Правительство не отказывалось от строительства новой высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва—Петербург», он будет реализован в два этапа. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Марат Хуснуллин
О проекте высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва—Петербург», цитата по РИА «Новости»:
Это проект у нас в работе есть, более того, он у нас разделен на несколько этапов. Первый — это выход из Москвы до Крюково для развития Московских центральных диаметров. Второй — это сделать выход из Питера для пригородных перевозок, который уже запроектирован и строится. Мы от проекта не отказываемся совсем, разделяем на этапы и делаем то, что сейчас первоочередное.
Ранее о том, что проект новой высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва—Петербург» могут отложить или вовсе отменить, писал «Коммерсантъ». В конце октября в правительстве обсуждали финансовый план РЖД на 2022-2024 годы. Строительство ВСМ просили вновь оценить «с учетом поручений президента РФ Владимира Путина, принимая во внимание перспективы развития грузового сообщения в направлении портов Северо-Западного бассейна».
Проект высокоскоростной магистрали «Москва—Петербург» подготовят в 2022 году. Запустить единую высокоскоростную магистраль планируется в 2026 году. Предварительная оценка стоимости строительства — 1,5 триллиона рублей. Начать принимать высокоскоростные поезда сообщением «Москва—Петербург» может Витебский вокзал — соответствующую возможность власти Петербурга рассматривают совместно с РЖД. Общая протяженность трассы составит около 680 километров. Время в пути по ней составит 2,5 часа — на полтора часа быстрее, чем на «Сапсане».
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