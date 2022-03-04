Из-за отмены воздушного сообщения я не могу вернуться в Россию. Что делать в такой ситуации? Инструкция

Как я могу вернуться домой?

Авиакомпании, отменившие рейсы, часто предлагают перебронирования с изменением маршрута или имеют возможность подсаживать своих пассажиров на самолеты партнеров. Также перевозчики оформляют возврат денег, на которые можно самостоятельно купить билет, хотя он может быть значительно дороже. Поэтому нужно рассматривать все возможные варианты возвращения, к примеру, через соседние страны: Польшу, Эстонию, Финляндию, куда летают лоукостеры. Оттуда можно будет добраться в Россию на поезде или автобусе.

Также следует обратить внимание на рейсы с пересадками в Сербии, Дохе, Дубае, Абу-Даби. Тем, кто остался в Латинской Америке имеет смысл рассмотреть рейсы через Касабланку. Кроме того, пересадку можно сделать в странах постсоветского пространства, таких как Казахстан, Армения, Азербайджан, Грузия.

В перспективе в ряд стран планируется организовать специальные вывозные рейсы для тех, у кого на руках остались обратные билеты. Узнать об их прибытии можно от авиакомпании и через соцсети наших консульств. Чтобы зарегистрироваться на эти борта, нужно уведомить авиакомпанию. Такие рейсы организуются в ряд стран Латинской Америки, «Аэрофлот» планирует их в ряд стран Европы.