Россия открывает сухопутные границы с Казахстаном и Монголией

С 00:00 минут по московскому времени 30 марта 2022 года будут сняты ограничения на:

въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы;

въезд граждан Монголии в Россию и выезд граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы.

Сухопутные границы были закрыты из-за пандемии коронавируса. В сентябре 2020 года Россия возобновила авиасообщение с Казахстаном, в декабре 2021-го — с Монголией. За несколько месяцев до этого, в июне страна открыла границы для россиян, привитых от коронавируса.