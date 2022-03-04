Из-за отмены воздушного сообщения я не могу вернуться в Россию. Что делать в такой ситуации? Инструкция

Большинство стран Европы, США и Канада закрыли свое небо для российских самолетов. При этом за границей остались порядка 80 тысяч туристов из РФ, большинство из которых путешествовали самостоятельно. Как им вернуться домой? Мы попросили вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина рассказать, что делать, если вы остались в чужой стране с неработающей картой и билетами на отмененный рейс.
Я остался в стране, прекратившей авиасообщение с РФ. Что делать?
Если вы организованный турист, то продлением гостиниц и покупкой нового билета будет заниматься туроператор совместно с турагентом. Нужно проинформировать вашу туристическую компанию и ждать предложений. Это может занять время на проработку обратных маршрутов.
Если вы путешествуете самостоятельно, то вам нужно зарегистрироваться в приложении МИД РФ «Зарубежный помощник», указать ФИО, номер загранпаспорта и изложить суть проблемы. Обязательно также зарегистрируйтесь в группах консульства РФ в том городе, в котором вы находитесь (они есть в Facebook и Telegram). Также вы можете обратиться на горячую линию Ростуризма и Министерства иностранных дел.
Как я могу вернуться домой?
Авиакомпании, отменившие рейсы, часто предлагают перебронирования с изменением маршрута или имеют возможность подсаживать своих пассажиров на самолеты партнеров. Также перевозчики оформляют возврат денег, на которые можно самостоятельно купить билет, хотя он может быть значительно дороже. Поэтому нужно рассматривать все возможные варианты возвращения, к примеру, через соседние страны: Польшу, Эстонию, Финляндию, куда летают лоукостеры. Оттуда можно будет добраться в Россию на поезде или автобусе.
Также следует обратить внимание на рейсы с пересадками в Сербии, Дохе, Дубае, Абу-Даби. Тем, кто остался в Латинской Америке имеет смысл рассмотреть рейсы через Касабланку. Кроме того, пересадку можно сделать в странах постсоветского пространства, таких как Казахстан, Армения, Азербайджан, Грузия.
В перспективе в ряд стран планируется организовать специальные вывозные рейсы для тех, у кого на руках остались обратные билеты. Узнать об их прибытии можно от авиакомпании и через соцсети наших консульств. Чтобы зарегистрироваться на эти борта, нужно уведомить авиакомпанию. Такие рейсы организуются в ряд стран Латинской Америки, «Аэрофлот» планирует их в ряд стран Европы.
А если у меня заблокирована карта?
Сейчас возникают сложности с картами многих российских банков. В этом случае рекомендация одна: оформить виртуальную карту одного из российских банков, не попавших под санкции, чтобы сделать перевод между счетами. Важно помнить, что с переводами валюты на зарубежные счета могут возникнуть проблемы.
А что, если у меня кончились деньги?
Увы, по закону, человек при поездках за рубеж должен рассчитывать на собственные ресурсы. В экстренных случаях российские загранучреждения предоставляют информационную поддержку. Однако у гражданина во время обращения на горячую линию Ростуризма или в МИД.
В некоторые страны организованы гуманитарные рейсы для вывоза россиян, которые не смогли воспользоваться обратными билетами. Информацию о них можно узнать у туроператоров, авиакомпаний и российских загранучреждений.
Жду вывозного рейса, но у меня кончается бронь в отеле. Что делать?
Организованным туристам продление брони в гостинице оплачивает туроператор. А вот самостоятельным туристам придется рассчитывать на собственные средства. По опыту пандемии можно сказать, что в этом случае выгоднее объединяться в группы и пытаться снимать жилье, а не номер в отеле. Это может дать значительную экономию. И все же надо рассчитывать цены на жилье и сопоставлять затраты на съем и на обратный билет даже в условиях ажиотажа.
А если заканчивается виза?
В этом случае нужно обратиться в консульство или посольство. В ряде стран, где задержаны наши туристы и не могут вернуться уже ведется работа по продлению виз. Такая работа ведется в Венгрии, Болгарии и ряде других стран.
Если нашего консульства нет?
В таких странах Россию как правило представляет какая-то другая страна. В этом случае через мобильное приложение МИД или через контакт-центр можно уточнить какая страна представляет РФ в этой стране. Но стран, где у нас нет диппредставительств очень немного.
Что делать если турфирма не выходит на связь?
Таких случаев пока нет. В этой ситуации надо обратиться на горячую линию Ростуризма, проинформировать о текущей проблеме, а также эту проблему изложить в мобильном приложении «Зарубежный помощник». По заявкам на горячую линию Ростуризм будет разбираться и будут приниматься решения.
Можно ли вернуть деньги, если отпуск прерван посередине?
Этот вопрос решается индивидуально. Возврат средств осуществляется за вычетом фактически понесенных туроператором затрат.
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