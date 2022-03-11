Куда и как можно уехать из России без визы несмотря на закрытия воздушных пространств?

Росавиация закрыла воздушное пространство для самолетов 36 государств в ответ на ограничения полетов с Россией. Аэропорты на юге страны пока не работают до 14 марта, а некоторые местные авиакомпании и вовсе отменяют рейсы. «Собака.ru» разобралась, куда и как можно уехать из России сейчас без шенгенской визы. Делимся с вами.
Что нужно знать?
С 8 марта «Аэрофлот», S7, «Победа» и другие компании останавливают все международные рейсы. Кроме того, режим закрытия неба на юге России продлен до 14 марта, то есть вылет из Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя невозможен. Рекомендуем следить за новостями на нашем сайте, за обновлением информации на официальных ресурсах авиакомпаний и на популярных сервисах по поиску авиабилетов, например, на Aviasales.
Армения
Для въезда в страну не нужна ни виза, ни загранпаспорт — россияне могут находиться в стране по паспорту гражданина РФ. Поехать сюда могут россияне, вакцинированные «Спутник V» и «Спутник Лайт», детям старше 7 лет понадобится ПЦР-тест, сданный не позднее 72 часов. Добраться в Ереван можно из Петербурга с одной пересадкой в Москве на самолет от авиакомпании Armenia: билет на 28 марта, например, стоит 90 063 рубля (здесь и далее цены на билеты, представленные по данным «Яндекс. Путешествия», актуальны на 10 марта. Рекомендуем регулярно отслеживать их самостоятельно. — Прим.ред.). Или проложить маршрут из Петербурга через Дубай и вылететь рейсом Emirates.
Сколько можно жить в стране без визы: 180 дней.
Грузия
Путешественники, вакцинированные любой двухфазной вакциной («Спутник V», например) или однофазной Johnson & Johnson («Спутник Лайт» не подходит) или имеющие ПЦР-тест не старше 72 часов, могут въехать в страну. Для поездки понадобится загранпаспорт. Из Петербурга с пересадкой в Стамбуле билет от авиакомпании Turkish Airlines на 28 марта обойдется сейчас в 62 276 рублей. Можно рассмотреть варианты с пересадками через Минск и Ереван.
Сколько можно жить в стране без визы: 360 дней.
Турция
Сюда могут поехать россияне, вакцинированные «Спутник V» (с момента прививки должно пройти не менее 14 дней), остальные граждане — по ПЦР-тесту, сделанному не ранее чем за 72 часа до вылета. Отправиться в страну можно прямо из Петербурга — Turkish Airlines (полет этой компанией 28 марта обойдется в одну сторону в 50 787 рублей). Через Стамбул путешественники еще могут попасть в следующие европейские страны, если есть на руках действующая шенгенская виза: Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Италия, Кипр, Латвия, Норвегия, Франция, Хорватия и Эстония.
Если по прилету захотите поставить зарубежную вакцину, в Турции до сих пор можно это сделать в частных и государственных клиниках. Здесь есть двухкомпонентные Pfizer или Sinovac. После первого бустера информацию о вакцинации внесут в государственную систему eNabiz и выдадут цифровой сертификат — его можно скачать через приложение Hayat Eve Şigar (нужна местная сим-карта).
Сколько можно жить в стране без визы: 60 дней.
Азербайджан
Из Петербурга можно пока еще долететь с пересадкой через Стамбул рейсами компании Turkish Airlines. В одну сторону на 28 марта можно найти билет за 65 110 рублей. При себе необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов, а также сертификат о вакцинации «Спутник V» или справку о выздоровлении от COVID-19. Путешественникам до 18 лет нужен только ПЦР-тест.
Сколько можно жить в стране без визы: 90 дней.
