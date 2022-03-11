Куда и как можно уехать из России без визы несмотря на закрытия воздушных пространств?

Армения

Для въезда в страну не нужна ни виза, ни загранпаспорт — россияне могут находиться в стране по паспорту гражданина РФ. Поехать сюда могут россияне, вакцинированные «Спутник V» и «Спутник Лайт», детям старше 7 лет понадобится ПЦР-тест, сданный не позднее 72 часов. Добраться в Ереван можно из Петербурга с одной пересадкой в Москве на самолет от авиакомпании Armenia: билет на 28 марта, например, стоит 90 063 рубля (здесь и далее цены на билеты, представленные по данным «Яндекс. Путешествия», актуальны на 10 марта. Рекомендуем регулярно отслеживать их самостоятельно. — Прим.ред.). Или проложить маршрут из Петербурга через Дубай и вылететь рейсом Emirates.

Сколько можно жить в стране без визы: 180 дней.