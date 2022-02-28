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Россия закрыла воздушное пространство для самолетов 36 государств. Список

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Росавиация сообщила о закрытии воздушного пространства для воздушных судов 36 государств. Это ответная мера — ранее все страны ограничили полеты с Россией. Публикуем список.

Shutterstock.com

Страны, чьи самолеты больше не могут пересекать воздушное пространство России:

  1. Австрия
  2. Албания
  3. Ангилья (заморская территория Британии)
  4. Бельгия
  5. Болгария
  6. Британские Виргинские острова
  7. Великобритания
  8. Венгрия
  9. Германия
  10. Гибралтар
  11. Греция
  12. Дания, Гренландия, Фарерские острова, Территориальное море
  13. Джерси
  14. Ирландия
  15. Исландия
  16. Испания
  17. Италия
  18. Канада
  19. Кипр
  20. Латвия
  21. Литва
  22. Люксембург
  23. Мальта
  24. Нидерланды
  25. Норвегия
  26. Польша
  27. Португалия
  28. Румыния
  29. Словакия
  30. Словения
  31. Финляндия
  32. Франция
  33. Хорватия
  34. Чешская республика
  35. Швеция
  36. Эстония

Отдельно отмечается, что полеты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

Напомним, с сегодняшнего дня, 28 февраля, Европейский союз запретил воздушным судам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией стран-членов ЕС. Оставшихся в Европе россиян вывезут через Турцию, Египет и Ближний Восток — рассказываем, что нужно сделать, чтобы попасть в списки. Также лоукостер «Победа» отменил все рейсы из России в Европу, в свою очередь «Аэрофлот» — рейсы в США, Мексику, Доминикану и на Кубу

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