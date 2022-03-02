Организация вывозных рейсов для россиян может занять «длительное время» из-за ограничений

«В настоящее время идет процесс согласования специальных гуманитарных рейсов со странами, закрывшими для нас воздушное пространство. В настоящее время прорабатываются такие направления, как Болгария, Венгрия, Франция, Кипр, Швейцария, Германия, Нидерланды. Над этим работают МИД России, Минтранс России, Росавиация вместе с Ростуризмом. Получение таких согласований в текущих обстоятельствах занимает длительное время — по независящим от нас причинам. Работа ведется в постоянном режиме», — говорится в совместном заявлении ведомств.

В этой связи, «если есть возможность и нет времени ждать», Ростуризм и Росавиация рекомендуют «рассмотреть существующие варианты возврата в Россию через третьи страны, включая рейсы иностранных авиакомпаний, а также железнодорожный и автобусный транспорт».

Ряд вывозных рейсов уже согласованы. Так, запланированы 2 специальных рейса туроператора «TUI Россия» с острова Мадейра (Португалия) 7 марта и из Софии (Болгария) 4 марта. По мере формирования рейсов туроператоры уведомят своих туристов о деталях полетов. Также сегодня, 2 марта, и 5 марта ожидается рейс из Канкуна (Мексика) в Москву, а 3 марта — из Пунта-Каны (Доминикана) в Москву. Рейсы доступны для туристов, которые сейчас находятся в этих странах, и у них есть билеты туда—обратно, перевозка по которым по сегменту из России уже состоялась.