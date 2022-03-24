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Россия открывает сухопутные границы с Казахстаном и Монголией

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Россия открывает сухопутные границы с Казахстаном и Монголией. Соответствующее решение принято оперштабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Shutterstock.com

С 00:00 минут по московскому времени 30 марта 2022 года будут сняты ограничения на:

  • въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы;
  • въезд граждан Монголии в Россию и выезд граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы.

Сухопутные границы были закрыты из-за пандемии коронавируса. В сентябре 2020 года Россия возобновила авиасообщение с Казахстаном, в декабре 2021-го — с Монголией. За несколько месяцев до этого, в июне страна открыла границы для россиян, привитых от коронавируса.

Куда и как можно уехать из России без визы несмотря на закрытия воздушных пространств?

Напомним, 28 февраля Росавиация сообщила о закрытии воздушного пространства для воздушных судов 36 государств. Организация вывозных рейсов для россиян может занять «длительное время» из-за закрытого воздушного пространства и других введенных ограничений. Ростуризм и Росавиация, которые занимаются их подготовкой, просят граждан «рассмотреть существующие варианты возврата в Россию через третьи страны».

Росавиация также рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах остановить все международные рейсы. Полеты по России отечественных авиакомпаний продолжаются без ограничений — кроме временного запрета полетов на юг страны. Рассказываем, как в новых реалиях россияне могут вернуться в страну.

Из-за отмены воздушного сообщения я не могу вернуться в Россию. Что делать в такой ситуации? Инструкция

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