«Аэрофлот» организует спецрейсы для вывоза россиян из Египта и Шри-Ланки

Речь идет о тех граждан, которые купили билеты «Аэрофлота» «туда-обратно», где направление из России было использовано. Так, 14 марта будут выполнены следующие рейсы (время указано местное): FV6266 — вылет из Коломбо в 14:00, прибытие в Шереметьево в 20:35, FV6696 — вылет из Шарм-эль-Шейха в 11:30, прилет в Шереметьево в 18:40.

Во вторник, 15 марта, запланирован один рейс: FV6998 — вылет из Хургады в 04:15, прилет в Шереметьево в 11:35. Оператором рейсов выступит авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот»).