Израиль
Для поездки необходим загранпаспорт, сертификат о вакцинации «Спутником V» или «Спутником Лайт» в качестве бустера, ПЦР-тест. По прибытию нужно сдать серологический анализ — разновидность теста на антитела. Из Петербурга можно улететь рейсами Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле: на 28 марта можно найти билет за 66 498 рублей.
Сколько можно жить в стране без визы: 90 дней.
ОАЭ
Россияне, имеющие загранпаспорт, пока еще могут улететь из Петербурга рейсами Turkish Airlines и Emirates — от последней авиакомпании есть прямой рейс из Петербурга на 28 марта: билет в одну сторону обойдется в 86 878 рублей. Для поездки нужен сертификат о вакцинации (подойдет «Спутник V») или ПЦР-тест не старше 48 часов. Визу можно получить бесплатно на месте. Кстати, если есть шенгенская виза, отсюда можно улететь в Австрию, Болгарию, Венгрию, Германию, Италию, Кипр, Латвию, Норвегию, Францию и Хорватию.
Сколько можно жить в стране с бесплатной визой, полученной на месте: 90 дней.
Сербия
Чтобы попасть в страну, путешественники должны сдать ПЦР-тест в течение 48 часов до въезда, сертификат о вакцинации не требуется. Из Петербурга можно улететь прямыми рейсами компании Air Serbia и Turkish Airlines — с пересадкой. Например, прямой рейс из Петербурга в Белград самолетом Air Serbia на 28 марта обойдется в 50 285 рублей. Если есть действующая шенгенская виза, из Белграда можно улететь в Австрию, Болгарию, Венгрию, Германию, Италию, Кипр, Норвегию, Францию и Хорватию. А еще здесь можно бесплатно поставить двухкомпонентные вакцины Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm. Правда, записаться нужно заранее через отель, зарегистрированный в сербской туристической системе.
Сколько можно жить в стране без визы: 30 дней.
Марокко
Для поездки понадобится сертификат о вакцинации («Спутник V», Sinopharm, Sinovac, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna) и ПЦР-тест не старше 48 часов. На месте могут попросить пройти дополнительное тестирование, если результат окажется положительным — карантин. Из Петербурга можно улететь рейсами Emirates и Turkish Airlines с пересадками. Например, билет от последней авиакомпании из Петербурга до Касабланки с пересадкой в Стамбуле на 28 марта обойдется в 48 952 рубля.
Сколько можно жить в стране без визы: 90 дней.
Катар
Для въезда понадобится сертификат о вакцинации (подойдет «Спутник V» и «Спутник Лайт») или сертификат, полученный после COVID-19 за последние девять месяцев на английском языке — в последнем случае еще необходимо предоставить тест на антитела. Документы необходимо зарегистрировать в онлайн-системе АСТА. А остальных — отправят на карантин по прибытию. При посадке на борт всем путешественникам нужно предоставить ПЦР-тест не старше 72 часов и установить на телефон приложение Ehteraz для отслеживания контактов с зараженными COVID-19, активировав его на месте (для этого нужна международная или местная SIM-карта). Долететь можно через Армению или Турцию. Из Петербурга до Доха на Aviasales есть билеты от авиакомпании Turkish Airlines: например, на 28 марта — за 94 399 рублей с пересадкой в Стамбуле. Из Москвы есть прямой рейс от Qatar Airways: билет на 28 марта обойдется в 136 012 рублей.
Сколько можно находиться в стране без визы: 30 дней.
Таиланд
Привитые «Спутником V», «Спутником Лайт» или одобренными ВОЗ вакцинами могут въехать в страну без карантина. Но им потребуется сдать ПЦР-тест на месте в аэропорту. После результата турист может свободно перемещаться по провинции, но на 5 или 6 день ему необходимо сдать снова тест, поэтому путешествие по другим регионам допускается только через неделю. Всем без исключения нужно оформить разрешение на въезд Thailand Pass. Из Петербурга на Пхукет можно долететь самолетом авиакомпании Emirates через Дубай: на 28 марта есть билет за 94 538 рублей.
