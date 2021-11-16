О проекте высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва—Петербург», цитата по РИА «Новости»:

Это проект у нас в работе есть, более того, он у нас разделен на несколько этапов. Первый — это выход из Москвы до Крюково для развития Московских центральных диаметров. Второй — это сделать выход из Питера для пригородных перевозок, который уже запроектирован и строится. Мы от проекта не отказываемся совсем, разделяем на этапы и делаем то, что сейчас первоочередное.