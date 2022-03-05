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Как вернуться в Россию из-за рубежа прямо сейчас? В рекомендациях Росавиации

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Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах остановить все международные рейсы. Рассказываем, как в новых реалиях россияне могут вернуться в страну.

Nigmatulina Aleksandra / Shutterstock.com

Росавиация рекомендует россиянам рассмотреть альтернативные маршруты возвращения домой:

  • Использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с Россией. Затем воспользоваться рейсами российских или иностранных авиакомпаний в пункты на территории России. Например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию, Сербии и другие страны.
  • Использовать маршруты смешанного (мультимодального) транспортного сообщения. Например, добираться до пунктов в Латвии, Литве, Польше и Финляндии, используя рейсы иностранных авиакомпаний или другой вид транспорта. Затем наземным транспортом в пункты на территории России, в том числе через Белоруссию.

Полеты по России отечественных авиакомпаний продолжаются без ограничений — кроме временного запрета полетов на юг страны. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

28 февраля Росавиация сообщила о закрытии воздушного пространства для воздушных судов 36 государств. Организация вывозных рейсов для россиян может занять «длительное время» из-за закрытого воздушного пространства и других введенных ограничений. Ростуризм и Росавиация, которые занимаются их подготовкой, просят граждан «рассмотреть существующие варианты возврата в Россию через третьи страны».

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