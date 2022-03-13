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«Аэрофлот» организует спецрейсы для вывоза россиян из Египта и Шри-Ланки

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» собирается организовать специальные рейсы из Египта и Шри-Ланки для возвращения российских туристов. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

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Речь идет о тех граждан, которые купили билеты «Аэрофлота» «туда-обратно», где направление из России было использовано. Так, 14 марта будут выполнены следующие рейсы (время указано местное): FV6266 — вылет из Коломбо в 14:00, прибытие в Шереметьево в 20:35, FV6696 — вылет из Шарм-эль-Шейха в 11:30, прилет в Шереметьево в 18:40.

Во вторник, 15 марта, запланирован один рейс: FV6998 — вылет из Хургады в 04:15, прилет в Шереметьево в 11:35. Оператором рейсов выступит авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот»).

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