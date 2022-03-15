«Аэрофлот» организует специальные вывозные рейсы для российских туристов из ОАЭ, Таиланда и Сейшел

Рейс Дубай — Москва запланирован на 17 марта в 10:50, 18 марта самолеты полетят из Бангкока (13:35) и Виктории (22:20). Во всех случаях указано местное время вылета.

«К перевозке будут приниматься граждане России, имеющие билеты «Аэрофлота» «туда-обратно» с использованным полетным сегментом из РФ», — уточнили в компании.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания «Аэрофлот» собирается организовать специальные рейсы из Египта и Шри-Ланки для возвращения российских туристов.

Напомним, 28 февраля Росавиация сообщила о закрытии воздушного пространства для воздушных судов 36 государств. Организация вывозных рейсов для россиян может занять «длительное время» из-за закрытого воздушного пространства и других введенных ограничений. Ростуризм и Росавиация, которые занимаются их подготовкой, просят граждан «рассмотреть существующие варианты возврата в Россию через третьи страны».

Росавиация также рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах остановить все международные рейсы. Полеты по России отечественных авиакомпаний продолжаются без ограничений — кроме временного запрета полетов на юг страны. Рассказываем, как в новых реалиях россияне могут вернуться в страну.