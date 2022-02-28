Россия закрыла воздушное пространство для самолетов 36 государств. Список

Росавиация сообщила о закрытии воздушного пространства для воздушных судов 36 государств. Это ответная мера — ранее все страны ограничили полеты с Россией. Публикуем список.
Страны, чьи самолеты больше не могут пересекать воздушное пространство России:
- Австрия
- Албания
- Ангилья (заморская территория Британии)
- Бельгия
- Болгария
- Британские Виргинские острова
- Великобритания
- Венгрия
- Германия
- Гибралтар
- Греция
- Дания, Гренландия, Фарерские острова, Территориальное море
- Джерси
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Канада
- Кипр
- Латвия
- Литва
- Люксембург
- Мальта
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Словакия
- Словения
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Чешская республика
- Швеция
- Эстония
Отдельно отмечается, что полеты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.
Напомним, с сегодняшнего дня, 28 февраля, Европейский союз запретил воздушным судам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией стран-членов ЕС. Оставшихся в Европе россиян вывезут через Турцию, Египет и Ближний Восток — рассказываем, что нужно сделать, чтобы попасть в списки. Также лоукостер «Победа» отменил все рейсы из России в Европу, в свою очередь «Аэрофлот» — рейсы в США, Мексику, Доминикану и на Кубу.
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