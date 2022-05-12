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Siemens разрывает с РЖД сервисные контракты на обслуживание «Сапсанов» и «Ласточек»

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Немецкий концерн Siemens разрывает сервисные контракты с ОАО «РЖД» с 13 мая. Это же касается обслуживания «Сапсанов» и «Ласточек», сообщили «Интерфаксу» в компании.

OlegDoroshin / Shutterstock.com

«Санкции и следующие из них требования делают невозможным дальнейшее исполнение наших договорных обязательств перед ОАО "РЖД". Ввиду масштабности санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации, а также принятых и потенциальных ответных мер и их серьезных последствий с точки зрения повседневной операционной деятельности компании "Сименс Мобильность", было принято решение свернуть бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий и расторжение сервисных договоров на техническое обслуживание с ОАО "РЖД" (c 13 мая)», — рассказали представители Siemens.

Также компания выйдет из совместных предприятий и проектов. В России у немецкого концерна и группы «Синара» действует совместное предприятие ООО «Уральские локомотивы», которое серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока, а также электрички «Ласточка» и магистральные электровозы переменного тока 2ЭС7.

В РЖД рассказали, что после ухода Siemens «техническое обслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка» будет продолжено в рамках действующего российского законодательства под руководством и контролем холдинга РЖД».

Напомним, немецкий концерн Siemens не будет поставлять РЖД новые электропоезда «Сапсан». Зарубежная фирма временно приостановила действие контракта с российскими партнерами.

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