеров, которые теперь требуют вернуть самолеты. Также у компаний из-за санкций возникли проблемы со страхованием своих машин у зарубежных страховщиков. А управление гражданской авиации Бермуд, где зарегистрировано свыше 700 бортов, используемых перевозчиками из РФ, лишило эти самолеты сертификатов летной годности. Формально без этих документов эксплуатировать машины нельзя. 

Tiviland / Shutterstock

Почему отменили зарубежные рейсы?

Российские авиационные власти опасаются, что самолеты отечественных авиакомпаний будут задерживаться и арестовываться по требованиям лизингодателей. Известно о трех подобных инцидентах: Boeing-737 «Победы» задержали в Стамбуле, у Airbus 321 авиакомпании S7 возникли проблемы в Ереване, а Boeing 777, используемый Nordwind, застрял в Мексике.

Формально санкции могут коснуться более чем половины гражданских самолетов в России. На этом фоне Росавиация рекомендовала перевозчикам, у которых есть борты, зарегистрированные в иностранных реестрах (таких машин в России около 700) остановить полеты за рубеж.

Из-за отмены воздушного сообщения я не могу вернуться в Россию. Что делать в такой ситуации? Инструкция

Говорят зарубежные самолеты хотят национализировать? Зачем?

Несмотря на то, что взятые в лизинг самолеты пока не собираются выпускать за рубеж, для их использования внутри страны тоже нужны какие-то юридические основания. Как пишет The Bell, сейчас обсуждается несколько вариантов. Национализация является самым мягким, ведь владельцам бортов должны будут выплатить компенсацию. А вот если продолжать использование самолетов фактически нелегально, то это может только усугубить проблемы и еще сильнее испортить отношения российских авиакомпаний с зарубежными производителями и лизингодателями.

«Удержанию парка в России альтернативы нет, — соглашается главный эксперт Центра экономики транспорта НИУ ВШЭ Федор Борисов, — для эксплуатации этих самолетов нужна юридическая основа. Без нее действовать невозможно, а без самолетов невозможно обеспечить связность территорий внутри страны».

UPD: в понедельник, 14 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ, закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у компаний РФ.

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То есть можно просто национализировать самолеты и продолжать их использовать?

Не совсем. Самолетам необходимо постоянное обслуживание, плановый и внеплановый ремонт. Это вопрос безопасности. Однако многие авиапроизводители остановили поставки запчастей в Россию. Без этих деталей долго эксплуатировать национализированные машины все равно не получится. Так, «Уральские авиалинии» сообщили, что смогут эксплуатировать самолеты в нормальном режиме «месяца два-три».

Какое-то время сломавшиеся самолеты можно будет разбирать на детали для других машин, но и это глобально не решит проблемы. В какой-то момент возможности «каннибализирования» одних машин другими закончатся.

«Отчасти проблему можно было бы решить за счет вторичного рынка запчастей в третьих странах, — говорит Федор Борисов, — но это должны быть поставщики, которые не боятся рисков. Иран жил в условиях санкций много лет, но, во-первых, наш авиационный парк много больше, а во-вторых, как раз Россия помогала Исламской республике разбираться с санкциями».

Tiviland / Shutterstock

А почему просто не использовать российские самолеты?

Их очень мало. Так, объем выпуска разрабатывавшихся еще в Советском Союзе самолетов Ту-204 и Ил-96 исчисляется единицами в год. «Наладить сейчас выпуск большого количества этих машин сейчас невозможно. Самолет — не спички, его крупносерийное производство является серьезной задачей, которая требует массы ресурсов, времени и высококвалифицированных специалистов, которых надо готовить», — объясняет Федор Борисов.

Современный российский самолет Sukhoi Superjet 100 собирается в том числе и из иностранных деталей, поэтому запрет на поставку авиадеталей затронет его выпуск. Это же касается и нового самолета МС-21, серийный выпуск которого пока и вовсе не налажен. «Выпуск авиационного оборудования в России требует времени и заводского оборудования, выпуск которого тоже надо сперва наладить в России. По некоторым позициям придется локализовывать всю цепочку поставки от самого начала до конца», — объясняет Федор Борисов.

Tiviland / Shutterstock

Как все это скажется на пассажирах?

Скорее всего, это приведет к существенному уменьшению количества рейсов. Если ситуацию не удастся изменить, то из расписания российских аэропортов могут исчезнуть целые направления, предполагают эксперты.

«Тема зарубежных полетов просто не актуальна и совершенно не понятно, когда таковой станет, — полагает Федор Борисов, — а если говорить про внутренние перевозки, то на фоне сокращения количества самолетов приоритет будет отдаваться дальним перелетам и, возможно, туристическим. То есть в перспективе (не ближайшей, но обозримой) можно не ждать рейсов Петербург — Москва или их количество будет сведено к минимуму. Приоритет будет отдаваться направлениям Москва — Новосибирск, или Норильск — Красноярск, где нет поездов или путь по железной дороге слишком длинный».

При этом дефицит широкофюзеляжных самолетов (основную массу которых производят Airbus и Boeing) может привести к тому, что из расписания пропадут прямые рейсы из Москвы или Петербурга на Дальний Восток. Если проблема не будет решена, то через некоторое время такие перелеты придется выполнять на среднемагистральных самолетах с промежуточными посадками.

Куда и как можно уехать из России без визы несмотря на закрытия воздушных пространств?

А что будет с ценами?

Скорее всего, они вырастут. Этому будет способствовать рост цен на топливо, инфляция, проблемы с обслуживанием самолетов и уменьшение конкуренции. Однако падение доходов населения может привести и к серьезному снижению спроса на перелеты.

«Ситуации, когда авиация соревновалась с поездами по некоторым направлениям, больше не будет. По крайней мере до тех пор, пока вопрос парка не будет фундаментально решен. На каком уровне сбалансируется цена, и будут ли ее устанавливать административно, сказать сложно. Регуляторные решения не предсказываются, они просто принимаются или нет», — заключает Федор Борисов.

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