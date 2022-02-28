Россия закрыла воздушное пространство для самолетов 36 государств. Список

Страны, чьи самолеты больше не могут пересекать воздушное пространство России:

Австрия Албания Ангилья (заморская территория Британии) Бельгия Болгария Британские Виргинские острова Великобритания Венгрия Германия Гибралтар Греция Дания, Гренландия, Фарерские острова, Территориальное море Джерси Ирландия Исландия Испания Италия Канада Кипр Латвия Литва Люксембург Мальта Нидерланды Норвегия Польша Португалия Румыния Словакия Словения Финляндия Франция Хорватия Чешская республика Швеция Эстония

Отдельно отмечается, что полеты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.