Сколько можно находиться в стране без визы: 30 дней.
Индия
Перед полетом необходимо заполнить онлайн-форму декларации на сайте и загрузить отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов. На месте все туристы, в том числе и вакцинированные, должны сдать ПЦР-тест. Визу можно оформить в аэропортах прилета или получить электронную e-Tourist Visa (минимум за четыре дня до вылета) — документ приходит на электронную почту, его нужно распечатать и предъявить при регистрации на рейс вместе с загранпаспортом. Из Петербурга в Дели можно добраться с пересадкой в Дубае на самолете компании Emirates: на 28 марта есть билет за 83 846 рублей.
Сколько можно находиться в стране без визы: 30 дней.
Египет
Туристы могут въехать в страну при наличии сертификата («Спутник V» подойдет) или предоставив ПЦР-тест. Для путешествия потребуется виза. Ее можно оформить за дополнительную плату на месте или онлайн на портале — на сайте необходимо указать данные: ФИО, цель визита, срок пребывания и другую информацию. Из Петербурга в Каир можно добраться через Турцию или ОАЭ. Например, билет на 28 марта от Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле обойдется в 76 281 рубль.
Сколько можно находиться в стране по туристической визе: 90 дней.
ЮАР
Всем туристам для въезда понадобится отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов. Кроме того, нужно заполнить анкету Traveller Health Questionnaire — ее выдадут в самолете. Перед вылетом необходимо установить приложение для отслеживания контактов с заболевшими COVID Alert SA, а затем активировать его на месте. Из Петербурга в Кейптаун можно добраться через Дубай: билет от Emirates на 28 марта обойдется в 97 853 рубля.
Сколько можно находиться в стране без визы: 90 дней.
Аргентина
Для поездки туристам понадобятся загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев на момент въезда, медицинская страховка, покрывающая расходы на лечение от COVID-19, сертификат о вакцинации («Спутник V» подойдет), отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов. Из Петербурга можно долететь до Буэнос-Айреса через Стамбул: билет от Turkish Airlines в одну сторону (с одной пересадкой) на 28 марта сейчас обойдется в 291 672 рубля.
Сколько можно находиться в стране без визы: 90 дней.
Тунис
С 15 февраля туристам необходимо предоставить сертификат о вакцинации на английском языке (здесь признаются все российские препараты). Непривитым путешественникам нужно предоставить ПЦР-тест не старше 48 часов. На месте могут проводить выборочное тестирование прибывших пассажиров. Из Петербурга в Тунис можно добраться через Стамбул: билет от Turkish Airlines в одну сторону на 28 марта обойдется в 49 109 рублей.
Сколько можно находиться в стране без визы: 30 дней.
Сейшельские острова
Всем туристам необходимо сдать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до прилета. Справка должна быть на английском языке в бумажном виде с оригинальной печатью. Также путешественникам нужно оформить медицинское разрешение от департамента здравоохранения за дополнительную плату на сайте. В нем необходимо указать данные загранпаспорта, результат теста, информацию о рейсе, место проживания и медицинскую страховку. Заявление рассматривают в течение 6 часов. Из Петербурга до Виктории можно добраться через Дубай: билет в одну сторону от Emirates на 28 марта обойдется в 107 841 рубль.
Сколько можно находиться в стране без визы: 30 дней.
Эфиопия
Всем путешественникам понадобится отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов. Из Петербурга в Аддис-Абеба можно добраться через ОАЭ или Турцию. Например, билет на 28 марта в одну сторону от компании Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле обойдется в 98 779 рублей.
Сколько можно находиться в стране без визы: 30 дней.
