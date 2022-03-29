В Смольном пока не стали отказываться от сноса исторических зданий под строительство ВСМ

На фоне сообщений о возможной отмены финансирования строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) КГИОП не стал менять проект.

Там сообщили, что «в настоящее время поручений о внесении изменений в проект объединенных зон ОКН в комитет не поступало». Проект ВСМ хотят рассмотреть на Общественном совете при комитете, после этого согласовать его с Минкультом РФ, поделились в пресс-службе КГИОП.

Напомним, ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявлял, что правительство не отказывалось от строительства новой высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва—Петербург», он будет реализован в два этапа.

Ранее о том, что проект новой высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва—Петербург» могут отложить или вовсе отменить, писал «Коммерсантъ». В конце октября в правительстве обсуждали финансовый план РЖД на 2022-2024 годы. Строительство ВСМ просили вновь оценить «с учетом поручений президента РФ Владимира Путина, принимая во внимание перспективы развития грузового сообщения в направлении портов Северо-Западного бассейна».

Проект высокоскоростной магистрали «Москва—Петербург» подготовят в 2022 году. Запустить единую высокоскоростную магистраль планируется в 2026 году. Предварительная оценка стоимости строительства — 1,5 триллиона рублей. Начать принимать высокоскоростные поезда сообщением «Москва—Петербург» может Витебский вокзал — соответствующую возможность власти Петербурга рассматривают совместно с РЖД. Общая протяженность трассы составит около 680 километров. Время в пути по ней составит 2,5 часа — на полтора часа быстрее, чем на «Сапсане».