Шри-Ланка
До вылета иностранным туристам необходимо оформить визу через сайт и заполнить онлайн-декларацию здоровья Health Declaration Form. Туда вносят данные о пассажире, скан загранпаспорта, сертификат о вакцинации (если есть) на английском языке и результат отрицательного ПЦР-теста не старше 72 часов. Вакцинированные любой российской вакциной («Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВак», «Спутник Лайт») граждане могут свободно передвигаться по острову. Сюда можно добраться через Турцию или ОАЭ. Например, из Петербурга в Коломбо билет от Emirates с пересадкой в Дубае обойдется в 99 263 рубля.
Сколько можно находиться в стране по туристической визе: 30 дней.
Иордания
С 1 марта для посещения страны не нужен даже ПЦР-тест. Перед поездкой необходимо зарегистрироваться на сайте и получить QR-код для въезда в страну, который в распечатанном виде нужно предъявить перед посадкой и по прибытию. Из Петербурга в Амман можно добраться через Стамбул: билет от Turkish Airlines на 28 марта обойдется в 64 783 рубля.
Сколько можно находиться в стране с туристической визой: 30 дней.
Танзания
Путешественники максимум за 24 часа до поездки должны заполнить онлайн-форму и сделать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа. Также нужно оформить визу либо онлайн через портал иммиграционной службы Танзании или на месте. Из Петербурга в Кисони можно добраться через Стамбул: билет отTurkish Airlines обойдется в 62 358 рублей.
Сколько можно находиться в стране с туристической визой: 90 дней.
Мексика
Для путешествия не нужен даже ПЦР-тест. Но перед вылетом необходимо получить бесплатное разрешение на въезд в страну на сайте за 25 дней до поездки. Его необходимо распечатать и предъявить в аэропорту. По прилету придется заполнить миграционную форму. Из Петербурга до Канкуна можно добраться через Стамбул: билет в одну сторону от Turkish Airlines обойдется в 335 404 рубля.
Сколько можно находиться в стране без визы: 180 дней.
Маврикий
Для поездки понадобится сертификат о вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ или «Спутник V». Невакцинированным туристам — отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 не старше 72 часов и медицинская страховка с покрытием лечения от COVID-19. А на месте им нужно сдать ПЦР-тест, а затем — на 7-й и 14-й день пребывания. Всем перед вылетом нужно заполнить форму на сайте, а после — распечатать и предъявить на иммиграционных стойках в аэропорту. Из Петербурга до Порт-Луи можно добраться через Турцию или ОАЭ. Например, билет на 28 марта от Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле обойдется в 104 268 рублей.
Сколько можно находиться в стране без визы: 60 дней.
Бразилия
Для поездки понадобится сертификат о вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ, или «Спутник V» и отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов. Также нужно заполнить электронную декларацию на сайте Национального агентства по санитарному надзору и предъявить ее при посадке на рейс. Из Петербурга в Сан-Паулу можно добраться через ОАЭ или Турцию. Например, билет от Emirates на 28 марта с пересадкой в Дубае обойдется в 190 397 рублей.
Сколько можно находиться в стране без визы: 90 дней.
Мальдивы
Путешественникам понадобится сертификат о вакцинации («Спутник V» подойдет) или ПЦР-тест не старше 96 часов. Кроме того, за 48 часов до вылета нужно заполнить декларацию о состоянии здоровья на сайте миграционной службы Мальдивских островов и получить QR-код, который необходимо предъявить в аэропорту. Пока есть возможность добраться через ОАЭ и Турцию. Билет из Петербурга на 28 марта в Мале с пересадкой в Дубае обойдется в 99 507 рублей.
Сколько можно находиться в стране без визы: 30 дней.
Казахстан
Для поездки всем гражданам понадобится отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов (принимают справку на русском языке). Из Петербурга можно отправиться на поезде, машине или самолете до Москвы. А оттуда улететь на прямом рейсе от компании Air Astana. Билет на 28 марта в одну сторону обойдется в 48 660 рублей. Загранпаспорт не нужен.
Сколько можно находиться в стране без визы: до 90 дней (если россиянин пребывает больше 30 дней — нужно зарегистрироваться в миграционной службе).
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